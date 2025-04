«Deriva»: el clásico teatro independiente de Neuquén podría bajar el telón por no poder pagar el alquiler de la sala

Una sala con butacas vacías y luces apagadas puede pensarse como la antesala de un «preparatorio» para una gran función que entre bambalinas se está armando para a salir a escena los fines de semana. Pero no siempre es así. Tal es la situación que hoy salieron a denunciar los miembros de la cooperativa de Deriva Teatro, una de los espacios teatrales más importantes de la ciudad de Neuquén que podría cerrar sus puertas porque ya es insostenible pagar el alquiler del lugar fijado en millones de pesos y porque «hay un abandono sistemático del Estado provincial y municipal».

La sala teatral viene de una historia anterior pintada con el nombre «Media de Luna», también en la ciudad de Neuquén. En septiembre de 2020, plena pandemia, el teatro se incendió, se perdió absolutamente todo y los artistas quedaron a la deriva porque las posibilidades económicas de reconstruir el lugar eran nulas. A eso se sumó que el alquiler llegaba a su fin. Pero le buscaron la vuelta y llegaron al edificio ubicado en calle Sarmiento 841, donde permanecen desde hace seis años.

Allí conformaron una cooperativa teatral integrada por casi 20 artistas que sostienen la sala como pueden, no cobran un suelo. Hoy la realidad llegó a su límite. «Estamos ahorcadas, estamos acogotadas por la cuestión del alquiler. Vivir en circunstancias de libre albedrío de la ley de alquileres no es algo que nos afecta solamente a nosotras. Es una realidad para todos. Pero en lo particular se nos suma el abandono histórico por parte de las instituciones gubernamentales», se sinceró Sebastián Fanello, uno de los miembros de la cooperativa artística «Deriva.

Este mes la sala deberá renovar su contrato y para poder continuar en ese lugar le «tiene que poner el gancho» a un acuerdo para pagar tres millones de pesos mensuales. El último año les aumentaron la locación en un 50% por ciento. La cifra no incluye gastos de luz, agua, gas e internet.

Deriva es una sala que recibe diariamente durante los fines de semana, cada uno de los días, unas 130 personas que es la capacidad habilitada para la sala. De lunes a viernes se dictan charlas y talleres, pero «el mango ya no alcanza» y el riesgo de que este espacio del arte independiente cierre es una amenaza casi inminente. Son tres millones de pesos por mes solo por alquilar el lugar.

«Otra vez es sentirnos abandonadas por parte del Estado, por las instituciones que podrían implementar políticas para mantener lo teatral vivo en esta ciudad. Eso de mantener el teatro local nos lo devuelve el público porque llena el espacio con cada propuesta y así y todo no nos alcanza. El público ya está acostumbrado a que ir a ver teatro es una opción cultural a mano pero aún así no nos alcanza para pegar el salto, para tener un apoyo real y material, para poder sostener el espacio. Es muy triste la situación», comentó Sebastián.

«La conciencia de seguir resistiendo la tenemos porque venimos de esa escuela. pero por otro lado decís para qué lo vamos a hacer sí el día de mañana viene otra crisis y nos lleva puestos. Venimos saliendo de una y otra crisis que nos llevaron puestos de manera brutal y parece que nunca podemos dar el salto y laburar tranquilas. Simplemente se trata de que nos dejen trabajar, de que sabemos gestionar la cultura, lo teatral; sabemos gestionar los espacios pero no tenemos apoyo y medios para poder hacerlo», agregó el artista.

Cada sala independiente debe gestionarse sus propios fondos para mantener la actividad cultural que elijan desarrollar. Pero desde la sanción de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén (14.331) el Estado municipal se comprometía a garantizar el envió de un aporte bimestral para cada una de las salas «para sostener la cultura local». Pero «los montos están desactualizados si es que alguna sala hoy lo está cobrando. Con la nueva gestión se comprometieron a rever la situación pero solo quedó en promesas en el aire», consideró Fanello.

El artista dijo que no es tan difícil darles una mano a las salas de teatro independiente. «Con el 2% de lo que invierten y recaudan por la Fiesta de la Confluencia podrían ayudar a mantener las salas de teatro neuquinas abiertas. Con eso nosotros respiraríamos y podríamos llevar adelante la gestión cultural que venimos sosteniendo desde hace años. Con lo que hacen es no reconocer la historia teatral que tiene Neuquén», aseguró.

La resistencia sobre las tablas antes de que muera el teatro local

Deriva Teatro lanzó en las últimas horas, una campaña de socios para poder congregar personas, amantes del arte local, que puedan colaborar con una cuota mínima para evitar que el telón se tenga que bajar.

La «campaña «cruzada» se trata de sumar socios que puedan aportar un monto de 10.000 pesos para poder sostener los gastos clásicos de una sala de teatro independiente sostenida por una cooperativa de casi 20 artistas.

Todo comenzó como una idea luego de un momento en el qué reunidos en ronda en la sala vacía, los artistas pudieron percibir y ver cómo un punto de inicio de algo más.

El teatro Deriva abrió sus puertas justo este año.

«La sala hace una retribución a las personas que se acercan en el sentido de que somos las que promueven la realización de dramaturgias locales. A nosotros nos interesa mucho que los artistas locales puedan estrenar sus obras y muchas veces quienes terminan presentándose en la sala sienten a Deriva como un espacio de pertenencia. Son precisamente esos grupos que quieren estrenar acá que como contrapartida nos ayudan en el sostenimiento de la sala. Muchas veces en vez de cobrarles horas de ensayo a un elenco local, ellos se ponen a laburar acá», comentó Fanello.

Y así se abrió la convocatoria al público en general. Quienes se asocien podrán obtener descuentos en entradas, talleres y hasta algún que otro pase gratis para las funciones.

«Si nosotros pudiéramos respirar de la cuestión del alquiler no tendríamos ni siquiera la necesidad de pensar en aumentar la entrada o aumentar el costo de los ensayos para lo elencos. Todo estaría como en una armonía ideal», dijo el artista.

Dónde sumarse a la campaña

Quienes quieran sumarse a esta cruzada por el teatro independiente puede enviar una transferencia por la billetera virtual azul y blanca con al alias deriva.teatro. «Una vez que lo hagan, nos deben mandar el comprobante a nuestras redes sociales y ya quedan asociados», explicó Sebastián.

El teatrista se encargó de aclarar que no es una contribución obligatoria. «Si podés, podés y si no está bien, por eso es que seamos muchos», aclaró.