Atacaron un buque de carga de Irán en el estrecho de Ormuz: «Nuestro pueblo no se dejará intimidar», advirtieron

Un buque de carga iraní fue embestido la madrugada del domingo frente a la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz , según informaron los medios estatales iraníes, un día antes de que Teherán informe a los países de la región sobre sus controvertidos esfuerzos para gestionar el tráfico marítimo en la zona.

El ataque, que según los informes dejó un muerto y cuatro heridos, volvió a centrar la atención en el pasaje marítimo después de que las amenazas a la navegación en la región se intensificaran la semana pasada cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán , tomaron una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo.

«No se dejará intimidar»: el mensaje de Irán tras el ataque en Ormuz

La agencia estatal iraní IRNA citó al gobernador de Qeshm, quien culpó a un «enemigo terrorista» del ataque del domingo. El ejército estadounidense no emitió comentarios de inmediato. Durante el bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos ha atacado buques con bandera iraní y se enfrenta a una nueva amenaza por parte de los misiles balísticos iraníes lanzados contra sus buques de guerra.

El organismo de control de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido informó que un buque fue alcanzado por un proyectil mientras transitaba por el estrecho, aunque no quedó claro si se trataba del mismo ataque. El organismo añadió que se había declarado un incendio y que las autoridades locales estaban evacuando a las personas a bordo.

La isla de Qeshm, situada a unos 22 kilómetros (14 millas) de la ciudad portuaria de Bandar Abbas , es clave para que Irán afiance su control sobre el estrecho de Ormuz.

Horas antes del ataque, el gobierno iraní se mantuvo firme. «Nuestro pueblo no se dejará intimidar. Irán no se rendirá», declaró el presidente Masoud Pezeshkian en una publicación en redes sociales.

Irán y anuncios sobre el estrecho de Ormuz

Irán ha anunciado que los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la región se reunirán el lunes en Omán para debatir los esfuerzos que Irán y Omán, situado al otro lado del estrecho, están realizando para gestionar el tráfico marítimo en el mismo.

La reunión vuelve a centrar la atención regional en el estrecho de Ormuz, días después de que los hutíes avanzaran por la costa yemení del mar Rojo para ejercer una nueva presión sobre una ruta marítima crucial para el transporte marítimo mundial. Si bien los hutíes afirman que su objetivo es únicamente la vecina Arabia Saudita , que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente que lucha contra los rebeldes, los mercados se muestran cautelosos y los precios del petróleo han vuelto a subir superando los 100 dólares por barril.

El tráfico marítimo comercial sigue siendo escaso en el estrecho de Ormuz, mientras continúan los ataques en lo que antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero, se consideraba una vía marítima internacional. Estados Unidos ha afirmado que se está exportando abundante petróleo, ya que sus fuerzas armadas ayudan a guiar a los barcos a lo largo de la costa de Omán, a riesgo de ser atacados.

Solo Irak ha confirmado públicamente su asistencia, según un comunicado de la agencia estatal de noticias iraquí. No está claro qué otras naciones estarán presentes. Baréin ha declarado que no asistirá, alegando la falta de relaciones diplomáticas con Teherán.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha manifestado su interés en que los buques paguen tasas de tránsito. Ha declarado que el tráfico hacia el Golfo Pérsico pasaría por aguas iraníes, mientras que la ruta de salida discurriría en parte por aguas iraníes y en parte por aguas omaníes.

AP