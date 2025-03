Barbi Recanati, antes de Neuquén: “Siento que cuando hay tanto odio del otro lado no puedo reconocerme”

Barbi Recanati vuelve a Neuquén, este sábado, para tocar en Mood Live, junto a Mi Amigo Invencible, nada menos. Pero esta fecha tiene un par de curiosidades: una, que aunque ya vino a Neuquén y no hace mucho, en noviembre pasado junto a Paula Trama, será la primera vez que Barbi toque en la ciudad con su proyecto solista.



Y la otra es que, aunque son bandas amigas en un sentido muy especial que ella misma contará aquí, nunca habían compartido fecha y escenario con los amigos invencibles y lo harán por primera vez aquí , a más de mil kilómetros de casa. Barbi Recanati y Mi Amigo Invencible se presentarán este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas se consiguen la boletería de la sala o a través de moodlive.com.ar.



Ex Utopians, Barbi Recanati es una de las voces más sólidas del rock argentino de este tiempo y que, de un tiempo a esta parte, viene construyendo una obra hecha de canciones que ofrecen una mirada lúcida y reflexiva a la vez que sentida de una época compleja.



Firme defensora de los derechos para las mujeres y las disidencias, sus letras invitan a pensar la época para poder entenderla, aunque lo que esté sucediendo no guste nada. Su música que oscila entre el post punk y la new wave, de guitarras, bajos y sintes, con dosis de pop rock, cuenta con dos discos, Ubicación en Tiempo Real (2020) y El Final de las Cosas (2023), más otro que viene en camino y del que hablará largo y tendido en un diálogo con Río Negro. Aunque todo comenzó con una canción: “Teoría espacial” (2018), que dio pie ese mismo año al EP homónimo.



A oscuras por un inoportuno corte de luz que interrumpió el trabajo en el estudio, Barbi atendió el teléfono para hablar con este diario del disco en cuestión, de lo que significó ponerle su nombre a su música, de la gira que la traerá de regreso al Alto Valle y, por supuesto, de estos tiempos difíciles.

P: ¿Dónde te encuentro en este momento?

R: En mi estudio, en la ciudad de Buenos Aires, a oscuras, sin luz, grabando un disco nuevo, en una pausa sin luz. No lo puedo creer.

P: ¿En qué momento del disco estás?

R: Estamos en un buen momento del disco. Estoy en un momento donde estoy muy enamorada de muchas canciones y con muchas ganas de avanzarlo y terminarlo para que salga.

P: ¿Cuándo lo empezaste a grabar o cuándo empezaste a meterle mano al disco propiamente dicho?

R: En realidad el disco empezó con Nada Nadie y creo que fue la primera canción; después, tardé varios meses en poder terminar la segunda canción y cuando terminé la segunda canción empezó realmente el disco. Yo pensé que iba a ser un disco que iba a salir a fines el año pasado y cuando terminó Nada Nadie aparecieron más ganas de tocar en vivo que de componer y me llevó unos meses volver a componer. Así que creo que con Este Lugar, que fue el segundo single, empezó realmente la grabación del disco.

P: ¿Aquel primer tema lo hiciste pensando en un disco o solo en un single que tenías dando vuelta y lo largaste?

R: Fue una canción que salió más como single. Pensé que era el comienzo de un disco y me di cuenta de que no, que era una canción que quería sacar en ese momento.

Lo que pasó fue que yo estaba tocando mucho en vivo con la banda y de repente para nuestro público y para mí individualmente la vida se dio vuelta y subir al escenario a tocar sin decir algo era imposible. Sentí que todos los días te despertabas con una noticia terrible sobre suprimir derechos básicos que pensabas que nunca se iban a suprimir o empezar a tener un montón de compañeros que se quedaban sin trabajo. La noticia del triple lesbicidio en Barracas a mí me sacudió fuerte.

Dije, ¿cómo salgo a tocar después de esto? Todas esas cosas me dieron ganas de tener una canción que más allá de si hablaba o no de lo que estaba pasando me hiciera sentir que arriba del escenario estaba diciéndole algo a la gente que me estaba escuchando sobre este momento.

