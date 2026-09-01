Mapa | Nuevos accesos a Neuquén: puntos claves de la obra que sumará puentes y duplicará la Ruta 22

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido anunciaron la licitación para la obra de conectividad vial en la zona norte de Neuquén. Esta propuesta contempla una inversión integral destinada a agilizar el tránsito entre la capital provincial y las localidades vecinas.

Según se detalló en el comunicado oficial, el plan contempla duplicar la calzada de la Autovía Norte desde la rotonda de Casimiro Gómez hasta el río Neuquén, una intervención estratégica proyectada para resolver los cuellos de botella y ampliar la capacidad del trazado urbano.

Nuevos accesos a Neuquén

De acuerdo a la información oficial, los trabajos principales se concentrarán en varios puntos estratégicos.

La primera etapa a licitar contempla 6,5 kilómetros de duplicación de calzada sobre la Autovía Norte, en el tramo que va desde el Tercer Puente hasta la rotonda con Casimiro Gómez.

Asimismo, se prevé finalizar el nodo Cañadón de las Cabras mediante la construcción de las ramas de acceso faltantes, lo que permitirá completar las conexiones y optimizar la seguridad vial en el sector.

A estas intervenciones se sumará la elevación de la traza en cruces clave como Los Paraísos, la propia Casimiro Gómez y el empalme con la Ruta Provincial 67, cuyo proyecto de duplicación ya se encuentra en marcha.