El extitular de la IGJ explicó por qué comenzaron las investigaciones sobre la AFA: “Había más de US$500 millones sin justificar”

El extitular de la IGJ explicó por qué comenzaron las investigaciones sobre la AFA.

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, explicó cómo comenzaron las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que las primeras alertas surgieron a partir de inconsistencias detectadas en los balances de la entidad y de la extinta Superliga.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que durante su gestión se identificaron movimientos por más de US$500 millones cuya documentación, según afirmó, no pudo ser respaldada cuando la IGJ solicitó explicaciones.

“Cuando le pedimos a la AFA que aclarara inconsistencias acumuladas durante diez años, encontramos alrededor de US$111 millones sin explicar en las cuentas de la entidad y cerca de US$400 millones vinculados a la Superliga”, señaló Vítolo.

Según explicó, esas observaciones fueron el punto de partida de las actuaciones que luego derivaron en distintas investigaciones sobre la estructura financiera de la entidad que conduce el fútbol argentino.

El ex titular de la IGJ también comparó el caso con el escándalo conocido como FIFAgate, aunque aclaró que la referencia se limita a similitudes en el origen de las investigaciones y no implica que se trate de hechos idénticos.

Una nueva inconsistencia vinculada a la Selección

Vítolo también aseguró que durante 2024 detectaron otra inconsistencia relacionada con partidos disputados por la Selección argentina.

Según relató, en los balances de la AFA figuraban ingresos por US$15 millones. De ese total, US$8 millones ya habían sido percibidos, mientras que los US$7 millones restantes correspondían a un crédito pendiente de cobro.

“Cuando preguntamos quién debía pagar esa deuda y cuál era su origen, no obtuvimos respuesta”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, la operatoria estaba relacionada con TourProdEnter, una empresa radicada en Miami que aparece mencionada en una investigación que se desarrolla en Estados Unidos.

La causa que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida busca reconstruir el circuito utilizado para administrar los ingresos comerciales internacionales de la AFA. Entre otras medidas, procura acceder a contratos y documentación vinculada con TourProdEnter para determinar el destino de fondos canalizados a través de esa firma.

Qué dijo sobre su salida de la IGJ

Durante la entrevista, Vítolo también se refirió a su salida de la Inspección General de Justicia y la vinculó con las investigaciones sobre la AFA.

El exfuncionario aseguró que, tras el cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno le habían manifestado su intención de que continuara en el cargo. Sin embargo, sostuvo que el entonces ministro, Juan Bautista Mahiques, solicitó designar a una persona de su confianza al frente del organismo y finalmente fue reemplazado.

“Me dijeron que estaban conformes con el trabajo que habíamos realizado durante dos años, pero el ministro quería conformar su propio equipo y el Presidente aceptó ese planteo”, afirmó.