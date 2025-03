Adolescencia: qué son los incels, 80/20 y la píldora roja que se nombra en la serie de Netflix

La serie Adolescencia llegó a Netflix y durante una semana ocupó el puesto de la más vista. Se trata de un thriller policial que deja al descubierto una problemática indiscutible del mundo en tiempos modernos y que puede llevar a que un adolescente de 13 años asesine a una compañera de su colegio. Te contamos algunos de los términos controversiales que se mencionan en la serie.

En la serie coproducida por Brad Pitt, se plasma la historia de Jamie que fue arrestado por asesinar de varias puñaladas a una de sus compañeras de la escuela. Durante los primeros episodios, desde un primer momento, el joven asegura y jura ser inocente de los cargos de los que se acusan, sus padres están desconcertados al igual que los investigadores quienes intentan pero no pueden encontrar un móvil para tremenda atrocidad.

El caso presenta en sus primeros momentos el perfil de un homicida atravesado por realidades familiares que fueron perfilando su modo de manejarse en la vida. Pero en los dos últimos capítulos asoma la cruel realidad. Las redes sociales y el manejo de los emojis con el simbolismo que los jóvenes de hoy le imprimen.

Adolescencia está disponible en Netflix.

No hay nadie que tenga un celular o cuenta en las redes sociales y plataformas que no utilice un emoji para responder a fotos, videos y textos. En un plano superficial se dice que no es lo mismo responder con un fueguito o un corazoncito que con un pulgar hacia arriba.

La serie «Adolescencia» abre el juego para debatir sobre las ideologías que se replican en las plataformas digitales y cómo los adolescentes en pleno desarrollo de su personalidad las utilizan «para pertenecer y para ser».

Adolescencia: qué son los incels, 80/20 y la píldora roja que se nombra en Adolescencia

Píldora Roja: metáfora extraída de la película ‘Matrix, que se refiere a un supuesto «despertar» de los hombres ante una realidad que consideran distorsionada por el feminismo. En la película, el protagonista podía elegir entre la píldora azul, que le hacía olvidar que conocía la realidad sobre ‘Matrix’, o la píldora roja, que le invitaba a despertar y a salir del engaño.

Hipergamia: nombre que se da en la manosfera a la supuesta estrategia de las mujeres para buscar a una pareja de nivel socioeconómico superior.

80:20: teoría que dice que el 80% de las mujeres se siente atraída solamente por el 20% de los hombres, pese a que no hay ninguna evidencia que así lo sostenga.

Hombres que van por su propio camino: defienden separarse de las mujeres y rechazan interactuar con ellas, ya que creen que la sociedad es «ginocentrista» decir, que privilegia a las mujeras y relega a los hombres a un rol subordinado.

Comunidad Incel: hombres que dicen no poder acceder a relaciones sexoafectivas a causa de su

aspecto físico.

Gurús de la seducción: comunidad que defiende que la conquista sexual es un éxito masculino al que todos los hombres deben aspirar y ejecutar trabajando la confianza en ellos mismos y a través de lo que llaman «el juego». Se trata de una serie de consejos para ligar que se basan en la instrumentalización y la objetivación de las mujeres.

Youtubers misóginos: creadores de contenido en YouTube que producen vídeos con mensajes sexistas, antifeministas y misóginos, a menudo sirviéndose del humor sexista para difundir ideologías que minimizan o atacan los derechos de las mujeres.