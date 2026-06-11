Cutral Co confirmó fecha de aguinaldo y bono extraordinario para planes

El próximo 19 de junio, los agentes municipales de Cutral Co percibirán el sueldo anual complementario (la primera cuota) que corresponde a esta época del año. Así lo confirmó el Ejecutivo municipal cutralquense, que indicó el pago de un bono extraordinario para los encuadrados en programas sociales y monotributistas. Así se acordó con el gremio ATE.

Como ocurre en el primer semestre de cada año, el municipio debe cumplir con el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario -SAC- y en esta ocasión, será el 19 de este mes.

Así lo informó el intendente Ramón Rioseco, quien se refirió además, al acuerdo alcanzado con la junta interna del sindicato estatal ATE para que se incluya a quienes realizan tareas bajo la denominación de programa Plus.

«El 19 de junio se hará efectivo el pago de $300 mil a los programas de empleo y, además, se abonará el aguinaldo a los trabajadores municipales. Estamos contentos porque logramos un acuerdo en este momento tan complejo para la Argentina”, señaló el jefe comunal cutralquense. La rúbrica de este convenio se concretó con Juan Antío, el secretario general de la rama interna.

El pago por única vez es de $300 mil para estos segmentos de trabajadores. (Foto: gentileza)

El proceso de incorporación a la planta municipal

Se trata del grupo de personas que se desempeñan en las reparticiones municipales, aunque no revisten en la planta permanente o contratada. Su horario laboral es de cuatro horas. Sobre este segmento de trabajadores, el intendente Rioseco subrayó que se avanza junto al gremio en la incorporación a la planta de contratados.

«Estamos en un proceso de inserción en los contratos municipales. Ya llevamos más de 200 incorporaciones en un año y medio. Eso es importante porque genera expectativas y compromiso en todos”, afirmó. Se logra hacer este proceso a partir de los agentes que acceden a la jubilación.

Por otra parte, hay otro segmento de personas que está en la condición de monotributistas y para ellos también se contempló el pago de un bono extraordinario. El decreto que lo avala es eñ N° 1504 de este año.

Según se informó es un bono compensatorio extraordinario del mismo monto – $300 mil- y está dirigido a aquellas personas que en su condición de monotributistas prestan servicios para el municipio bajo la modalidad de contrato de locación de servicios personales. El pago será en la misma fecha.

Desde el municipio se hizo la aclaración que el bono no «constituye remuneración, salario ni contraprestación contractual permanente» y no implica «modificación alguna de las condiciones vigentes de los contratos» en vigencia.

Para la comuna cutralquense, este tipo de medidas se adoptó con el objetivo de acompañar a esta franja en el actual contexto econónimo.