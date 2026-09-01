Comerciantes piden postergar la creación del nuevo ente regulador en Río Negro

Según el proyecto gubernamental, el DPA cederá sus funciones de control a las prestadoras de agua y cloacas. Foto: Marcelo Ochoa

El proyecto del gobierno de Alberto Weretilneck para crear un único Ente Regulador de los Servicios Públicos tendrá este miércoles un primer tratamiento legislativo, aunque sumó reparos de las cámaras comerciales y empresarias de Río Negro, que reclamaron postergar su aprobación para analizar con mayor profundidad los alcances de la nueva estructura.

La iniciativa -que remitió el Poder Ejecutivo y se prevé su inclusión en la sesión de este jueves- propone la eliminación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la absorción de funciones del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para crear un nuevo organismo con tareas regulatorias en los servicios de energía, agua potable y saneamiento.

Entidades plantean reparos

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca (CAIC) anticipó que pedirá formalmente una prórroga del tratamiento legislativo.

“Pedimos tiempo, participación y transparencia antes de votar”, planteó la entidad, después de una reunión con otras instituciones.

Entre las objeciones, la CAIC enumeró la integración del futuro organismo, a partir de que el nuevo ente tendría autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, «sin acuerdo legislativo y sin representación directa de productores, comerciantes y usuarios».

“Un cambio tan importante no puede aprobarse a las apuradas”, concluyó la entidad.

Simultáneamente, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FERN) acompañó el pedido de prórroga para conocer y analizar “en profundidad” los alcances del proyecto antes de su aprobación.

La federación advirtió que el nuevo organismo tendrá facultades sobre la regulación de la energía eléctrica y del agua, mientras que la iniciativa deja abierta la posibilidad de incorporar otros servicios públicos en el futuro.

Por eso, reclamó que la conformación del ente contemple “una representación concreta” de productores, comerciantes y usuarios residenciales.

“Son quienes finalmente pagan las tarifas y tienen que tener voz en el organismo que las regula”, sostuvo. La organización, que preside Walter Sequeira, también requirió un debate más amplio antes de avanzar con la sanción.

La iniciativa gubernamental

El proyecto gubernamental tendrá este martes tratamiento en el Plenario de Comisiones y forma parte de las iniciativas previstas para la próxima sesión legislativa.

La creación del nuevo organismo implica una de las principales modificaciones en la estructura estatal de regulación de los servicios públicos en Río Negro, con la desaparición del EPRE y la concentración de funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre distintos organismos.

El ente propuesto asumirá la fijación de tarifas y la aprobación de los cuadros tarifarios, como también el control de los prestadores, la aplicación de sanciones y la resolución de controversias que se vinculen con la prestación de los servicios.

El futuro ERSeC concentrará los reclamos de los usuarios por deficiencias en los servicios o problemas de facturación, para lo cual, establecerá procedimientos para su resolución.

Su conducción recaerá en un Directorio de tres integrantes, que designará el Poder Ejecutivo “entre quienes acrediten probados antecedentes en el sector”.