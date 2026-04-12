Bandalos Chinos regresa a Neuquén para presentar Vándalos: «Seguimos tratando de encontrar qué nos identifica»

Luego de casi tres años de ausencia, Bandalos Chinos regresa al Alto Valle para mostrar su nueva identidad estética musical y para ser lo que siempre fueron: Vándalos. Sí, así, por primera vez bien escrito, como le dijo Goyo Degano, el icónico frontman a Diario RÍO NEGRO allá por febrero, cuando la banda se presentó en el Festival de Camping de Bariloche.



Dos meses después, es el turno de vandalizar Neuquén, ciudad que no visitaban desde comienzos de 2023, eran tiempos de El Big Blue, el antecesor de Vándalos. Los chinos de Beccar se presentarán el próximo viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibles en protickets.com.ar o en boletería de la sala, de miércoles a domingo de 19 a 23.

Este viernes, en horas de la siesta, Goyo atendió una vez más el llamado de Diario RÍO NEGRO, en la previa del show que por la noche darían enLa Plata, para hablar de lo que están pensando para Neuquén, de las búsquedas estéticas en las que sigue sumergida la banda y de su más reciente single, “Lumbares”, una colaboración con el rapero mexicano Sabino.

Antes de Goyo, fresquemos algo sobre de Vándalos: editado el primero de abril del año pasado, Bandalos Chinos lanzó Vándalos, su cuarto disco de estudio. Producido junto a Fermín Ugarte y destinado a patear el tablero de la escena musical, Vándalos es Honesto, maduro, inquieto y contundente en todas sus aristas, al punto que abrió puertas a una nueva etapa en la trayectoria de la banda. Ahora sí, dicho esto: Goyo Degano.



P: A comienzos de febrero estuvieron en Bariloche participando del Festival Camping, donde presentaron Vándalos, ¿cómo está hoy la banda?

R: Bien, la verdad que andamos bien, porque este disco nos trajo una renovación creativa, ya nos metimos al estudio, ahora entramos de vuelta dos semanitas entre giras, entramos de vuelta al estudio a seguir demeando para ver hacia dónde va la banda musicalmente. Hay como una explosión medio creativa en este momento en la banda y eso es algo que hace un tiempo que no nos pasaba.

P: ¿Cómo es el show en esta parte de la gira, teniendo en cuenta que empezaron a girar hace ya unos cuantos meses con Bándalos?

R: Es un show un poco renovado, el show que hicimos a principios de año en Bariloche era un poco la continuación del show del año pasado y ahora se renovó un poquito. Fermín (Ugarte, productor de Vándalos) no está girando con nosotros porque está full produciendo, con lo cual él no está formando parte del vivo, como lo hizo durante casi todo el tour del año pasado, y eso también nos llevó a encerrarnos un poco en la sala a rediseñar la instrumentación de los temas.

Hay como un refresh en cuanto a la lista y en cuanto también a formas de abordar las canciones, tanto las nuevas como las viejas, así que estamos divertidos, está divertido el show para nosotros, por ese desafío de tener que estar atento a las partes nuevas y no está todo tan mecanizado.

P: Lo de Bariloche fue en el marco de un evento de verano, un festival, pero les sirvió para presentar el disco acá en el norte de la Patagonia. Pero Neuquén no habían sido parte de la gira de Vándalos, es la primera vez que lo traen.

R: Sí, la última vez que estuvimos en Neuquén fue en 2023, con el disco Big Blue y la verdad fue que estuvo espectacular, pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad de ir el año pasado también, lo que pasó fue que la gira arrancó el segundo semestre, y nos propusieron armar una gira que incluyera a muchos países, por lo que se descartaron un montón de ciudades de Argentina que se postergamos para este año, lo mismo nos pasó con México y Estados Unidos, donde también volveremos este año.

“Todavía estamos trabajando sin entender cuál es el norte claro de la música que viene de Vándalos”, dice Goyo Degano sobre el presente de la banda.

P: Dado el tiempo, ¿el show está perfilando para otros rumbos?

R: El show empieza a perfilar para otros rumbos, sí; yo creo que lo más novedoso puede llegar a ser un cambio en la lista, sumar canciones que hace mucho que no tocábamos, que tenemos ahí preparadas. Estamos en una búsqueda también de un nuevo setlist que nos acompañe por un tiempo, entonces la variante puede llegar a venir por ese lado. Y todavía estamos trabajando sin entender cuál es el norte claro de la música que viene de Vándalos, entonces no hay tantas cosas nuevas, quizás hay instrumentales y situaciones más de vivo que sí fuimos adaptando y sumando, que eso es lo que te va dando la gira también, las horas de vuelo te van dando también esos espacios de sumar partes nuevas y refrescar las canciones.

