Conociendo Rusia en Cipolletti y Bariloche, para presentar el Jet Love Tour

El Jet Love Tour, ese viaje al corazón de la canción según Conociendo Rusia, aterriza este fin de semana en la Patagonia. El proyecto musical de Mateo Sujatovich, uno de lo más interesantes de la actual escena de ese vasto territorio llamado rock & pop argentino llega a la región para dos shows, este viernes en Círculo Italiano, de Cipolletti (tickets en tuentrada.com, Nikel (San Martín 526, Cipolletti) y en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén); y mañana sábado, en el gimnasio de María Auxiliadora, de Bariloche.



“Es un show que viene girando hace diez días. Estamos muy contentos con el show, que incluye las canciones de los tres discos anteriores y por supuesto que las canciones de Jet Love, que es el disco que estamos presentando”, le cuenta Mateo Sujatovich a Diario RÍO NEGRO.



Cuando Mateo Sujatovich vino por última vez a Cipolletti, hace casi dos años, se trataba de su proyecto solo piano con el cual recorrió su cancionero de un modo muy particular, despojado de toda instrumentación, salvo el piano, claro.



En aquel momento, el músico estaba trabajando en las canciones de lo que sería su próximo trabajo que resultó ser Jet Love, el disco que lo trae de vuelta a Cipolletti “con una banda nueva, con músicos nuevos, con una puesta también nueva que está inspirada en la estética del disco nuevo”, revela. “Y la verdad es que estamos disfrutándolo mucho, el show está saliendo espectacular”.



Mateo reconoce que estaba muy ansioso por escuchar la reacción de la gente con las canciones nuevas: “Para mí lo más lindo de tocar es escuchar a la gente cantar y volver a salir con canciones nuevas. Que la gente las cante y se emocione y que conectemos también con los temas nuevos es algo hermoso. Y también creo que el show es un gran momento para que la gente conozca a veces algunas canciones que quizás se pasaron desapercibidas”.

P: Cuando hablamos de canciones nuevas, obviamente nos referimos a un disco recién editado de canciones originales. Pero en cuanto al sonido respecto de lo anterior, ¿qué propusiste de nuevo esta vez?

R: Creo que es un disco que estuvo inspirado en sonidos y en colores diferentes a los otros discos, que tienen reminiscencias más a baterías y a teclados de los ochentas. Es un disco que suena más grande, con mayor volumen. Y creo que también eso tiene que ver con el momento del proyecto, de estar tocando en arenas, en lugares muy grandes.

P: Ese sonido al que te referís tiene que ver, imagino, con el lugar donde lo grabaste. Porque es un lugar donde hay una instrumentación de cierto modo vintage, en el Sonic Ranch de Texas.

R: Tal cual. El estudio se inspiró mucho al sonido del disco por los instrumentos, por la convivencia en el lugar, que es un lugar muy particular. es un estudio residencial. Es como una especie de convivencia y grabación 24/7. Muy inspirador. Y claro, los instrumentos del lugar y todo lo que nos inspiró dio lugar al sonido del álbum.

P: ¿Buscaste eso en ese lugar? Sabías a dónde ibas, obviamente, pero ¿te dejaste llevar por esa instrumentación que encontrabas y a partir de ahí buscar ese sonido? ¿O tenías un plan con eso que ibas a ver ahí?

R: No, buscábamos divertirnos y que los sonidos nos lleven, la verdad. Fuimos seducidos por esos instrumentos y por esos sonidos y seguimos un instinto. Fuimos ajustando tuercas a medida que íbamos encontrando las cosas haciendo.

Conociendo Rusia en el Metropolitano de Rosario, en el comienzo del Jet Love Tour, el 9 de agosto pasado. (Foto: @soulisfilm)

P: Jet Love, casi por una cuestión sonora, nos remite a jet lag, a esa cosa que pasa cuando uno va de un lugar al otro y los horarios cambian para arriba y para abajo. El disco comienza con un avión que realmente uno no sabe si está llegando o está partiendo, lo cual hace que las canciones también vayan y vengan. Y los personajes que hablan las canciones, a veces llegan, otros están por viajar. ¿Cómo les van las canciones en ese ida y vuelta? ¿Qué sentís que pasa con esos viajes?

