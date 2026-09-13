Javier Milei irá a la asamblea de la ONU y se buscará una reunión con Donald Trump para hablar sobre las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei participará a fines de septiembre de la Asamblea General de la ONU. La intención del Gobierno es poder tener durante su viaje a Estados Unidos una reunión con Donald Trump para tratar principalmente el reclamo sobre las Islas Malvinas.

Recientemente el mandatario norteamericano afirmó que un eventual conflicto sería un «potencial desastre«.

Javier Milei y Donald Trump: el encuentro que se busca para tratar Malvinas

Dentro de la agenda ya programada, Milei y Trump se encontrarán en un cocte protocolar el 22 de septiembre. Es una actividad para todos los mandatarios que asistan al evento de Naciones Unidas.

No obstante, Cancillería ya trabaja con la Casa Blanca para que se concrete una reunión formal entre los dos presidentes, indicó Infobae. El objetivo es que el Jefe de Estado argentino le exponga los derechos sobre las Islas Malvinas y además conocer más en detalle la posición del republicano sobre esa disputa territorial.

Si bien Trump considera a Milei como uno de sus grandes aliados en la región, se espera que su posición sería sin arriesgar su imagen ya que en noviembre enfrenta las elecciones de medio término y un alejamiento con Reino Unido o un intento de mediación sin éxito podría afectarlo internamente.

Según algunos analistas, cuando Trump señaló que podría revisar la postura de Estados Unidos sobre el conflicto con Islas Malvinas fue una manera de presionar a Londres para que cumpla su promesa hecha en una cumbre de la OTAN de destinar un cinco por ciento de su PIB para defensa y seguridad en 2035. Para el mandatario norteamericano lo ha incumplido.

Qué dijo Donald Trump sobre las Islas Malvinas

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Trump sostuvo ayer que el desarrollo de un eventual conflicto entre la Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un «desastre potencial». Se reunió en la ciudad de Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin y se mostró confiado en prevenir una escalada.

“Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo”, no obstante, consideró que la distancia le impediría apersonarse al territorio: «No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco”.

El jefe de Estado norteamericano comparó: «Las Falkland Island son muy interesantes. Cuando era un niño pequeño, -Argentina- era un país diferente, un poco como el Reino Unido, llegaron y se apoderaron de él».

Después de mencionar esas «diferencias» que recordó Trump, sostuvo que Argentina «tiene un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que se deben resolver».

Por último, y de nuevo sobre Malvinas, reflexionó: «Ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Falklands».

El mandatario estadounidense había anticipado, a fines de agosto, que Washington revisaba su posición sobre las Malvinas, aunque históricamente mantuvo una postura de neutralidad respecto de la soberanía.

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