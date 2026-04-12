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Cultura

Ángela Torres brilló en el Gran Rex: lágrimas, invitados de lujo y un cierre a sala llena

En la segunda fecha de su gira “No me olvides”, la artista emocionó a sus fans con una confesión sobre su salud y la sorpresiva aparición de Juliana Gattas. Este domingo se despide con su tercera función agotada.

Redacción

Por Redacción

Ángela Torres reafirmó su liderazgo en la escena pop argentina con una noche histórica en el Teatro Gran Rex. En el marco de su gira «No me olvides», la cantante se presentó ante un recinto colmado en una velada marcada por la sensibilidad.

A pesar de confesar sobre el escenario que atravesaba un cuadro de resfrío, su despliegue vocal fue impecable y no pudo contener las lágrimas ante la ovación de sus seguidores.

Juliana Gattas sorprendió a Ángela Torres en el Gran Rex: así fue el show antes del cierre

El show contó con momentos de alto impacto, como la aparición de Juliana Gattas (Miranda!) para interpretar juntas “Maquillada en la cama”. El repertorio equilibró sus éxitos propios, como «Favorita» —ya galardonada como Disco de Oro— y «La Vida Rosa», con una aplaudida versión de «La Fama», el hit de Rosalía.

Tras recorrer Rosario, Córdoba y Montevideo, la artista demostró una madurez escénica que consolida su presente profesional.

El fenómeno no se detiene: tras agotar sus primeras presentaciones, este domingo 12 de abril Ángela Torres cerrará su seguidilla en el Gran Rex con una tercera función totalmente sold out.

Con la producción de Fénix Entertainment, la gira se posiciona como uno de los éxitos más rotundos del año en la música nacional.


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Ángela Torres reafirmó su liderazgo en la escena pop argentina con una noche histórica en el Teatro Gran Rex. En el marco de su gira "No me olvides", la cantante se presentó ante un recinto colmado en una velada marcada por la sensibilidad.

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