“Más allá, la orilla”: tres mujeres resistirán al olvido en el teatro de Roca

“Más allá, la orilla”, la pieza del elenco Lunáticas que se presentará mañana y el sábado 12 de abril en el Teatro de la Estación, de Roca, es una obra que se puede spolear. No como un atentado a lo que el elenco quiere mostrar, sino porque la puesta en escena y la dramaturgia es tan sutil y abierta, que cada espectador podrá llevarse luego de la función, su propia versión, su propia historia, más allá de lo que le puedan contar sobre ella.

“Más allá, la orilla” sube al escenario a tres mujeres encerradas en una habitación “rara”, repleta de libros. Allí transcurren sus vidas. Allí van resistiendo a la desmemoria, a la pérdida de los sueños y de los deseos, a sus propia vida. Hasta acá la sinopsis que puede sobrevolar. Pero detrás hay mucho más.

Según contó la directora de la obra, Fernanda Archanco, la obra buscó “entrejer mundos que naturalmente nunca se cruzarían”. Y por ahí va la cosa.

Tal vez estas tres mujeres “están encerradas en alguna historia que alguien comenzó a escribir pero se olvidó de continuarla”, dijo la directora. En ese nudo estos tres personajes van perdiendo todo, incluso sus propios nombres.

Por qué caminos anda la obra

¿Están obligadas a estar encerradas? ¿Tienen un objetivo personal para estar allí? Quien sabe.

“Lo que podemos saber es que allí adentro están obligadas a hacer una tarea y que si no la hacen saben que serán castigadas. Ellas se resisten a eso (eso que no sabemos pero podemos inferir como espectadores). Es ahí donde van perdiendo la memoria, no saben si esa es su propia historia o la de otras personas. Resisten porque no están dispuestas a dejarse coaccionar”, comentó Archanco.

A su criterio, la obra es muy elíptica, pero mantiene una narrativa “amable” con el espectador. La idea que surgió durante el armado de la dramaturgia fue “mostrar un mundo que emerge y estalla de repente”.

Es una pieza donde el mundo interno de cada actriz y de su directora va jugando con el sentir y las vivencias de esas tres mujeres de “Más allá, la orilla”.

Las funciones del fin de semana ya están agotadas. Pero habrá una nueva oportunidad para quienes no lograron conseguir su entrada y para quienes descubren la obra a partir de ahora.

Lunáticas volverá a presentarse el 9 y 16 de mayo, en el Teatro El Biombo, ubicado en calle Rodhe 1454 de la ciudad de Roca.