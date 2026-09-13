De retroexcavadoras a motoniveladoras: Neuquén lanzó una nueva licitación para comprar maquinaria vial para mantenimiento de rutas

Según detallaron desde el Ejecutivo, la provincia ya destinó más de $4.760 millones en equipamiento vial. Foto: gentileza

El gobierno de Neuquén aceleró su plan de reequipamiento de obra pública con un nuevo llamado a licitación para la Dirección Provincial de Vialidad. El objetivo central apunta a reforzar el mantenimiento de la red vial en el interior de la provincia con la compra estratégica de 11 equipos pesados.

La convocatoria, oficializada este martes 8 de septiembre en el Boletín Oficial, se enmarca en la estrategia de la actual gestión para consolidar la logística operativa del organismo. Según detallaron desde el Ejecutivo, la provincia ya destinó más de $4.760 millones en equipamiento vial.

Este esquema de fondos se dividió en dos grandes desembolsos previos a la actual compulsa: más de $3.000 millones para incorporar flota 0 kilómetro (ocho motoniveladoras, cuatro cargadoras, una pala y una retroexcavadora distribuidas a nivel territorial) y otros $1.766 millones orientados a la logística de transporte con la compra de cinco camiones pesados.

Qué maquinaria busca comprar Neuquén para reforzar el mantenimiento de las rutas

El pliego técnico de la licitación en curso apunta a inyectar capital de trabajo directamente en la Dirección de Conservación del organismo con las siguientes unidades:

5 Motoniveladoras articuladas: tres unidades con configuración de tracción 6×4 (peso de 18.366 kg) y dos unidades con tracción 6×6 (peso de 18 toneladas).



tres unidades con configuración de tracción 6×4 (peso de 18.366 kg) y dos unidades con tracción 6×6 (peso de 18 toneladas). 2 Excavadoras hidráulicas: unidades tipo sobre oruga con motores de 173 Hp y baldes de 1.25 M³.



unidades tipo sobre oruga con motores de 173 Hp y baldes de 1.25 M³. 1 Camión tractor: unidad pesada con tracción 6×4 equipada con carretón semir

remolque para garantizar el traslado y la logística de las máquinas en las rutas.



unidad pesada con tracción 6×4 equipada con carretón semir remolque para garantizar el traslado y la logística de las máquinas en las rutas. 1 Cargador frontal: vehículo equipado con motor turbo diésel y capacidad de balde de 2.10 M³.



vehículo equipado con motor turbo diésel y capacidad de balde de 2.10 M³. 1 Retroexcavadora: unidad con tracción 4×4 y potencia neta de 90 Hp.



unidad con tracción 4×4 y potencia neta de 90 Hp. 1 Camión volcador: capacidad de caja de 8 M³ para el movimiento rápido de áridos.

La incorporación de la nueva flota pesada tiene un correlato directo en el territorio. Las máquinas serán utilizadas para el mantenimiento rutinario de las rutas, una función indispensable para resguardar la transitabilidad y garantizar la seguridad de la red productiva local.

En paralelo, la gestión del gobernador Rolando Figueroa mantiene activo el Plan Vial, un esquema de infraestructura a gran escala que prevé intervenir 2.050 kilómetros de rutas en toda la provincia. Mediante obras de pavimentación y repavimentación, la Provincia busca integrar las diferentes regiones y aceitar los corredores vinculados a Vaca Muerta y el turismo.