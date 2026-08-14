Fiesta de la Nieve en Bariloche: el programa del viernes con tres artistas de excelencia y Colectividades

Jorge Rojas dará el show de cierre de esta noche de viernes en la Fiesta Nacional de la Nieve. Archivo

La Fiesta Nacional de la Nieve no detiene el entusiasmo y suma propuestas para los residentes y turistas que este fin de semana largo visitan Bariloche, que este viernes tendrán un amplio abanico artístico en el escenario principal del Centro Cívico.

Para arrancar la jornada, al igual que ayer, desde el mediodía se habilitan los food truck de la calle Independencia, en el entorno de la Plaza Expedicionarios del Desierto.

También en la primera cuadra de la calle Mitre juegos y espacios recreativos para los más chicos. La Secretaría de Deportes municipal desplegará la colorida Plaza de Deportes Lúdicos. Esta propuesta recreativa transformará la emblemática plaza de piedra en un espacio de juego y movimiento, donde niños, jóvenes y adultos podrán participar activamente de dinámicas pensadas para disfrutar al aire libre.

El equipo de profesores de deportes estará a cargo de coordinar partidos relámpago, circuitos de agilidad, juegos de puntería y postas de destreza física. Esta iniciativa busca promover la integración comunitaria, el compañerismo y la actividad saludable, asegurando que los más pequeños sean los verdaderos protagonistas de las celebraciones populares.

Hoy se habilita el Paseo de las Colectividades

De 17 a 19 se habilita el Paseo de las Colectividades en la segunda cuadra de la calle Mitre, entre Quaglia y Villegas.

Las 12 colectividades Europeo-Argentinas que integran la asociación, ofrecerán platos y bebidas típicas en cuatro stands ambientados como «casitas europeas».

También tendrán juegos tradicionales como el corte del tronco con serrucho y cada colectividad presentará sus danzas típicas en el escenario montado frente al Banco Nación.

Desfile y presentación de candidatas

Esta tarde se realizará el desfile y presentación oficial de las diez candidatas a Reina Nacional de la Nieve. Sobre la pasarela montada en el escenario principal, las aspirantes al trono compartirán su entusiasmo y elegancia con el público en un evento que revalida una de las tradiciones más queridas de la comunidad.

Las postulantes que dirán presente en esta edición son Lucía Vargas (N°1), Tiziana Merino (N°2), Agostina Toledo (N°3), Beatriz Carrasquedo (N°4), Morena Barbero (N°5), Delfina Tagliani (N°6), Maia Soto (N°7), Eluney Yáñez (N°8), Daiana Velázquez (N°9) y Natalia Oyarzo (N°10), quienes acompañarán además un marco de compromiso social y valores comunitarios.

Artistas de renombre para completar la segunda jornada del evento

17:30 hs. Topa en Centro Cívico.

19 hs. Nahuel Pennisi se presenta en el escenario central.

20 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve.

21 hs. Jorge Rojas en Centro Cívico