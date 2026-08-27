La Portuaria en Neuquén: la historia de La vida en la tierra, su nuevo disco, contada en primera persona
La icónica banda editó La vida en la tierra, su primer disco con canciones originales en dieciocho años. Este jueves se presentan en Mood Live, de Neuquén. Diego Frenkel y Sebastián Schachtel dialogaron con Diario RÍO NEGRO sobre este nuevo álbum.
Cuando una banda vuelve es porque vuelve a tocar, pero nunca volverá del todo si no hace música nueva. La Portuaria volvió porque después de tocar hizo canciones nuevas.
La Portuaria volvió por la gente, por las canciones y por lo que a la gente le pasaba con esas canciones, las viejas, las de siempre. Fue solo entonces que las nuevas, porque las había, tomaron otro sentido para los músicos.
En diciembre de 2020, sí, en pleno desconcierto por la pandemia de un virus que aún resultaba inexplicable, La Portuaria ofreció un show en Niceto de Buenos Aires, que, en septiembre de 2021 editaron con el nombre Navegar es preciso.
Aquel show reunió por primera vez en mucho tiempo a todos o portuarios. Vale decir: Diego Frenkel, Christian Basso, Sebastián Schachtel, Axel Krygier, Alejandro Terán, Fernando Samalea y Adi Azicri.
Desde entonces, Frenkel, Basso y Schachtel trabajaron en el material que la banda de tenía desde hacía tiempo, más algunas cosas nuevas que iban surgiendo. Pero por diversos motivos no les cerraba lo que tenían entre mano. “Exceso de autoexigencia quizás”, sugiere Schachtel. Hasta que llegó el Quilmes Rock, en abril de 2025. Ese show de apenas 40 minutos lo cambió todo. O, mejor dicho: los convenció del todo. ¿De qué? De que allí afuera había un público para nuevas canciones de La Portuaria.
El 23 de abril de este año, La Portuaria editó La vida en la tierra, su primer disco con canciones originales en dieciocho años. El último había sido La vaca atada, de 2008.
Compuesto de ocho canciones propias más una versión muy pertinente de “Hay que salir del agujero interior”, de Virus, La vida en la tierra es un disco muy moderno, rítmico, que mantiene por todo alto el pulso bailable que siempre caracterizó a La Portuaria.
Este jueves, la banda que hoy conforman Diego Frenkel, Sebastián Schachtel, en teclas varias; Fernando Samalea, en batería; María Eva Albistur, en bajo; León Frenkel, guitarra; y Yamila Burich, em vientos; se presenta, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén) para tocar lo de ahora y lo de antes. Las entradas en venta en protickets.com.ar y en boletería de la sala.
En una conversación por videollamada con Diario RÍO NEGRO Diego Frenkel y Sebastián Schachtel contaron cómo fue que volvieron con nueva música, cómo es esa nueva música y cómo la respuesta del público los estimuló a seguir adelante.
“Nos reunieron los shows”, dice Frenkel . “Hubo una continuidad de La Portuaria a partir del 2016-2017 donde hicimos una serie de conciertos y donde también nos juntábamos a investigar material nuevo, pero nunca estábamos conformes”.
“Y un poco también cuando Sebastián y yo cuando nos mudamos al mismo barrio y nos encontramos, además de amigos, siendo vecinos, lo que no es poco porque permite una proximidad, un encuentro concreto muy piola”, resume el frontman.
Ambos músicos, que habían sido compañeros en el colegio secundario y compartido casi una vida como músicos, se encontraron siendo vecinos al elegir ambos el barrio Agronomía de la ciudad de Buenos Aires.
“Se armó una familiaridad acá, muy barrial, muy hermoso e inspirador. Y nos juntamos a hacer música con más facilidad, aunque antes también nos juntábamos, no fue sólo eso, nos empezamos a juntar por el show del Quilmes. Nosotros tenemos otros proyectos que no terminamos de concretar (risas) y que con esa excusa nos juntamos a hacer música. Pero inmediatamente empezamos a hacer canciones, empezamos con ‘Amor Artificial’, a partir de una idea que trajo Sebas, digo trajo porque seguimos laburando acá en mi estudio, y yo me quedé laburando con ese tema, buscando la melodía y letra; y a partir de ahí ya había un tema nuevo que sentimos que era La Portuaria, su espíritu, su energía».
«Después seguimos componiendo temas nuevos y realizamos un gran laburo arqueológico con los temas que habían quedado o en proceso o realmente terminados, letra, melodía, arreglos en cantidad, cosas que estaban grabadas, que quedaron definitivas, por ejemplo, teclados, o sea, tracks de teclados y guitarras enteros que ya estaban, de tres o cuatro temas que están en el álbum, especialmente ‘Incendio’, ‘Centinelas’ y ‘Esta Noche’, diría yo que son esos, básicamente que ya estaban compuestos hace años en distintas etapas de los encuentros y los revalorizamos, dijimos esto es una bomba, hagamos esto”.
Para Schachtel también fue determinante lo que sucedió en el Quilmes Rock. “Fue como el punto inicial del regreso portuario, la conexión con el público fue muy buena, nos sorprendió muchísimo lo actuales que sonaban los temas, cómo resonaban en la gente, la cantidad de gente que vino, y bueno, lo demás es entusiasmo por hacer música y teniendo atrás un repertorio de temas de la banda que es buenísimo, era muy motivante, con mucho respaldo para hacer temas nuevos”.
¿Cuándo pasaron de las canciones nuevas a la idea de hacer un disco con esas canciones? Para Schachtel, que también es tecladista de Las Pelotas, fue cuando hicieron los dos primeros temas nuevos. “Cuando hicimos Animal humano y Amor artificial nos entusiasmamos muchísimo. Es decir, cuando terminamos dos temas que no existían y que los hicimos el año pasado, cuando nos juntamos a componer, eso nos motivó a seguir juntándonos. Ahí empezamos a buscar y a ver qué habíamos hecho y qué habíamos dejado de lado y que podía funcionar con lo nuevo que habíamos hecho”.
¿Qué fue y aún sigue siendo La Portuaria? Para Frenkel, “La Portuaria es una sonoridad, una manera en común de pensar la música. En este tiempo tuvimos varias ideas, temas y fragmentos de cosas que eran lindas pero que no nos sonaban portuarias, hay una especie de ADN o de identidad portuaria que obviamente es completamente impura y atravesada por un montón de influencias y caprichosa, pero que por alguna razón hay cosas que pertenecen al mundo portuario y cosas que no sé, es bastante particular eso, nosotros lo sentimos porque somos parte de proyectos desde siempre y sabemos qué suena portuario y qué no, pero creo que hay algo de la mezcla de influencias, de lo groovero, también algo incluso también de las letras que van entre lo personal y lo social, hay un montón de condimentos que hacen que esa identidad portuaria sea identificable, ¿viste?”
¿Con qué escena se encontró La Portuaria al regresar? Schachtel no duda, dice y ríe: “Que el público había crecido junto con nosotros».
Este jueves, La Portuaria se presenta, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas en venta en protickets.com.ar y en boletería de la sala.
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