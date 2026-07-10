Vacaciones de invierno: la cartelera completa de teatro para las infancias en Neuquén y Roca

Neuquén

Teatro Ámbito Histrión – Chubut 240

Domingo 12

“Pájara pez”

Teatro

Obra de Títeres de Mesa

Apta Para Todo Público. A partir de los 2 años.

Una mañana Noa se despierta y se prepara para ir a la escuela, pero al hacerlo, una serie de sucesos Extra-ordinarios le cambiarán el día y la vida por completo.

Dirección y Adaptación espectacular: M.Laura Gallo

Realización Escenoplástica y Asistencia Creativa: Julieta Tabbush

Actuación y Texto Original: Salomé Bejarano

A las 16.

Lunes 13

“Amigos de verdad”

Un día en la vida de un clown se convertirá en risas sueños y aprender a cuidarse uno mismo Actuación: Claudio Tischler y Roberto Engel. Género: Mimo-clown Procedencia: San Rafael, Mendoza.

Entradas Boletería 15 hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Jueves 16

“Robin Hood”

(Versión libre de Mauricio Kartun)

En la leyenda popular Robin Hood es el ladrón que roba a los ricos para repartir el botín entre los pobres. Su imagen es la del héroe romántico y justiciero, valiente soldado a favor de los humildes.

Esta versión libre sobre la propuesta de Kartun, sigue sus líneas musicales y humorísticas, y reelabora el mito en clave de clown y cancionero popular. Cuatro personajes: dos juglares de la plaza y dos pregoneros de la corte debaten por cual es la verdadera historia… quienes son los malos, quienes los buenos… nos llevan de paseo por todo el mito de Robin Hood representando a sus personajes a través del pasaje por distintos géneros populares: melodrama, grotesco, canciones, pantomimas guerreras, clown, el épico, se integran en las escenas para dar vida a un Robin de nuestros días y de nuestro querido Valle Patagónico.

Actuación: Gabriela Quiñones, Zahira Milovanov., Leandro Mellado, Santiago Veiga Dirección: Juliana Zaffino Técnica: Vicky Della Chá Género: Teatro Autor: Mauricio Kartun. Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.

Viernes 17

“Circo Chicano”

Función de circo callejero al mejor estilo clásico. Payasxs, personajes exóticos; fakires, saltadores intrépidos, malabares, swing, magia, acrobacia y juegos participativos. Un espectáculo lleno de humor y picardía, en donde chicxs y grandes pasarán un momento inolvidable. Actuación: Micaela Araujo y Leandro Mellado Técnica: Vicky Della Chá Género: Circo Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.

Lunes 20

“Un encuentro en tierras del alvaresaurus”

La obra se construye a partir de relatos provenientes de recopilaciones de Gregorio Álvarez (como El Tronco de Oro, 1968) y de palabras de la escritora María Cristina Ramos, reversionados desde una mirada contemporánea y situada. A su vez, se relata la historia de un encuentro entre dos personas mediante el uso de los “mensajes al poblador”, un medio de comunicación profundamente arraigado en los parajes y pueblos del norte neuquino.

En escena, Grata pone la voz y el cuerpo, y Any las imágenes, conformando una composición sensible donde los lenguajes se entrelazan y potencian. Intérpretes: Grata Turner y Any Márquez. Género: Narración de leyendas + visuales proyectadas. Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Martes 21

Cirqueando en familia

DÚO D2, una familia de circo que transforma cualquier espacio en escenario: sombreros y clavas que vuelan, hulas que giran, acrobacias compartidas y payasadas se entrelazan en una propuesta cercana, vibrante y llena de complicidad.

Integrantes: Paola Alejandra Mamfre / Tita Lacort. Pablo Alejandro Oscar Vigliano/ Mr. Peveto. Camila Leonella Vigliano/ Cami Hop. Sofía Franccesca Vigliano / Sofía Franccesca. Género: Circo Procedencia: Plottier, Nqn.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Miércoles 22

“Canciones para un gato negro”

Espectáculo audiovisual contado a través de canciones en vivo y Teatro de Sombras. Relata un día en la vida de un gato mundano, que a través de su mirada curiosa nos traslada por diversos escenarios sonoros y visuales.

Es un espectáculo dirigido a las infancias que reivindica las canciones de ayer y hoy, conjugando música, sombras y la mirada aventurera que sólo un gato callejero puede recorrer con libertad, sorpresa y alegría…

Intérpretes: Sabina Barrios, Voz y Guitarra Julieta Tabbush, Cineamano Género: Música y teatro de sombras Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Jueves 23

Los Musis de Prófica

Desde épocas inmemorables, 4 hombres, 4 próceres de la música han luchado y batallado contra los enemigos del buen ritmo y la armonía. Con sus melodías como armas éstos súper héroes han logrado conquistar el corazón de unos cuantos…..ellos son… Los Musis de Prófica. Músicos: Leonardo Nebbia en saxo y flauta traversa. Gustavo Gándara en bajo. Sebastián Iglesias en Batería. Joaquín Castañeira en guitarras. Género: Música Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Viernes 24

