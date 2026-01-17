ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cultura

Cómo será la segunda temporada de «En el barro» con la «China» Suárez

La segunda temporada de En el barro promete nuevos conflictos, giros dramáticos y una mayor profundidad en sus personajes, con China Suárez como figura central de una trama que se vuelve más intensa, oscura y cargada de tensión emocional.

Redacción

Por Redacción

 Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de «En el barro» en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega.

La nueva temporada de la serie retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. 

La segunda temporada de En el barro se vuelve más oscura e intensa con la China Suárez como protagonista

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Protagonizada por Ana Garibaldi y con la aparición de Eugenia «China» Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado. 
 


Temas

China Suárez

En el Barro

Netflix

 Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de "En el barro" en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios