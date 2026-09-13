Del terror de Mercedes Morán al regreso de Ricardo Darín: los estrenos de Netflix que sacuden el catálogo de septiembre 2026
Las plataformas de streaming renuevan sus carteleras para la segunda quincena de septiembre con un arsenal de títulos internacionales. Sin embargo, la gran estrategia de Netflix para dominar el ranking de reproducciones se apoya en dos esperadísimas producciones argentinas que prometen arrasar con la audiencia.
Lejos de los enlatados genéricos, el gigante del entretenimiento apuesta por la cruda adaptación del universo literario de Mariana Enríquez y reúne a dos pesos pesados de la actuación nacional en una comedia que ya genera expectativa.
Los tanques argentinos que buscarán el número uno en septiembre 2026
- Mis muertos tristes (24 de septiembre): Eel aclamado director chileno Pablo Larraín lleva a la pantalla los perturbadores cuentos de Mariana Enríquez. Con el protagónico de Mercedes Morán, esta miniserie perfila como el suceso de terror y suspenso de la temporada.
- Lo dejamos acá (Fecha a confirmar): La dupla soñada. Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan un tenso y divertido duelo actoral interpretando a un psicoanalista y a un escritor atravesado por un severo bloqueo creativo.
El cronograma internacional de Netflix: día por día
Para los fanáticos de los maratones, la plataforma diversifica su oferta con animé, misterios europeos y realities extremos:
- 16 de septiembre – The Doll: Miniserie polaca de época que refuerza las apuestas europeas del catálogo.
- 17 de septiembre – Plastic Beauty: Drama japonés ambientado en el competitivo y oscuro mundo de la cirugía estética.
- 18 de septiembre – Best of the Best: Dos amigas ponen a prueba su vínculo al ingresar a un exigente equipo de danza Bollywood.
- 22 de septiembre – Minerva Academy: Ficción juvenil italiana que sigue a un grupo de estudiantes en una estricta escuela militar.
- 23 de septiembre – Wonka’s The Golden Ticket: Reality de competencia extrema inspirado en el excéntrico universo de Willy Wonka.
- 24 de septiembre – A Different World: El esperado regreso de la mítica comedia, ahora con una nueva generación de estudiantes.
- 24 de septiembre – Balaraw: Blood Island: Producción filipina de terror que mezcla misterio, violencia y tintes sobrenaturales.
- 25 de septiembre – El problema final: Miniserie española basada en la exitosa novela de Arturo Pérez-Reverte. Un asesinato aislado por una fuerte tormenta.
- 25 de septiembre – Steel Ball Run: La adaptación del manga JoJo’s Bizarre Adventure aterriza con un esquema de capítulos semanales.
- 29 de septiembre – LEGO One Piece: Nueva producción animada del clásico universo pirata, ahora construida en formato de bloques.
Las cartas fuertes de Prime Video
La competencia directa no se queda atrás y suma dos estrenos clave para retener a sus suscriptores:
- 16 de septiembre – Neagley: El esperado spin-off de la franquicia Reacher. Maria Sten protagoniza los ocho episodios, que estarán disponibles en su totalidad desde el día del estreno.
- 26 de septiembre – Sin señal: Producción original de suspenso que se suma al catálogo para cerrar los lanzamientos del mes.
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