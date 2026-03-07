Con «Rematria», Soledad González propone un viaje a lo profundo del teatro

Hace casi tres años, en abril de 2023, Soledad González, teatrista, comunicadora y gestora cultural, en definitiva, una activista de la cultura se despertó en medio de la noche dolorida, asustada y, lo supo inmediatamente, con medio cuerpo paralizado. Y lo que se preguntó entonces no fue qué le estaba pasando ni por qué. Se preguntó por qué no estaba haciendo teatro.

Un año después, en mayo de 2024, estrenaba “La soledad de las flores”, un unipersonal de su autoría, su primer unipersonal con dirección y puesta en escena de Mariana Calcumil, en el que indaga los modos de ser y estar en el mundo. La obra estuvo atravesada por complejas situaciones personales de su autora que la llevaron a preguntarse qué quería hacer con su vida el resto de su vida.

Y fue en 2025 que toda aquella experiencia personal y teatral se convirtió en libro. No estaba en sus planes, pero fue parte del plan una vez que se lo preguntaron. Al principio, dijo que no, que no estaba preparada para semejante desafío.

Rematria, apuntes sobre una obra de teatro, de Soledad González, editado por Yzur Editorial.

Pero, al igual que en aquella experiencia teatral, Soledad vio en la escritura una posibilidad de seguir trabajando aquellas ideas acerca de la vida, su vida, del teatro y de su vida en el teatro. No recuerda si dijo que sí, pero se puso a trabajar. El resultado es Rematria, apuntes sobre una obra de teatro.

Escribir teatro en clave poética

Editado por Yzur, la joven y prometedora editorial de Roca, Rematria es mucho más que la dramaturgia de una obra y los apuntes sobre esa obra. Es un texto poético sin que su autora se lo haya propuesto. Es poética su sintaxis y su semántica y se nota en cada palabra, en cada frase, en cada idea allí expuesta, aun cuando esté hablando de cómo montar una obra.

Rematria, una buena idea del editor José Álvarez, el hombre que le sugirió a Soledad hacer de su obra de teatro un libro, resignifica la dramaturgia, pero, sobre todo, la particular dramaturgia de “La soledad de las flores”. Sin una estructura de diálogos, el texto se reformula como un extenso poema.

Ilustración de Leandro Suárez que forma parte de Rematria.

El libro, prologado por Andrea Miglio, incluye un código QR para acceder a una selección de piezas sonoras creadas por Federico Urdinez durante el proceso creativo y también la música original compuesta parala obra; ilustraciones de Leandro Suárez; una serie de textos ensayísticos de la propia Soledad González reunidos bajo el (sub)título Apuntes sobre una obra de teatro; y Notas de dirección a cargo de Mariana Calcumil.

La escritura como necesidad creativa

Hacer un libro tuvo que ver con varias situaciones que confluyeron. Por un lado, sucedió que José Álvarez, que es el director del Editorial Yzur, con el que yo estuve trabajando en la comunicación del editorial, me propone publicar el texto teatral porque, también él valorando el texto en sí, quería nutrir un poco la oferta de dramaturgias locales de la editorial”, cuenta Soledad.

“Necesitaba nuevamente ponerme al servicio de lo creativo, que es la manera en la que yo siento que los artistas le damos respuesta a las cosas que nos pasan”. Soledad González

Le pidió un tiempo al editor para poder procesar la idea y ver qué hacer al respecto. Y escribió una especie de prólogo que terminó siendo bastante más que eso. “Yo quería contar de dónde venía el material teatral, cómo se había escrito la obra. Había como cuestiones más personales, poemas de otra autora, cosas que se habían escrito en escena, que tiene mucho texto la obra teatral, que son solamente indicaciones de movimientos y espacio físico, quería escribir un resumen de eso”.

Ilustración de Leandro Suárez que forma parte de Rematria.

Soledad se dio cuenta que, como le ocurrió un año antes, necesitaba nuevamente ponerse al servicio de lo creativo, que, en sus propias palabras,” es la manera en la que yo siento que los artistas le damos respuesta a las cosas cuando nos afectan, ya sea el mundo, ya sea los procesos personales, ya sea las cosas que nos indignan, las cosas que nos conmueven. Yo necesitaba realmente ponerme a trabajar en algo, pero no podía hacerlo de esa manera tan presencial con el cuerpo como es ensayar una nueva obra de teatro. Estaba haciendo Aguacero, encontrándome también con ese registro, con actuar para las niñeces, con las giras, con todo lo que implica ser parte del elenco, girando también con mi obra, como que la parte de Soledad actriz estaba fluyendo por ahí”. Y lo que (le) pasó con la escritura fue que, casi ingenuamente dirá ella, se volcó a una revisión de sus propios procesos creativos”.

Hablemos de teatro y de escritura

Si en 2024 la rescataba volver a hacer teatro, esta vez lo que la rescató emocionalmente fue ponerse a escribir, sentares a leer y escribir, pero también a dialogar con muchas personas. “El libro también está lleno de cosas que surgen a partir de charlar con mucha gente, con mis colegas, con gente que conocí el año pasado y que capaz que ni siquiera vieron la obra de teatro, pero como que fue un proceso en el que muchas de las cosas que iban sucediendo las iba volcando en esa producción”.

Rematria funciona como un manual para el espectador, no solo de “La soledad de las flores”, sino de cualquier obra de teatro. El libro es un acercamiento al teatro, una puerta abierta a cualquier sala donde haya una puesta. Y eso es una virtud que le pertenece a su autora. También funciona como un impulso para quienes quieren escribir y no saben cómo.

La dramaturgia escrita, ya fue dicho, es un largo poema apenas interrumpido por indicaciones técnicas que bien pueden ser parte del propio texto dramático. “Está incluso publicado de una manera que lo puede agarrar cualquier actriz, director, directora, y montarlo”, destaca. “Es un texto que se soltó al viento, digamos. Es como que ahora lo agarra alguien y si se siente conmovido por ese material, lo puede poner en escena en su versión, ¡lo cual me genera un vértigo emocionantísimo, imagínate!”.

“Rematria, apuntes sobre una obra de teatro” será presentado este sábado, a las 19, en Velia Café (Gelonch y Av. Roca). Entrada libre y gratuita