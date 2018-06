Ángel Frette adelanta el Festival Internacional de Percusión

Esta noche, con nutrido concierto en el Cine Teatro Español de Neuquén, comenzará el 16° Festival Internacional de Percusión, que tendrá su apertura formal el martes en Fundación Cultural Patagonia, de Roca. Acompañados por el marimbista ucraniano Sergei Golovko y el vibrafonista brasileño André Juárez, el Ensamble de Percusión, el Ballet Folclórico, el Grupo de Rock y el Grupo de Jazz, todos ellos elencos de FCP, propondrán a modo de adelanto un espectáculo para no perderse.

En un diálogo telefónico, el percusionista Ángel Frette, impulsor del festival y su actual director artístico, hizo un repaso sobre su historia, la actualidad y las razones por la cual es de los más importantes dentro de la escena de la percusión.

P- ¿De qué hablamos cuando hablamos del Festival Internacional de Percusión organizado por Fundación Cultural Patagonia?

R- En general, el festival tiene un formato que repetimos y en el cual lo que cambian son los artistas. Proponemos un festival lo más abarcativo posible dentro de la gran familia de la percusión. Este año, salvo dos artistas que ya vinieron antes, todos estarán por primera vez.

P- La característica de los músicos le da el tono, el color a cada edición

R- Totalmente. Cuando digo repetir un formato me refiero a siempre tratar de abarcar todas las vertientes dentro de la percusión porque el festival también está orientado a los estudiantes que quieren ver a tal o cual marimbista o vibrafonista.

P- ¿Qué podríamos anticiparle al público acerca del tipo festival que será este año?

R- Va a haber mucho espacio para la vanguardia porque vienen dos exponentes que están muy de moda por así decirlo y que son el italiano Filippo Lattanzi y el portugués Nuno Aroso, que se dedica mucho a lo contemporáneo. Después tendremos a Robert Breithaupt, Estados Unidos y que es un baterista típico de las bandas de jazz de antes.

P- ¿Cómo ves el festival a través de los años?

R- Cuando empezamos teníamos como objetivo al estudiante que no es de Roca y que le interesa venir, del país y del exterior. Una manera de que sea atractivo es plantear una variedad en las propuestas. Ese fue siempre el formato que se pensó para los estudiantes. Los conciertos de las 15 están pensados para estudiantes y para los colegios de la ciudad. Es un repertorio interesante para ese público. El concierto de la 18 es para las propuestas más vanguardistas porque ya no están los colegios. Y el de la noche siempre tiene que ser el más potente en cuanto a propuesta porque ahí sí va el público general, no sólo especializado. Los estudiantes saben que tienen su espacio de aprendizaje. Esa es más o menos la idea, la parte educativa tiene mucha importancia para el festival, no sólo la artística. El concepto de programación podría ser otro, pero nosotros trabajamos para unir los intereses del público con los de los estudiantes. Así nació el festival y así seguimos.