P: Y sentiste que era más un momento para estar arriba de un escenario que guardar en un estudio trabajando

R: Sí, esa canción en particular era como más una excusa para cantarla en vivo, no tanto para formar parte de un disco. Después el disco apareció con el segundo single, con Este Lugar, que tenía que ver más con para dónde queríamos ir con este disco nuevo.

“Es tan tan grande el odio y las ganas de destruir que hay del otro lado, que por primera vez en lugar de sentir ganas de combatir, siento ganas de ser lo más distinto que se puede a ese otro”.

P: Musicalmente, ¿para dónde querés ir con este disco nuevo?

R: La verdad es que me cuesta un montón hablar de eso hasta que el disco no sea terminado, porque a veces pensás que va por algún lado y después cuando lo terminás te das cuenta de que era solamente el proceso. Entonces me cuesta mucho decidir para dónde está yendo el disco. Pero sí creo que tal vez, para mi sorpresa, tiene que ver más con las letras son un poco más esperanzadoras de lo que yo esperaba. Pensé que me iba a sentar y iba a ser el disco más pesimista de mi vida y no me salió tan así. Creo que es un disco más de deseo que de reflejo.

P: ¿Y por qué crees que pasó eso que a vos misma te terminó sorprendiendo?

R: Mi sensación es que es tan grande el odio y las ganas de destruir que hay del otro lado, que por primera vez en lugar de sentir ganas de combatir, siento ganas de ser lo más distinto que se puede a ese otro. Y eso de repente te llena más de palabras de amor que de odio, y no porque el amor venza el odio. Siento que cuando hay tanto odio del otro lado no puedo reconocerme.

P: ¿Y crees que eso en la música, en el sonido, también se va a trasladar?

R: No, no. Musicalmente creo que lo que me da libertad de poder hacer las letras más esperanzadoras del mundo es que la música son las tinieblas.

P: ¿Y cómo estás trabajando el sonido?

R: El sonido creo que en este momento lo que lo define más que nada es el tiempo. Trabajar acá en casa, en nuestro estudio, y poder armar y desarmar la misma canción mil veces es lo que define el sonido.

Es un sonido de capas, pero también es un sonido de, no sé, tenemos como un lema que es que la canción no se termina hasta que se termina. Pero porque tiene que ver con algo que se dice mucho en los estudios, que es las canciones no se terminan, se abandonan.

Y bueno, como que el concepto de este disco y los últimos discos que grabé solistas son acá no se abandonan, se terminan. Entonces terminamos todo el tiempo del mundo y eso va definiendo un sonido en sí mismo, como muy personal.

P: ¿Te gusta grabar discos, disfrutás del momento de estar en el estudio y armar las canciones o no ves la hora de tenerlas listas para poder ir a tocarlas? ¿O las dos cosas?

R: Cada vez me gusta más grabar y al mismo tiempo cuando ya encuentro canciones que me gustan mucho, mucho, no veo la hora de tocarlas en vivo.

P: Y estas eran de ese tipo de canciones, me imagino.

R: Sí, estoy en un momento muy lindo de la grabación donde sentí que es el mejor disco que hiciste. Después llega una etapa donde sentí que es el peor disco que hiciste y así es como bastante ciclotímico el proceso de grabar, pero ahora es que viene un buen momento.

P: Fuiste una música de banda durante mucho tiempo, así comenzaste, y de pronto te largaste, por una serie de circunstancias y decisiones, como solista. ¿Cómo fue para vos ponerle nombre a tu música, ir con tu propio nombre en tus proyectos musicales?

R: Fue un proceso muy importante para mí, por un montón de razones. Pero creo que el principal es que no importa lo que hagas, tu nombre y apellido está ahí todo el tiempo. Entonces, cada decisión que tomás arriba y abajo del escenario son inseparables. Es como que hay algo de la fantasía artística que cuando es tu nombre, desaparece. Esa libertad artística que te tomás, donde es arte, es una fantasía. Cuando es tu nombre el que está atrás, a mí eso me cambió. Y por otro lado, sí, creo que también es un poco hacerse cargo del proyecto desde otro lugar. En las cosas buenas y en las cosas malas. Pero creo que es un cambio bastante grande.

