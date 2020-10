Cuidar, acompañar al turismo

SILVIA HARGUINDEGUY *

apertura cerro chapelco, san martin de los andes, 2020, MAYO, patricio rodriguez

Todos los años cuando llegaba esta fecha, el Día Internacional del Turismo, me sentía muy feliz, feliz por lo que uno contribuía en el desarrollo de esta actividad y en particular por ser una profesión que me apasiona el ser agente de viajes.

Mostrar, viajar, interactuar con otras culturas es generador de bienestar. Todas las personas tienen conectado un proyecto o deseo a un próximo viaje.

El turismo y su maquinaria tan maravillosa de oportunidades llega a todos los rincones del planeta, gracias a esta actividad se da visibilidad al medio ambiente y la necesidad de un cambio, por citar algunos ejemplos. También se ha mostrado cómo los pueblos originarios de todo el mundo siguen perdurando en base a sus creencias, formas de vida, trabajo en equipo, lazos de solidaridad, cultura.

Viajar, no importa a dónde, ya sea las cercanías o lejanías, contribuye a entender al mundo, sin ir más lejos nuestra querida provincia es sumamente rica en recursos naturales y culturales.

Viajando vemos la diversidad, otras religiones, formas de política, usos y costumbres de todos los habitantes del planeta. El turismo nos ha mostrado cómo es el mundo, diferente, atractivo, inmenso; nos ha enseñado a pensar y muchas veces a ser más humildes.

Por eso es importante que esta actividad económica se proteja, se cuide; vemos con cuánta pasión todos los actores que intervienen en el éxito de la misma están luchando desigualmente para salvar al turismo.

Tenemos la enorme responsabilidad nosotros y el Estado de mantener todas las fuentes de trabajo, de respetar y alentar la continuidad de lo que se ha realizado hasta ahora, de generar medidas como en otros rubros que protegen a los trabajadores/as; necesitamos de parte de quienes tienen la obligación de dirigir el país, y en especial en nuestra provincia, que se atrevan y propongan un plan de forma urgente donde podamos empezar a trabajar en el contexto actual. Necesitamos una comunicación unificada alentadora, positiva, donde la gente siga evaluando y creyendo que viajar es lo mejor que le puede pasar; como dije antes, no importa dónde.

A contrario de lo que está instalado en el ideario de la gente, el turismo es una actividad económica de baja rentabilidad. ¿Qué nos mueve? Justamente la pasión y la curiosidad, por eso las empresas de viaje y turismo se caracterizan por ser pymes y familiares, ya que este amor por el trabajo se traspasa de generación en generación. Como toda empresa pyme, somos una gran fuente de trabajo. Recordemos que el turismo es la segunda economía de la provincia del Neuquén, en la que contribuimos todos/as; pese a ello, quienes sostenemos esta enorme fuente de ingresos para la nación y la provincia trabajamos no solo en soledad, sino castigados de forma permanente por la falta de conocimiento de quienes regulan la actividad.

Quienes estamos en el día a día y vamos viendo cómo nuestros proyectos se van diluyendo, igualmente seguimos teniendo esperanza y cada día salimos dignamente a trabajar, tarea que no es sencilla sin ninguna de nuestras herramientas naturales, aviones, transporte, hoteles y, lo más desalentador, sin propuestas y con medidas tan restrictivas como los impuestos/retenciones que debemos adicionar de forma arbitraria a los argentinos y argentinas que deseen viajar al exterior, cifra que ronda en un 77% más. Necesitamos que salgan y entren pasajeros para que las líneas aéreas tengan rentabilidad.

En lo personal tengo muchos momentos de incertidumbre al no visibilizarse por parte del Estado la importancia de esta actividad. Neuquén es una provincia turística, por lo tanto necesitamos acompañamiento para que podamos empezar a trabajar y empecemos a conectarnos en forma segura.

Neuquén tiene una universidad prestigiosa donde se forman profesionales del Turismo que también se desarrollan dentro del marco privado, gran interrogante para los futuros egresados.

No estamos ajenos/as a la dura y triste realidad sanitaria y humana que nos atraviesa, no somos indiferentes, ni irresponsables, solo exigimos a las autoridades instituidas que diseñen una puesta en marcha de la actividad de forma participativa con el sector privado, progresiva y segura, pues esta parálisis indefinida debe suplantarse por un plan futuro de acción para salir de forma conjunta de esta crisis.

Turismo somos todos, salvémoslo. Por un turismo seguro conectado y sustentable. Que estas frases no solo sean un eslogan, podemos convertir esto en realidad.

* Empresaria, titular de Las Bardas; integrante de la Asociación de Agencias de Viajes de Río Negro y Neuquén