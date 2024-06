Cara a cara con el monstruo: el impresionante tráiler de «Alien: Romulus»

Alien: Romulus vuelve a las raíces de la exitosa franquicia Alien. Mientras exploran en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu.

Fede Álvarez (Evil Dead, No respires) dirige a partir de un guion que escribió con su colaborador frecuente Rodo Sayagues (No respires 2) basado en personajes creados por Dan O’Bannon y Ronald Shusett.

Cailee Spaeny declaró a Variety que Alien: Romulus tendrá lugar entre los eventos de Alien de 1979 y la secuela Aliens de 1986. ​La historia trata sobre un grupo de jóvenes colonos espaciales que, mientras hurgan en una estación espacial abandonada, se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora de su universo.

Tras la adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company, se confirmó oficialmente en la CinemaCon de 2019 que futuras películas de la franquicia de Alien se encontraban en desarrollo. En marzo de 2022, se anunció que el cineasta uruguayo Fede Álvarez escribiría y dirigiría una nueva película de la serie fílmica después de presentar su propia historia, y se mencionó que la misma no estaba «conectada» con las películas anteriores de la franquicia, y que el proyecto se estrenaría en la plataforma Hulu en Estados Unidos.​

Fede Álvarez, el director uruguayo de Alien: Romulus. (Foto: 20th Century Studios)

En noviembre del mismo año, se anunció que el filme llevaría por nombre Alien: Romulus, y que Cailee Spaeny había iniciado negociaciones para protagonizarlo. En marzo de 2023, Isabela Merced fue elegida para un papel no revelado, que coprotagonizaría junto a Spaeny. Ese mismo mes, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu se unieron al reparto en roles no revelados.​

Cailee Spaeny como Rain Carradine en «Alien: Romulus». (Foto: 20th Century Studios)

Alien: Romulus está producida por Ridley Scott (Napoleón), que dirigió la original Alien y que también produjo y dirigió Prometeo y Alien: Covenant, ambas películas pertenecientes a la franquicia. Michael Pruss (El estrangulador de Boston) y Walter Hill (Alien), con Fede Álvarez, Elizabeth Cantillon (Los ángeles de Charlie), Brent O’Connor (Tren bala) y Tom Moran (Imparable) son los productores ejecutivos.