P: ¿Cómo te fuiste desprendiendo del sonido de la banda que tuviste, de Utopians, para comenzar a sonar más a vos, o crees que no hay un quiebre ahí tanto en ese sentido?

R: Yo creo que el quiebre fue con Ubicación en Tiempo Real. El EP fue una transición donde yo estaba escribiendo canciones para salir a tocar en vivo. Y después empezó a pasar que me tomó un tiempo para grabar Ubicación en Tiempo Real, y ese disco siento que fue el sonido del proyecto solista, la carta de presentación del sonido del proyecto solista. Los sintetizadores… Utopians es una banda de guitarra, bajo, batería, y hoy por hoy tanto los sintetizadores como las pistas, como el sonido de la guitarra, no tienen nada que ver, y definen mucho el sonido de estos discos, entonces creo que es muy difícil hasta compararlo. Pero sí creo que la diferencia más grande es que con una banda vos tenés que hacer un consenso todo el tiempo, y es una mezcla entre lo que vos querés y lo que los demás quieren. Y en cambio cuando es un proyecto solista, sí, esta es como mi fantasía.

Entonces un poco como el fin artístico es lo que yo deseo de las canciones y del audio, con la mano de Juan, de Tommy, de Lux, de cada participante de la banda, pero un poco todos van como siguiendo mi deseo, y eso es como un capricho cuando sos solista.

P: ¿Y estás conforme con lo que está resultando de Barbi Recanati como solista, te va gustando cómo va quedando la cosa o es una etapa en la que todavía estás intentando encontrar? O es una búsqueda permanente quizás también.

R: No, la verdad es que estoy en una etapa de la vida en la que hago lo que me gusta mucho. De hecho, mi objetivo de este disco nuevo es que tenga más canciones que los otros dos, y los otros dos tienen siete y nueve canciones porque eran todas las canciones que me gustaban mucho.

Había otras canciones que no me gustaban tanto, y que tal vez en otro proyecto hubiera dejado que estén. Como bueno, esta canción está bien, el estribillo está bien, y ahora me tiene que encantar, me tiene que fascinar. Como que ya no me conforman las canciones, entonces prefiero hacer un disco de seis canciones que un disco de trece donde seis me conforman.

La idea de este disco es que tenga muchas canciones, pero creo que esa es la diferencia más grande. Todo lo que hago me gusta mucho, no toco una canción en vivo que no me fascine tocarla.

P: ¿Qué te va a traer por acá, qué te va a mover hasta Neuquén?

R: La verdad es que teníamos muchas ganas de ir con la banda a Neuquén, nunca fui con este proyecto, y era algo muy pendiente. Hace muy poquito estuve con Pau Trama haciendo un proyecto acústico y la verdad es que nos sorprendimos un montón de la cantidad de gente y todo el amor que encontramos ahí en Neuquén. Y me fui diciendo tengo que volver con la banda, tengo que volver con la banda. Y de repente apareció esta invitación de ir con Mi Amigo Invencible, que es una banda amiga con la cual nunca compartimos fecha, así que va a ser la primera vez que lo hagamos.

Además, Mariano y yo tenemos algo en común muy muy grande, que nuestros hijos son mejores amigos.

P: ¿Independientemente de ustedes, fue coincidencia?

R: Independientemente de nosotros, fue una coincidencia de camarines. Resultó en una historia de amor increíble, como de hecho terminé hasta cambiando de colegio a mi hijo para que vaya a la misma clase que él, son mejores amigos inseparables.

Y así que nos tenemos como un aprecio muy especial a través de la canción de nuestros hijos, y yo estoy encantada de compartir esta fecha con mi amigo, ahora encima en Neuquén, que es una ciudad que tengo m ganas de ir.

P: Mirá que lejos fue para tocar por primera vez juntos, ¿a dónde vienen a encontrar una fecha en común estando tan cerca?

R: Eso es muy loco.

Barbi Recanati llega a Neuquén acompañada de Lucy Patané, en bajo; Juan Segovia, en guitarra; Tomás Molina Lera, en batería; y Lux Raptor, en teclados.

Barbi Recanati llega a Neuquén acompañada de Lucy Patané, en bajo; Juan Segovia, en guitarra; Tomás Molina Lera, en batería; y Lux Raptor, en teclados.