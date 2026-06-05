Attitude en Neuquén: el universo Guns N’ Roses más allá de la música

Sergio Constantino se pone en la piel y el vestuario de Axl Rose para liderar Attitude, una de las mejores andas tributo del continente.

Hay muchas bandas tributo, demasiadas tal vez. Las hay de todo tipo. Muchas de ellas son muy buenas y otras no tanto. Las hay mejores y peores lookeadas, Las que buscan parecerse del todo, las que lo intentan y las que no porque simplemente tocan la música de la banda tributada y ya. Están todas las bandas tributos, las buenas y no tanto, y está Attitude for Destruction.



Porque una cosa es tocar la música de Guns N’ Roses y hacerlo realmente bien, lucir como los originales captando la esencia de la cuestión y otra cosa muy diferente es tocar “You Could Be Mine” y que aparezcan a los tiros sobre el escenario Sarah Connor y el T-800 escapando del indestructible y superado T-1000.



Con más de quince años de trabajo, Attitude es una banda tributo que decidió elevar su propia vara y llevar el espectáculo a otro nivel con la incorporación, en vivo, de momentos más recordados de los icónicos videoclips de Guns N’ Roses.



Con un show centrado en los años 88-93, la era dorada de la banda de Los Ángeles, Attitude propone un viaje directo a los tiempos en que el rock de la costa oeste marcaba el pulso, reviviendo los clásicos “gunners” y otros que no lo son tanto.



Attitude llega a Neuquén este viernes para ofrecer su impresionante show en Mood Live (Ministro González 40). Las entradas están disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y en la boletería de la sala.

Attitude: sound & vision



“Con los años hemos preparado una especie de viaje en el tiempo, tanto con la vestimenta, la instrumentación, obviamente la interpretación y paralelamente agregó la palabra show, porque hemos logrado como adaptar por momentos del show fragmentos teatrales con recreación de videoclips en vivo con actores, no en pantalla, sino actores reales, por ejemplo, la novia, el Terminator y Sarah Connor”, cuenta Sergio Constantino, vocalista de Attitude, en un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO.



“Es un trabajo arduo, hay más de quince cambios de ropa en el personaje Axl Rose, todos los integrantes obviamente están caracterizados también y hace que se dé esa sensación de ese viaje en el tiempo para acercarle al público, tanto a los que pudieron ver a Guns N’ Roses en aquella época, como quienes no. Creo que un poco todo parte desde ahí”.



El show, como bien lo define Constantino, se sostiene a partir de un equipo de trabajo que hace posible todo lo que sucede en escena. “Todo está muy ajustado para que no se demore ninguna canción, ninguna introducción, parece un box de Fórmula 1, entras, te cambian y ¡tac! salís corriendo”.

Me gusta la palabra show porque hemos logrado adaptar fragmentos teatrales con recreación de videoclips en vivo con actores”. Sergio Constantino, cantante de Attitude



Las escenas de videoclip recreadas suceden entre tema y tema o durante los mismos, depende la canción y del videoclip en cuestión. “Terminator puede ser que aparezca entre la gente como pasa en el videoclip”, sugiere Constantino. “Todo eso depende obviamente de las salas a donde nos presentamos, y Mood Live, tiene un espacio espectacular para desarrollar todo esto. Cuando es ATP, que van los chicos, los pibes se recopan con Terminator”.



En el caso de “November Rain”, otro de los temas versionados en escena, está la novia, el ataúd, los funebreros con los paraguas. “Todo eso por ahora lo hacemos en 2D. La idea es hacerlo en algún momento en 3D, que por lo menos salpique un poco a la gente en verano. Pero siempre estamos ahí pensando, a ver qué cositas se pueden seguir agregando. Todo lo que hacemos arriba del escenario es algo que nosotros pensamos como fans que le ven desde abajo”.

La historia de Attitude



Recrear en vivo partes icónicas de videoclips es por demás original, pero no es lo único que distingue a Attitude de otras bandas tributo. Su origen también lo es. Antes de Attitude existía Buey, una banda que combinaba covers de hard rock con temas propios. Aquí ya tenemos un punto: banda de covers con temas propios.



Y de entre todos esos covers estaban por supuesto los de Guns N’ Roses, que no por nada eran los que mejor funcionaban y los que más entusiasmaban hacer a los músicos y que el público disfrutaba especialmente.

Sergio Constantino se pone en la piel y el vestuario de Axl Rose para liderar Attitude, una de las mejores andas tributo del continente.



El paso que sentían los músicos de Buey que tenían que dar era cada vez más evidente: hacer de los covers de los Guns un espectáculo en sí mismo. Así fue como Buey y Guns N’ Roses se separaron… o no tanto. Buey sigue existiendo, de hecho, trabajan en un disco de canciones propias. Es más, suelen telonear a los Attitude. ¿Hace falta aclarar que se trata de los mismos músicos?



“Guns N’ Roses era como que se notaba que nos salía un poco mejor, la gente lo marcaba”, recuerda Constantino. “Entonces empezamos a decir bueno, podríamos hacer una especial de Guns N’ Roses. Lo hicimos, pero no nos vestíamos tanto. Yo ya me animaba a vestirme un poco, pero el resto de los chicos todavía nos animaba. Después pasamos a hacer homenaje, que ya era un poco más serio. Pero todavía éramos Buey haciendo una especie de homenaje a Guns N’ Roses, como algo paralelo”.



Así fue hasta que en 2010, tomaron la decisión de separar una cosa de la otra, sobre todo porque Buey, si bien era una banda de covers, también tenía temas propios. “Ahí nace Attitude for Destruction, que es el nombre entero, original. Y ya sí, todos nos caracterizamos con los vestuarios y la interpretación también de los personajes”.

Axl & Slash en modo Attitude. Para la banda es más que una cuestión de actitud



Separar el tributo a Guns N’ Roses de Buey fue también un gesto de amor a la banda de la cual había nacido todo. “Cuando hacíamos Guns N’ Roses nos dábamos cuenta de que la gente tenía una reacción diferente, era como que a mí la voz me salía un poco más natural y eso fue como empujando un poco, entonces dijimos en un momento, bueno, a ver, no estropeemos la carrera de Buey, quiero decir que tenga su vuelo propio, y a su tiempo creativo, y pongamos paralelamente a Attitude, para que se separe el tributo de lo que queramos hacer con Buey, de cómo nos queramos vestir con Buey, el tipo de música que queramos hacer con Buey, a los lugares que queramos ir con Buey, y aparte que las canciones propias te abren otras puertas y otros lugares diferentes a si sos banda tributo”.



Aquella decisión fue la correcta, definitivamente: Attitude es una de las mejores bandas tributo de Latinoamérica y Buey acaba de retomar el trabajo para lo que será su segundo disco con canciones originales.

Attitude se presenta este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Entradas por protickets.com.ar y en boletería de la sala.