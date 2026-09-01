De «Caro Pardíaco» a la política de los 90: Julián Kartún será Daniel Scioli en la serie de «Menem»

La trastienda política y mediática de los años 90 vuelve a la pantalla chica con una sorpresa de alto impacto en el elenco. Julián Kartún, el actor, músico e influencer que causó furor con su personaje Caro Pardíaco, fue confirmado para interpretar a un joven Daniel Scioli en la segunda temporada de la serie «Menem».

La superproducción de Prime Video, encabezada por Leonardo Sbaraglia en la piel del difunto mandatario riojano, avanza en la fase previa de desarrollo de su nueva entrega, cuyo estreno en la plataforma de streaming está previsto para 2027.

De las pistas de motonáutica al Congreso: la historia detrás del personaje

La incorporación de la figura de Scioli a la trama no es casual: refleja uno de los apadrinamientos políticos más comentados de la década noventosa. La ficción reconstruirá el momento bisagra en el que el expresidente decidió impulsar la carrera pública del entonces deportista tras el grave accidente en lancha que sufrió en el Río Paraná y que derivó en la amputación de su brazo derecho.

A partir de ese vínculo personal, Menem respaldó la candidatura de Scioli dentro del Partido Justicialista (PJ) en 1997, marcando el punto de partida de un recorrido político que se extiende hasta la actualidad.

Un elenco estelar para retratar el poder

La serie apela a una fórmula que combina rigor histórico con licencias narrativas para retratar la intimidad de la Quinta de Olivos y los pasillos del poder.

Dentro de la lista de figuras de la política argentina que ya tuvieron o tendrán su caracterización en pantalla destacan:

Daniel Scioli: interpretado por Julián Kartún .

interpretado por . Carlos Menem: encarnado por Leonardo Sbaraglia .

encarnado por . María Julia Alsogaray: a cargo de la actriz Mónica Antonópulos .

a cargo de la actriz . Eduardo Duhalde: personificado por el humorista y actor Sebastián Almada.

La primicia sobre el fichaje de Kartún fue revelada en el canal de streaming Bondi por el periodista Pepe Ochoa: “Lo convocaron para ser Daniel Scioli, dijo que sí y lo va a interpretar. Es talentosísimo”, aseguró al confirmar el paso del artista del humor absurdo al drama político.

Producida por la plataforma internacional junto a equipos locales, la segunda temporada promete profundizar en las disputas internas del peronismo, las privatizaciones y el entramado mediático que caracterizó al régimen menemista.