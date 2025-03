«Adolescencia», la serie que muestra la crueldad a través de emojis

«Adolescencia», la serie de Netflix de solo cuatro capítulos es una de las más vistas del año. En principio, todo apunta a un thriller policial como tantos de lo que ya se conocen. Pero lo cierto es que a lo largo de los episodios, hasta sería oportuno decir al final de la historia, se comienza a revelar la verdadera trama que deja al descubierto una problemática que acosa a todos los adolescentes del mundo en tiempos modernos. Las redes sociales, los dispositivos digitales y el acceso indiscriminado a todos los contenidos web, pueden llevar a que un adolescente de 13 años asesine a una compañera de su colegio.

En la serie coproducida por Brad Pitt, se plasma la historia de Jamie que fue arrestado por asesinar de varias puñaladas a una de sus compañeras de la escuela. Durante los primeros episodios, desde un primer momento, el joven asegura y jura ser inocente de los cargos de los que se acusan, sus padres están desconcertados al igual que los investigadores quienes intentan pero no pueden encontrar un móvil para tremenda atrocidad.

El caso presenta en sus primeros momentos el perfil de un homicida atravesado por realidades familiares que fueron perfilando su modo de manejarse en la vida. Pero en los dos últimos capítulos asoma la cruel realidad. Las redes sociales y el manejo de los emojis con el simbolismo que los jóvenes de hoy le imprimen.

No hay nadie que tenga un celular o cuenta en las redes sociales y plataformas que no utilice un emoji para responder a fotos, videos y textos. En un plano superficial se dice que no es lo mismo responder con un fueguito o un corazoncito que con un pulgar hacia arriba.

En «Adolescencia» aparece el emoji del 100, que podría significar que es todo, que está todo bien. Pero la serie revela un mundo oculto detrás de esa simbología y del usos entre los jóvenes. Quienes se dedican a mirar con lupa el mundo de las redes, aseguran que ese símbolo forma parte de un lenguaje encriptado que algunos personajes utilizan para comunicarse y encubrir sus verdades intenciones.

Es el hijo del policía investigador, que asiste al colegio al que pertenecen Katie la chica asesinada y Jamie, el acusado, quien empieza a tirar de la punta del ovillo. El emoji del 100 se convierte en una referencia a la regla 80/20. Se trata de una técnica utilizada entre los jóvenes adolescentes con tendencia a la hostilidad hacia las mujeres y a una masculinidad enfatizada para justificar su percepción sobre las relaciones de pareja.

Según esta teoría, el 80% de las mujeres solo se sienten atraídas por el 20% de los hombres, lo que dejaría fuera de juego y en clara desventaja al resto de los varones. Pero además encierra otro dato que a lo largo de la serie va conociendo: los incels que en su sigla acotada significa celibato involuntario, aplicable a todos los varones que no son elegidos por ese 80% de las mujeres.

En la serie, Katie le envía en varias oportunidades ese emoji a Jamie poniéndolo en una situación de clara incomodidad interna y externa, ya que el joven comienza pensar y sentir que su fracaso en las citas se debe a las mujeres y su selectiva elección.

Esta teoría genera descontento, según los especialistas, entre los jóvenes que creen en ella y pone a la mujer como antagonista, lo cual produce en la mayoría de las ocasiones un ira irracional «por la simple libertad de elegir a sus parejas».

El caso que expone «Adolescencia» sin duda es aterrador y su creador, Stephen Graham, supo encontrar el mejor final para una historia que ya se transformó en una representación colectiva de la violencia que atraviesa a toda la sociedad, sin distinción de estratos sociales.

El desenlace final es quizás más atormentador que el resto de la historia. Trece meses después de ocurrido el homicidio de Katie, se muestra a la familia de Jamie intentando recomponer su vida a la espera del juicio de su hijo. Una llamada lo cambia todo, cuando el adolescente le comunica a sus padres que cambiará su versión inicial de los hechos y se declarará culpable. Los reproches y el reconocimiento de posibles errores cometidos durante la crianza del niño ponen a sus padres en una situación de extrema vulnerabilidad.

La serie «Adolescencia» abre el juego para debatir sobre las ideologías que se replican en las plataformas digitales y cómo los adolescentes en pleno desarrollo de su personalidad las utilizan «para pertenecer y para ser».