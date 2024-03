Comienza el Quinto Festival Internacional de Cine La Picasa, en Cinco Saltos

Luego de dos años, regresa para su quinta edición el Festival Internacional de Cine La Picasa, en Cinco Saltos. El evento que reúne una selección de producciones audiovisuales de la región, el país y el exterior en diversos géneros y extensiones, comenzará este jueves en el Cine Teatro Español de esta ciudad y que tendrá su continuidad, a lo largo de cuatro días, en diversos puntos de Cinco Saltos. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.



El festival cerrará el domingo con la premiación de las obras ganadoras en las ocho categorías propuestas: Terror, Erótico, Animación, Videoclip, Documental, Ficción Internacional, Ficción Nacional y Patagonia.

Además, se llevará a cabo el concurso PICASA 48HS, donde se seleccionarán ideas para materializar un guion y realizar una película en tan solo 48 horas, contando con el asesoramiento de expertos de renombre de la industria. Allí, estará presente también la pantalla del Cine Móvil de la Secretaría de Cultura de Río Negro, que permitirá la proyección de distintas producciones audiovisuales.

Cine en tiempos difíciles



El festival saltense regresa en un momento crítico del cine argentino, a partir de la desfinanciación del Incaa, decidida por el gobierno nacional de Javier Milei, entre otros ataques a la cultura. En ese contexto, un festival como La Picasa es necesario y urgente.

Así lo entiende Iván Iannamico, uno de sus organizadores, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO: “Es una alegría enorme volver con el festival, luego de dos años de ausencia. Sentimos que es necesario volver a generar este espacio de contención, de puente para el cine nuestro, que con este festival se unen a otras formas de ver el mundo”.



Con respecto al ataque hacia la industria audiovisual llevado a cabo por el gobierno nacional, a partir de los feroces recortes presupuestarios que afectarán su desarrollo, Iannamico opinó que “el cine argentino es recontra reconocido a nivel mundial, todos los años por lo menos alguna película nacional ha sido premiada en los festivales más importante so estando cerca. Pero más allá de los premios la calidad de nuestro cine y la forma de contar las historias que tenemos los argentinos es reconocido en el mundo, Y hoy nos encuentra en una disyuntiva enorme porque se pone en crisis esa producción audiovisual”.

El festival como un “acto revolucionario”



Para Iannaconi, la industria del cine genera identidad y no solo nacional hacia el mundo, sino también una identidad regional, a partir del cine que se hace en cada provincia o región. En este sentido, sostiene Iannaconi, “el cine patagónico nos identifica como tales”. Y, en un no tan hipotético país sin Incaa, se pregunta “qué sería de nosotros si no hubiera festivales de cine: ¿cómo nos identificamos, qué somos? ¿qué parte humana nos queda si no es con el arte?”. Por eso, en este contexto de incertidumbre, Iannaconi sostiene que volver con el festival de La Picasa es un acto revolucionario similar al de otros festivales en las actuales circunstancias.



En cuanto a la programación, de los 45 cortos en competencia, mañana ,a las 20, en el Cine Español, se proyectará la selección oficial de cortos; el viernes , a las 18, en Coco bar, se proyectará la selección oficial de Ficción Internacional, y, a las 20:30, la de Ficción Nacional en el Anfiteatro.

El sábado, a las 17, en CAF Sala Hugo del Carril, la Selección de Documental; a las 19 Animación en el Club Experimental; a las 22, Terror, en Coco Bar; y a la 1, Erótico, también en Coco Bar.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales del festival.