Ed Sheeran vuelve a la Argentina: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Después de una larga espera, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con un show que promete ser uno de los más convocantes del año. El concierto será el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, donde presentará su nueva gira.

Fecha, lugar y show en Buenos Aires

El recital forma parte del “Loop Tour”, una propuesta que repasa los grandes éxitos de su carrera, desde baladas como Perfect hasta hits globales como Shape of You.

El escenario elegido será el estadio de Huracán, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires para shows internacionales.

Invitado especial: FINNEAS

El show tendrá un condimento extra: contará con la participación de FINNEAS como artista invitado. Se trata del reconocido productor, ganador de múltiples premios Grammy y colaborador habitual de Billie Eilish.

Su presencia suma valor a una noche que ya se perfila como uno de los eventos musicales del año.

Cuándo salen las entradas

La venta de tickets tendrá dos etapas:

Preventa BBVA: lunes 4 de mayo a las 12:00

lunes 4 de mayo a las 12:00 Venta general: martes 5 de mayo a las 12:00

Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma oficial, y habrá beneficios de financiación para clientes del banco durante la preventa.

Un regreso muy esperado

El regreso de Ed Sheeran marca su vuelta al país tras varios años sin presentaciones en Argentina, lo que explica la fuerte expectativa entre sus fans.

Con un show centrado en su formato más característico —solo, con su guitarra y loops en vivo—, el cantante británico promete una noche íntima pero potente, con un repaso por toda su carrera.