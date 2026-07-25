Chubut: parte del radicalismo se aleja de Torres y tiene un candidato propio para el 27 

Mientras el gobernador Ignacio “Nacho” Torres sigue inclinando el cuerpo cada vez más hacia el sector dialoguista con el gobierno nacional, la misma postura pero a la inversa parece ir tomando un sector importante del radicalismo de Chubut que volvió a la carga con sus críticas al accionar del mandatario y “amenazó” con ir con candidato propio a la gobernación para 2027.

En la semana apareció en escena un sector que se hace llamar “Radicalismo Auténtico”, integrado por el sector que puede llamarse ortodoxo o de la “vieja guardia” que según confiaron sus máximos referentes impulsarán la candidatura a la gobernación del intendente de Rawson, Damián Biss, y propondrán (tal vez este martes) un candidato a la intendencia de Trelew, que le intente hacer sombra al actual jefe comunal y candidato a la reelección Gerardo Merino.

No representa poco esta “amenaza”. Merino es un alfil de Torres, será nombrado en los próximos días como presidente de la Unión Cívica Radical y ya anticipó que las elecciones de su ciudad no se separarán “por nada del mundo” de las provinciales.

Dirigentes de la nueva corriente confiaron a diario RÍO NEGRO que “para nada están de acuerdo con la ley que aprobó la Legislatura y que Torres avala” respecto a la reelección indefinida de los intendentes de la provincia y tampoco con la actitud respecto a los bienes que YPF dejará en Comodoro Rivadavia y que manejará el Estado provincial.

Cómo informó este medio, fue el último de los temas el que provocó un áspero cruce entre Torres y el actual intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, que no es radical: es peronista. Sin embargo, los “Auténticos” lo respaldan.

La semana que pasó mostró a un Torres acercarse algunos pasitos más al batallón de gobernadores dialoguistas con algunas demostraciones que no escondió y que por el contrario hasta fueron reflejadas en fotos intensamente publicadas. Torres está acordando hacerse cargo del PAMI (con ayuda económica del gobierno nacional, claro) para terminar con las protestas de jubilados por la ausencia de las prestaciones y se reunió con el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, con quien cerró el acuerdo de compensación de deuda de Chubut con la Nación por más de 100 millones de dólares lo que le permitirá continuar con obras nacionales que habían quedado paralizadas.

Además, Chubut es mencionada en varios portales y medios nacionales como una de las provincias que cerrarán acuerdos electorales con el gobierno de Milei junto a Entre Ríos, Mendoza, Chaco, San Luis, CABA, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Mucho para solo 5 días hábiles.

Entre quienes adhieren a la postura “rebelde” radical, ya expresada por comités del interior sobre la reelección indefinida se encuentran dirigentes históricos como Mario Cimadevilla, exsenador y hombre fuerte del radicalismo provincial, siempre crítico no solo de Milei sino también de Mauricio Macri.

Esto recién comienza para la agrupación que viene trabajando en silencio desde algún tiempo. Es posible que Biss solo tenga alguna referencia respecto a que será el candidato que el Radicalismo Auténtico quiere para el 27. De todas maneras y aunque se mostraron juntos en varios actos, la relación entre Biss y Torres continúa siendo distante ya que en ningún momento lograron limar las asperezas que los ha separado.

El intendente de Rawson lleva su segundo mandato y no puede repetir aún con la ley recientemente sancionada y por la que se pronunció en contra. Rawson tiene Carta Orgánica que sólo permite dos períodos consecutivos.

Biss busca por estos tiempos definir su futuro político. Tiene movimientos políticos variados, algunos de los cuales lo acercan al sector que conduce César Treffinger, el más puro y silencioso representante de los libertarios en Chubut y que, como anticipó este medio podría obedecer órdenes de Nación de no entorpecer la reelección de Torres. El “pacto de no agresión” que no necesita firma alguna.

El jefe comunal de Rawson fue clave cuando siendo presidente de la UCR apoyó sin “peros” la conformación de la alianza que llevó a Torres a la gobernación en 2023. Sin duda alguna le dio el “si” con más poder al acuerdo.

Pero el tiempo pasó. Y en política nada dura cien años. Eso pasa solamente en los libros y no significa acompañamiento sino soledad.