“La perrera”

Dos juglares que viajan de pueblo en pueblo recolectando historias para contar, nos invitan a ver “La Perrera”, la historia de un poeta que se convirtió en perro. Entre canciones y personajes grotescos, invitamos a les espectadores a sumergirse en un mundo de jaulas rutinarias, disparates y papelitos de colores. Una obra que mezcla los lenguajes del clown, la comedia del arte y la murga desde el despojo escénico. Intérpretes: Bruno Vega y Abril Beato Género: Teatro Procedencia: Lago Puelo, Chubut.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Sábado 25

“Viaje al centro del desierto”

Propone una aventura llena de humor, reflexión y camaradería. La obra se centra en las experiencias de Zara y Antonia, dos amigas que se embarcan en un viaje hacia un destino incierto en busca de la herencia de la abuela de Zara. Intérpretes: Marina Gala Di Giovanni y Sofy Ávila Género: Teatro Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

Domingo 26

“La peña de las narices rojas”

Dos payasas reciben una misión especial: encontrar eso que nos hace felices. Saldrán al mundo en busca de pistas, explorando historias improvisadas llenas de risas, preguntas y juegos.

La peña de las narices rojas es una aventura clownesca que nos recuerda, con ternura y desparpajo, que la alegría no se busca lejos… se baila cerca. Intérpretes: Cintia Pihuala y Julieta Aluhe Género: Teatro Procedencia: Neuquén.

Entradas: Boletería 15hs los días de función. Venta de entradas al 2996743253 Precios: $25.000.- general/ 3 x $70.000.- / 4 x $80.000.-

El Arrimadero – Misiones 234



Festival de Títeres

en vacaciones

Las funciones se realizarán todos los días, a las 16, en el Teatro El Arrimadero (Misiones 234). Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y se podrán adquirir hasta el 9 de julio, llamando 2995188503. Los días de las funciones, en puerta costarán 25.000 pesos.

Viernes 10

“Pájara Pez”.

Una mañana cualquiera de cualquier día, Noa se despierta y se prepara para ir a la escuela pero al hacerlo, una serie de sucesos extraordinarios le cambiarán el día y la vida por completo.

Sábado 11

“Locos Firuletes”

Clásica obra de títere de guante donde lo fantástico se transforma en humano y lo humano en fantástico. En un barrio, de la nada aparece un diablo. Los habitantes conmocionados por las exigencias de este personaje, el diablo saldrá con la cola entre las patas. Humor, picardía y mucha participación del público.

Domingo 12 y lunes 13

“La Tiendita de la abuela Lila”

Una obra entrañable que nos transporta a un espacio lleno de tradición, donde la sabiduría de las plantas y el amor familiar se entrelazan, a través de la relación entre Lila, su nieto André, el Güero y la presencia espiritual del abuelito Don Chuy. La historia nos invita a redescubrir la conexión con la naturaleza, la memoria y las raíces de los muertos.

Martes 14

“Cuentos de la Selva”

Un espectáculo construido en base a 3 cuentos de la narración oral del noreste argentino, protagonizados por el inefable “Don Sapo”, el “Coatí Chamamecero” y el “Quirquincho”. Junto a ellos se despliegan otros simpáticos personajes de la selva litoraleña. Todo esto acompañado por la música interpretada por un particular Yacaré

Miércoles 15 y Jueves 16

“Protocolo Constantinopla”

Una comedia inspirada en las intrigas de espías y el humor universal de los cómicos de principios del siglo XX. Trabajada con objetos y títeres, a partir de una dramaturgia original que se inspira en ese género cinematográfico y literario (el del espionaje y la intriga) pero que trasciende esas barreras para confrontar situaciones absurdas y disparatadas.

Viernes 17, Lunes 20 y Martes 21

“Rojo”.

La obra transcurre en un tiempo en el cuál los mercados callejeros eran el corazón del mundo. Uno de los puestos más concurridos era el de Rubilda, la vendedora de manzanas. Allí, un día, hizo su aparición el diablo, intentando enamorarla.

Miércoles 22 y Jueves 23

“Juan Panadero”

La obra homenajea al patriarca de los titiriteros argentinos, el mítico Don Javier Villafañe, inspirándose en sus ya clásicos personajes: el Panadero y el Diablo. Apunta a rescatar un valor básico y elemental para la preservación de una sociedad “humana”: la solidaridad en contraposición al egoísmo, la avaricia, el individualismo, males tan de moda en estos tiempos.

Don gato se levantó con el bigote torcido y decidió que la vereda del barrio ahora es suya. Nadie puede pasar sin su permiso. Los vecinos y vecinas intentan hacerlo entrar en razón sin poder lograrlo. Pero en este barrio no falta imaginación: cansados de la situación, tienen una idea para ponerle un freno al mandón de turno. ¿funcionará?

Sábado 25 y Domingo 26

“Gaucho a la témpera«

En busca de inspiración, Florencio, un pintor inquieto, llega al campo de Moreira. Mediante engaños y sutiles descuidos, va despojando al gaucho de sus prendas más preciadas para utilizarlas como modelos para su próximo cuadro. Esta obra de teatro de títeres está inspirada en el pintor argentino Florencio Molina Campos y en los personajes de sus cuadros.

