Cómo será la segunda temporada de «En el barro» con la «China» Suárez

Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de «En el barro» en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega.

La nueva temporada de la serie retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino.

La segunda temporada de En el barro se vuelve más oscura e intensa con la China Suárez como protagonista

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Protagonizada por Ana Garibaldi y con la aparición de Eugenia «China» Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

