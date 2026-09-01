Un alfajor gigante y 18 productores: la propuesta degustativa que llegará a Viedma

La segunda expo de alfajores en Viedma contará con opciones aptas para personas celíacas, veganas, intolerantes a la lactosa y diabéticas. Foto: ilustrativa

La segunda Expo Alfajor se realizará este sábado y domingo en el club Sol de Mayo, con productores locales, degustaciones y espectáculos. La entrada será libre y gratuita, e incluirá el recorrido del paseo de artesanos.

La actividad comenzará a las 14:30 y tendrá una novedad para esta edición: los 18 productores participantes elaborarán juntos un alfajor gigante que se podrá degustar el domingo por la tarde.

Un alfajor colaborativo y productos regionales

«Vamos a armar un alfajor gigante en colaboración con todos los productores locales», explicó Rodrigo Santa Cruz, del área de Desarrollo Económico, Producción y Turismo Municipal.

De este modo, cada elaborador aportará una parte de la preparación que se compartirá con los asistentes el domingo por la tarde.

Además, la propuesta no solo se limitará al típico dulce tradicional argentino, sino que ampliará su repertorio a productores apícolas, dulces artesanales, conservas y frutos secos.

Tambien habra venta de infusiones locales tales como té, yerba y licores como gin y fernet, entre otros.

Alimentos aptos para todo público y paseo de artesanos

Desde la organización indicaron que las propuestas contemplarán las distintas necesidades alimenticias, como productos para celíacos, veganos, personas con intolerancia a la lactosa y diabeticos.

Además, contará con un paseo de artesanos, donde se podrán adquirir productos de emprendimientos particulares.

Finalmente, señalaron que la expo tendrá música y espectáculos durante ambas jornadas. El sábado se presentará el payaso «Patu» Palma, con malabares, humor y actividades circenses, mientras que el domingo actuará la banda de «Los Rolones».

Más productores y espacios habilitados

De acuerdo a Santa Cruz, el buen recibimiento de la primera edición permitió redoblar la apuesta sobre la expo.

«Terminó siendo un gran éxito y mucho más de lo esperado. Por eso para este año decidimos hacerla dos días«, señaló el coordinador, que también formó parte de convocatorias como la «Expo Sabores de Viedma».

En términos de crecimiento, también hubo un aumento de los productores locales de alfajores habilitados, que originalmente eran 14 y ahora serán 18.

«Hemos hecho un seguimiento desde el año pasado para poder regularizarlos a todos», señaló Santa Cruz en relación con el evento que se desarrollará este fin de semana en el club Sol de Mayo, sobre avenida Francisco de Viedma 1057.