R: Me parece que las canciones están haciendo su camino y es un camino largo, como bien decís, es un camino que acaba de empezar para las canciones de algún modo porque fueron compuestas hace poco y fueron lanzadas hace poco y algunas ya están llegando a un montón de gente y algunas llegarán. Creo que también los discos duran mucho tiempo, bueno, son eternos. La música cuando la lanzas ya no es, digamos, vive por siempre aunque no esté siendo escuchada, está ahí.

Y por otro lado creo que es un disco como los anteriores. Hay gente que está escuchando por primera vez Conociendo Rusia ahora por este disco y va a los discos anteriores o hay gente que quizás empieza a escuchar Jet Love cuando salga el disco siguiente. En la discografía de un artista se escucha muy desparejo el orden.

Yo siempre me enamoré de bandas, creo que nunca me enamoré del primer disco de una banda, sino del tercero, del cuarto y después vas a escuchar lo anterior. Entonces creo que , como bien decís, son canciones que están en el medio del viaje de alguien.

Siento una especie de stop cuando estoy arriba delos aviones» Mateo Sujatovich

P: Sobre todo con estas nuevas formas de consumir música donde uno tiene prácticamente la discografía a disposición y elige por dónde empezar.

R: Yo me acuerdo que escuché por primera vez un disco de Yes viendo un DVD que me regaló mi papá y ese DVD era de una banda de unos señores que tenían 70 años (risas). Y después me fui a escuchar los primeros discos de esos muchachos cuando tenían 25 y bajándomelo por alguna plataforma recontratrucha, por el eMule, por esas cosas viejas. Siempre hubo modos de encontrarse la vuelta.

Al final yo pienso en mi primer disco y está súper alejado de mí de algún modo, pero es un disco que saqué hace seis años. En mi vida o en la vida de un artista son muy pocos años.

Conociendo Rusia editó Jet Love, su cuarto disco, el 24 de abril pasado. (Foto: @soulisfilms)

P: La estética tuya y de los shows está ligada a Top Gun. Tiene que ver con los aviones, pero ¿por qué Top Gun?

R: Yo creo que el nombre Jet Love disparó todo. Disparó los usuarios, los aviones, las distancias, el aviador. Entonces, bueno, con el aviador había muchas posibilidades de personalizar. Es un juego, ¿viste? Yo creo que había muchas opciones dentro del universo aeropuertos. Y creo que lo que tiene más que ver conmigo es un jean y una campera. Porque lo otro hubiese sido muy personaje, hubiese sido divertido, pero hubiese sido difícil de sostener. Yo no me hubiese vestido, no sé, de aviador todos los conciertos, me hubiese hinchado los huevos. Pero un muchacho con un jean y con una campera aviadora, digamos, dije, ah, bueno, ese soy yo. Entonces, vamos a hacerlo así.

P: Hablamos de cómo le fue y de cómo le están yendo las canciones en el aire con el vuelo. ¿Cuál es tu relación con los aviones?

R: Tengo un vínculo, digamos, un vínculo activo con los aviones desde chico. Yo me fui a vivir a España cuando tenía 13 años. Fue un viaje duro para mí porque me fui un par de años con mi familia lejos del país y me fui en un avión. Entonces la figura del avión tiene como una especie de marca importante en mí desde chico.

Siempre estaba queriendo volverme a subir a un avión para volver a la Argentina. Me encantaba de algún modo estar adentro del avión. Y siento como una especie de stop cuando estoy arriba de un avión. Hay algo que como si en el tiempo se frenara. Y algo eso hay, ¿no? Porque después llegás y si el viaje es largo, por ahí si vas en una provincia no, pero digo, si te cambias de país el tiempo cambia, ¿no? Así que algo ahí arriba pasó con el tiempo también.

Y también hay algo que es… bueno, hoy quizás te han puesto el Wi-Fi y cosas de ese estilo que lo lamento porque estaba bueno lo que pasaba y lo que pasa en algunos vuelos que realmente es uno de los pocos lugares en los que uno queda completamente desconectado. Sí, sí. Sin posibilidad ni de conversar con tu gente ni de entrar a Instagram, ¿no? Y eso creo que es algo que es de algún modo un privilegio.