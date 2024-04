¿Cómo es «Operación esperanza» el documental que cuenta la increíble historia de los niños que sobrevivieron al accidente aéreo en el Amazonas?

Prime Video lanzó el trailer oficial de su próximo documental «Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas», que narra la historia del 1 de mayo de 2023, cuando cuatro niños estaban a bordo de un pequeño avión que se estrelló en lo profundo del Amazonas. Los niños no solo sobrevivieron al accidente, sino que pasaron 40 días solos en la selva hasta que finalmente fueron rescatados el 9 de junio. Este documental muestra la verdadera historia de cómo se desarrolló el rescate con la primera operación entre el ejército y los rescatistas indígenas e incluye testimonios de las personas que vivieron la búsqueda, y de los niños tal como le contaron a su familia.

Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1) viajaban junto a su madre, un líder de su comunidad originaria y un piloto en un avión monomotor Cessna C206 que cayó a tierra el 1 de mayo de 2023 y quedó con el frente destrozado en medio de la espesa selva. Todos los adultos fallecieron y sus cadáveres fueron encontrados en los alrededores del accidente. Los niños, en cambio, fueron hallados 40 días después.

La búsqueda en la selva la realizaron soldados e indígenas de comunidades de la zona. Las fuerzas armadas habían dicho desde el principio que mantenían la esperanza de encontrarlos con vida.

De hecho, cuando se cumplió un mes del accidente aéreo, los equipos de búsqueda informaron que habían encontrado huellas humanas a 3,2 kilómetros al noroeste del lugar donde cayó aeronave. Con esa pista y ante el paso de los días sin hallar ningún cuerpo, se mantuvo la esperanza de que los menores seguían con vida, que habían cambiado de rumbo, que estaban solos y luchando por sobrevivir.

Con perros rastreadores, helicópteros y aeronaves, un centenar de militares y decenas de indígenas dieron con el paradero de los menores el viernes. En las primeras imágenes se les veía frágiles, delgados y sin zapatos.

La operación de rescate se extendió hasta la madrugada de este sábado. Los niños fueron trasladados en helicóptero a la ciudad más cercana de San José del Guaviare y, luego, la Fuerza Aérea los llevó a Bogotá, donde están recibiendo atención médica.

“Ellos son hijos del monte” y saben cómo sobrevivir en la Amazonia, se regocijó Valencia.

Cuadrillas mixtas recorrieron 2.656 km siguiendo el rastro de los menores, con tácticas militares y prácticas tradicionales de las comunidades originarias. Les lanzaron decenas de kits de supervivencia desde aviones, mientras reproducían un mensaje de la abuela en lengua huitoto en el que les pedían dejar de avanzar.

Una parte clave de la búsqueda fue la ayuda del perro rescatista Wilson. Este pastor belga de seis años fue clave para encontrar varias de las pistas que indicaron que los niños estaban vivos y solos en medio de la jungla. Incluso varios recuentos indican que en algún momento el perro encontró a los niños por su cuenta y pasó tiempo con ellos. Pero el perro no fue encontrado más tarde.

El documental cuenta con la participación del Brigadier Pedro Sánchez, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, Ejército de Colombia, quien dirigió la Operación Esperanza; Eliecer Muñoz, líder indígena y miembro de la Guardia Indígena que encontró a los niños; Dairo Mucutuy, el tío de los niños; Fatima Valencia, la abuela de los niños; Yeritza Mucutuy, la tía de los niños; y Luis Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena, entre otros testimonios reales. Operación Esperanza es narrada por Gloria Emilse Martínez Perea, mejor conocida como Goyo, la cantante, productora y cofundadora de ChocQuibTown.

Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas fue producido por Emporium Productions y dirigido por Tom Cross (Inside the World’s Toughest Prisons, Extreme Tribe: The Last Pygmies). Escrito y bajo la producción ejecutiva de Emma Read (Inside the World’s Toughest Prisons, First Ladies of Hip Hop), con Dollan Cannell (Police Suspect N°1) como showrunner, Oliver Schmieg (Der Chaos) como productor y Kathy Hale (I am Killer) como directora de producción.