Deriva Teatro – Sarmiento 841



Todas las funciones a las 16.30

Sábado 11

“Maravillas en el Paiz de las Halisias”

Teatro

Domingo 12

“Lila y Limón”

Títeres

Lunes 13

“Encender la noche”

Teatro, títeres y sombras

Martes 14

“Amigos de verdad”

Clown y canciones

Jueves 16 y viernes 17

“Sueño de monigote”

Teatro Negro

Sábado 18, lunes 20 y martes 21

“Encender la noche”

Teatro, títeres y sombras

Miércoles 22 y jueves 23

“Sueño de monigote”

Viernes 24

Los Musis de Prófica

Sábado 25

“Lila y Limón”

Títeres

Domingo 26

Los Swing Sentido

Canciones de María Elena Walsh

Roca

Club de Arte El Biombo – Rodhe 1454

Sábado 11

“La tiendita de Lilia”

Nos transporta a un espacio lleno de tradición, donde la sabiduría de las plantas y el amor familiar se entrelazan. A través de la relación entre Lilia, su nieto André, el Güero y la presencia espiritual del Abuelito Don Chuy, la historia nos invita a redescubrir la conexión con la naturaleza, la memoria y las raíces del Día de Muertos.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Domingo 12

“Locos firuletes”

Títeres para toda la familia.

La historia sucede en un barrio, en el cual aparece un diablo, sin pedir permiso. Los habitantes, conmocionados por las exigencias de este personaje, le harán la vida tan imposible que el diablo saldrá con las colas entre las patas, con humor, tango y picardía.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Lunes 13

“Con sabor a selva”

Títeres para toda la familia.

Esta propuesta artística se centra en relatos de la tradición oral del noreste argentino, diseñada para toda la familia y recomendada especialmente para niños a partir de 3 años.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Martes 14

“Ederlezi”

Títeres para toda la familia.

Cuenta el día a día de una niña llamada Ederlezi, que encuentra la alegría gracias a su buen humor y a la amistad de un filosófico ratoncito. Música, acción, color y rimas se conjugan en una obra para todo público, que permite múltiples lecturas y promueve el humor y la emoción.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Miércoles 15

“Timoteo va a la plaza”

Muestra a Timoteo, un simpático monito en su camino a la plaza. Él deberá resolver divertidas situaciones con juegos, canciones, empatía y haciendo nuevos amigos.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Jueves 16

“Noticias regionales”

Dos titiriteras se encuentran leyendo el diario y cuentan las noticias que les llamaron poderosamente la atención.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Viernes 17

“La lobería: aventuras en el mar”

Un paseo por las costas patagónicas descubriendo su fauna. Conocemos desde su nacimiento a Pini, un simpático lobo marino, hasta su adultez. A su familia, amigos y adversarios, deseos y temores, fortalezas y debilidades.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Sábado 18

“Historias dentro de una almohada”

Un duende pícaro y ladrón decide romper la nube de los sueños para llevarse historias de l@s niñ@s. Una propuesta que nos transportará a este mundo de juegos, risas, sensibilidad y fantasía.

A las 16, en Club de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $15.000

Promos: 4x$48.000 – 8x$80.000 – 12x$96.000

(Combinables entre más de una función)

2984693820

Sábado 25

“La perrera”

Dos juglares que viajan de pueblo en pueblo contando historias nos traen la historia de Cacho, un poeta al que le ofrecen el trabajo de perro del sereno. Una historia para perseguir nuestros sueños en tiempos de jaulas rutinarias.

A las 20, enClub de arte “El Biombo” – Rodhe 1454

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x$35.000

En puerta: $25.000 – Promos: 2x$40.000

2984693820 – 2996317627

Casa de la Cultura – 9 de Julio 1043



Ojitos Curiosos

3° edición

Lunes 13

Río con historias

Títeres

A las 17, hall superior de CdC

Martes 14

“Pistacho”

Teatro

A las 17, en el Hall Superior

Miércoles 15

Dúo Upa

Musical

A las 17, en Sala 2

Jueves 16

“Cuentos de sol y tierra”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Viernes 17

Circo del Valle

Circo y teatro

A las 17, en Sala 2.

Sábado 18

Poder K-Pop

Teatro

A las 15, en Sala 2.

“Escuadrón al rescate”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Lunes 20

Pochoclo

Show de Malabares

A las 17, en Sala 2

Martes 21

“Me mandaron a comprar pan y traje gomitas”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Miércoles 22

Juegos teatrales: crea tu propio personaje

A las 17, en Sala 2.

“Hilado de marionetas

Teatro

A las 17, en Hall Superior.

Jueves 23

“Detrás de un gajo”

Teatro de marionetas

A las 17, en el Hall Superior.

Viernes 24

“Cerdiña”

Teatro

A las 17, en Sala 2.

Sábado 25

“El carrito mágico”

A las 17, en el Hall Superior.