Río Negro ya aplicó más de 74 mil vacunas antigripales en la campaña 2026

El Gobierno de Río Negro informó que ya se aplicaron 74.166 dosis de la vacuna antigripal en el marco de la campaña de vacunación 2026 que se desarrolla en toda la provincia. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, esa cifra representa el 81,2% de las dosis enviadas por el Gobierno Nacional.

La campaña comenzó el 23 de febrero y está orientada principalmente a los grupos de riesgo, con el objetivo de disminuir complicaciones graves, internaciones y muertes vinculadas al virus de la influenza.

De acuerdo al informe del Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la vacunación se lleva adelante mediante una red integrada por los 36 hospitales públicos rionegrinos y cerca de 200 centros de salud de atención primaria (CAPS) distribuidos en toda la provincia.

El reporte detalla que el grupo con mayor nivel de cobertura es el del personal sanitario, con 9.077 dosis aplicadas, alcanzando un 97,5% de cobertura. En el caso de las personas mayores de 65 años, ya se aplicaron 26.690 vacunas.

El informe aclara que el Área Programa General Roca registra más dosis de las originalmente asignadas debido a que PAMI centraliza allí la carga de datos de afiliados de toda la provincia.

Por otra parte, las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo -como enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias u obesidades- recibieron 24.471 dosis.

En relación con las embarazadas, el Ministerio informó que se vacunaron 2.542 mujeres, alcanzando una cobertura del 56,97%. La cartera sanitaria recordó que la vacuna puede aplicarse en cualquier trimestre del embarazo.

Además, se registraron 254 dosis aplicadas a puérperas que no habían sido vacunadas durante el embarazo.

Uno de los puntos señalados en el informe es la baja cobertura en las segundas dosis de niños de entre 6 y 24 meses. Mientras que 4.007 menores recibieron la aplicación, solo 1,061 completaron con la segunda dosis.

Finalmente, recordaron que la vacuna antigripal es gratuita y obligatoria para la población priorizada y se encuentra disponible en hospitales y CAPS de todo Río Negro.