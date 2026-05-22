Funcionarios de Río Negro participaron de un foro energético en Estados Unidos junto con AmCham

Una delegación de representantes políticos de Río Negro viajó a Estados Unidos para participar de una serie de rondas de negocios vinculadas al sector energético. La misión, organizada por AmCham Argentina y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), se desarrolló en las ciudades de Austin y Houston, el principal polo hidrocarburífero de Texas.

La comitiva institucional que representó a la provincia estuvo integrada por el senador nacional Enzo Fullone (La Libertad Avanza), el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández. Durante el viaje, mantuvieron reuniones con operadoras globales como Shell y Chevron, y participaron de espacios de análisis económico en la Universidad de Texas.

Vaca Muerta y el puerto de Sierra Grande

Según un comunicado oficial, los encuentros de trabajo se centraron en tres ejes fundamentales para la economía rionegrina: el crecimiento sostenido de Vaca Muerta, la necesidad de expandir la infraestructura logística y el potencial exportador del Gas Natural Licuado (GNL). En esa línea, se abordaron los desafíos de conectividad vial y ferroviaria necesarios para sostener el ritmo productivo de la cuenca patagónica.

La presencia de la intendenta Roxana Fernández subrayó la importancia geoestratégica de su municipio, ya que el puerto de Sierra Grande se proyecta como el punto neurálgico para la salida del GNL hacia los mercados internacionales. «Hubo una puesta en común para acercar soluciones concretas y potenciar el desarrollo entre el sector público y el privado», resumió Fullone respecto a las mesas de diálogo.

El factor RIGI y el clima de negocios

Al evaluar la recepción de las compañías en Estados Unidos, el senador remarcó que las firmas transmitieron sus planes de inversión actuales y las altas expectativas de crecimiento para los próximos cuatro años. En este contexto, hizo hincapié en el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional como herramienta clave para destrabar el ingreso de capitales.

«Muchas de estas inversiones no se hubieran podido concretar sin el RIGI», afirmó el legislador, asegurando que el mercado global mira al país con «enorme potencial». Para concluir el balance de la misión, destacó que Río Negro atraviesa su mejor contexto productivo en décadas y remarcó que las reuniones en Texas confirmaron que la región hoy se ubica «en el centro del tablero energético mundial».