“Hay como un refresh en cuanto a la lista y en cuanto a formas de abordar las canciones, tanto las nuevas como las viejas, está divertido el show”. Goyo Degano

P: Este regreso al estudio, el empezar a delinear cosas nuevas, ¿va a seguir el mismo camino que el disco Vándalos, del que habíamos hablado en su momento, con todo ese cambio profundo al interior de la banda?

R: Sí, yo creo que sí, no lo tengo tan claro porque también nos estamos permitiendo traer canciones al juego, traer canciones que estén más emparentadas con la época Jodorowsky, en cuanto a la forma de componer, quizás en este disco que pasó fue más deliberado, pero bueno, no lo sé, porque también nuestra intención es empezar a delinear sin prisa pero sin pausa, y tener 30 demos avanzados con letra, con melodía, con una propuesta de producción, y a partir de eso ver qué nos pasa, como no hay tampoco, quizás como hubo en este disco anterior, una búsqueda deliberada de mostrar una nueva cara, no sé si es el caso de este disco, como si nos hubiésemos amigado también con nuestro pasado en algún punto.

P: ¿Incluye la idea de volver al desierto texano, o no? ¿O tampoco tanto?

R: La verdad que sí y hacer un proceso híbrido, como sacar lo mejor de los dos mundos, y obviamente que todavía no lo tenemos tan claro y definido, porque todo eso también es presupuesto, y es guita. Somos independientes, y hay que ver de dónde sacamos para hacerlo, pero sí, como charlamos, incluso decir que por ahí nos quedamos, componemos, producimos, avanzamos lo más que podemos, y nos vamos una semana a Sonic Ranch, y volvemos a terminar el disco en Buenos Aires, como hacer algo más grande, si querés, y ambicioso, pero sí, está como esa idea dando vueltas.

P: Da la sensación de que la banda sigue sumergida en aquella búsqueda iniciada hace ya un tiempo y cuyo resultado fue Vándalos.

R: Sí, está buenísimo porque, no sé, yo lo emparento con la curiosidad, y con seguir tratando de encontrar qué es lo que nos identifica hoy como banda, como individuos, porque la banda arrancó cuando teníamos 19 años, nos gustaba una música y nos gustaba sonar de una manera, y después evolucionó y ahora seguimos buscándolo, ¿viste? Y creo que está muy vinculado a la curiosidad y también a qué nos pasa con las bandas con las que crecimos, en las que nos inspiramos y en las que nos motivaron a tener una banda, en general son bandas que no alcanzaron su búsqueda. Como que estuvieron todo el tiempo yendo detrás de esa cosa que los vuelva a identificar o, no sé, lo puedan salir a defender a capa y espada.

P: Lo último que tienen subido a plataformas es “Lumbares”, con el rapero mexicano Sabino, ¿cómo surgió es colaboración?

R: Es 100% de él, es esos casos en los cuales te llaman para subirte algo que ya está hecho, y la verdad es que él fue muy generoso con nosotros, nos invitó a tocar en el Foro Sol, cantamos “Departamento” con él, y después hicimos una parte de un tema.

P: ¿Habían tenido experiencias con rap, hip hop, con todo ese palo urbano?

R: Muy poco, muy poco, de hecho, lo único que teníamos era, en Paranoia Pop, donde buscábamos a un rapero, me acuerdo de que en su momento tiró unas barras Paco Amoroso, que no quedaron, y lo terminó haciendo Louta, pero eso es lo más cercano, el coqueteo más cercano que habíamos tenido con cultura rap y pop.

P: ¿Cómo sintieron a la banda en esos terrenos, en esos distritos sonoros tan ajenos?

R: Mínimamente raro y extravagante, pero no nos cerramos a probarlo, ¿viste? No sé, puede llegar a salir otra colaboración, o quizás, no sé, quizás no.

P: No ves a banda los curioseando, hablando de este curioseo que están teniendo, en el rap y el freestyle, ¿no?

R: No iría tan por ahí. (risas) No sé si lo veo tanto, honestamente.

Bandalos Chinos se presentarán el próximo viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibles en protickets.com.ar o en boletería de la sala, de miércoles a domingo de 19 a 23.