Pablo Alarcón: «La obra es una especie de autoconfesión»

Claribel Medina y Pablo Alarcón protagonizan “Es complicado”, más que una comedia una obra cómica”, la definirá el propio actor. Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser son los elementos que Ernesto Medela, autor y director de la obra, combina de manera eficaz para dar forma a una obra que funciona por dos motivos independientes uno del otros, pero que, unidos en escena dan forma a una obra divertida y reflexiva.



Uno de ellos es la calidad de su dramaturgia: la obra es buena y funciona. Pero funciona, en este caso particular, porque sus protagonistas fueron en la vida real lo son en la ficción: un matrimonio que se amó, pero que terminó muy mal. “Es complicado” fue la posibilidad para ambos de reencontrarse no sólo laboralmente, como bien lo cuenta Pablo Alarcón en diálogo con Diario RÍO NEGRO.



La obra comenzará una intensa gira patagónica este lunes en el Centro Cultural de Viedma y continuará el martes, a las 21, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca). Las entradas en venta en boletería de la sala. La gira continuará el miércoles 8 en Cine Teatro Sportsman, de Choele Choel; el viernes 10 en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura; el sábado 11 en Sala Ave Fénix, de El Bolsón; el domingo 12 en Espacio Trama de San Martín de los Andes; el lunes 13en el Auditorio Municipal de Esquel, el martes 14 en Casa de la Cultura de Puelo; el miércoles 15 en teatro La Baita de Bariloche; el jueves 16 en Cine Rex de Cutral Co; el viernes 17 en El Zaguán de Plottier; el sábado 18 en el Teatro Las Grutas; y el domingo 19 en el teatro La Barda de Río Colorado.

De alguna manera, podemos decir que la obra es una autobiografía de nuestra vida”. Pablo Alarcón

P: ¿Cómo es la historia de ustedes con esta obra?

R: En principio nació del deseo de trabajar juntos, algo que nos debíamos después de tantos años de relación. Nosotros, entre romance, enamoramiento, casamiento, parto y pelea, separación y odio, tenemos treinta y pico de años de relación, casi cuarenta. Y se nos ocurrió que sería una buena cosa trabajar juntos.

La obra no la conocíamos, no la presentó ningún autor y lo que quisimos fue hacer una comedia que de alguna manera nos represente. Y los que van a ir al teatro, van a ver un poco nuestra historia. No es una comedia, es una obra cómica, la gente no para de reírse y, si para, es para llorar, porque tiene reflexiones que son únicas. Nos damos cuenta, los silencios son silencios que dicen todo, y te toca de algún modo porque tuviste pareja y te separaste, o estás en pareja y tenés algunas peleítas, o estás empezando una pareja y están surgiendo cosas que te gustan y otras cosas que no te gustan. Uno cuando conoce a alguien se hace preguntas: ¿cómo es mi vida con esta persona?, ¿hasta dónde seguiremos?

P: ¿Qué cuenta la obra?

R: Es la historia de un matrimonio que tienen veinte años de casados, tres hijos y se separan. Ellos tienen una casa en Río Negro, un campito, y ambos, por su cuenta, en el aniversario de la separación, decide irse al campo y se encuentran sin saberlo.

Se corta la luz, se corta el teléfono, no hay señal, los caminos se cortan porque hay una tormenta atroz y quedan encerrados dos días en los cuales tienen que confesar el odio que se tienen, la bronca que se tienen. Y sucede algo que todos esperamos, todos los que tenemos pareja o los que hemos tenido pareja. Es ahí donde la obra cambia y se transforma en una especie de mensaje sanador.

P: Cuando leyeron el texto y decidieron que ese era el material con el que querían volver a trabajar juntos, ¿qué tanto vieron reflejada su propia experiencia como pareja?

R: Si no nos hubiéramos reflejado nuestra experiencia, habría un molde perfecto para poner nuestra vida ahí adentro. Entonces, en lugar de antes, hacemos un después, hagámosla y la hemos ido modificando y hoy tenemos una obra que, de alguna manera, podemos decir que es una autobiografía de nuestra vida.

Y la gente lo que ve es un doble mensaje, lo que dice el texto, por un lado; y por otro lado, un diálogo, un diálogo real, entre el público y nosotros. La verdad que es muy interesante lo que pasa con la obra. Es una especie de autoconfesión.

P: ¿Estabas buscando una obra tan autorreferencial para volver a trabajar juntos?

R: No, estábamos buscando una comedia interesante. A mí la comedia me gusta mucho, pero estaba buscando algo más, que sea algo interesante, que no sea una obra pasatista, una tontería, en donde está llena de frases de doble sentido. Y esta es una obra para toda la familia, tiene que ver con la relación de dos personas adultas que se amaron, se odiaron y vuelven a encontrarse.