Pesar por la muerte de Julieta Sacchi, reconocida artista y docente de Neuquén

El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Julieta Sacchi, reconocida artista visual, gestora cultural, docente y militante por los Derechos Humanos.

Sacchi dejó una importante huella en la comunidad cultural y educativa de Neuquén. Desde el MNBA Neuquén destacaron el vínculo que la artista mantuvo con la institución a lo largo de los años y recordaron que su obra formó parte de numerosas exposiciones.

Entre las muestras en las que participó se encuentran NC3, NC4, Sala Propia y, más recientemente, 30.000 disparos.

“Quienes formamos parte del museo recordaremos también su calidez, su cercanía y el afecto con el que siempre se vinculó con nuestro equipo”, expresaron desde la institución.

El museo destacó que tanto su obra como su presencia permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella y acompañó a su familia y allegados en este momento de profundo dolor.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue también despidió a la artista y expresó su acompañamiento a Juan Sebastián Villarreal, trabajador no docente de la universidad, y a toda su familia.

“Con muchísima tristeza y abrazando muy fuerte a nuestro compañero no docente Juan Sebastián Villarreal y a toda su familia, despedimos a Julieta Sacchi, artista visual, activista cultural y militante por los Derechos Humanos”, señalaron desde la institución.

En el mensaje, destacaron el legado de Sacchi y la manera en que afrontaba la vida: “Nos quedará la fuerza de sus trabajos y la alegría cargada de fuerzas con la que siempre encaraba la vida”.

Además de las instituciones, muchos y muchas compañeras de Julieta la despidieron en redes sociales.

Los restos de Sacchi serán velados el domingo 26 julio de 8 a 15 hs en Calf Sepelios, ubicado sobre calle Bahía Blanca al 546, sala A.