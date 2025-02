Disney+ anunció la segunda temporada de la serie de suspenso más sorprendente del momento

Paradise es la nueva serie dramática de Dan Fogelman protagonizada por Sterling K. Brown, conocido por This Is Us, James Marsden y Julianne Nicholson. Una producción que todavía no terminó de lanzar los capítulos de la primera temporada y ya anunció su renovación.

La serie parece ser un thriller más, pero los giros radicales e inesperados de esta producción la hacen distinta. Ambientada en un pequeño pueblo, sus habitantes de un día para otro se ven conmocionados por un brutal asesinato.

Como nos presenta el primer capítulo de la serie, Sterling K. Brown interpreta en la serie al jefe del Servicio Secreto Xavier Collins mientras que James Marsden da vida al presidente de los Estados Unidos.

Paradise.

La calma de la ciudad en la que viven estalla cuando Brown encuentra muerto al mandatario presidencial.

A lo largo de la temporada hay giros y sorpresas. Fogelman ya anunció que la segunda temporada continuará de la misma manera, aunque se desconoce su fecha de estreno.