Ecos de la Memoria: una obra que viaja a las raíces y los recuerdos, en Neuquén

El teatro neuquino suma una propuesta que invita a viajar hacia las raíces y los recuerdos. El 29 de agosto se estrena Ecos de la Memoria, una obra que pone en escena fragmentos dispersos de una historia familiar atravesada por la migración, el desarraigo y los vínculos.

Mariana es la protagonista de esta historia. Una joven que escarba en las raíces italianas de su familia, reconstruye fragmentos del pasado a través de cartas, recuerdos y silencios. En ese viaje íntimo, el amor, el desarraigo y la memoria se entrelazan.

La pieza propone un recorrido sensorial y poético donde el tiempo no se narra en línea recta, sino como la memoria misma: en destellos, en imágenes que vuelven, en ecos.

“Porque todos, en algún momento, quisimos irnos. Y porque una parte de nosotros se quedó en una carta, en una promesa, en una voz que cruzó el mar y todavía nos nombra”, expresó Verónica García, autora de la dramaturgia y también productora ejecutiva de la obra.

En escena, la obra combina lenguajes simbólicos y elementos visuales que potencian la experiencia del espectador: imágenes retroiluminadas, proyecciones, luces cálidas, movimiento corporal y silencios que dicen más que las palabras.

La dirección está a cargo de Pablo Donato y el elenco se completa con Estefanía Martínez, Viviana Herrera, Juan Carlos Meschini y Juan Carlos Gaboardi.

La escenografía juega un rol central: paneles translúcidos que se manipulan en tiempo real para crear paisajes emocionales, capaces de oscilar entre lo íntimo y lo colectivo. El efecto es una puesta que borra fronteras entre lo simbólico y lo cotidiano, entre lo que se recuerda y lo que se imagina.

Ecos de la Memoria no solo interpela desde la narración, sino que invita al público a sumergirse en una experiencia teatral donde cada espectador se encuentra también con sus propios recuerdos, con sus propios ecos.

El estreno tendrá dos funciones en El Arrimadero Teatro, Misiones 234, el viernes 29 y el domingo 31 de agosto. Las reservas pueden realizarse al teléfono 299-4102186.