«Las expectativas son muy positivas»: Genneia destacó el financiamiento y la seguridad jurídica como claves para el sector energético

"Desde Genneia hemos construido ya casi 2 GW entre energía solar y eólica, y somos los principales players de energías renovables", comentó Brito. Foto: gentileza.

En el marco del AmCham Energy Forum 2026, Jorge Brito, presidente de Genneia, destacó el gran potencial que tiene el sector energético en el país, el rol clave de las inversiones para su crecimiento y la importancia del desarrollo de la minería y los data centers.

El ejecutivo presentó su discurso en el panel «Capital para la energía argentina: condiciones e instrumentos«, junto con Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

En su disertación, Brito afirmó que «las expectativas para el sector energético, particularmente para las energías renovables, son muy positivas. Tanto los inversores internos como externos tienen una muy buena visión sobre ello y saben que la energía es el futuro», señaló.

En ese sentido, remarcó el rol clave que tiene el financiamiento para el crecimiento de Genneia y el papel primordial que desempeñan los bonos corporativos, el project finance y la penetración de los bonos en el mercado local.

Ante ese escenario, resaltó lo fundamental que resulta la seguridad jurídica para poder invertir a largo plazo, considerandola una de las condiciones clave para continuar impulsando el desarrollo de una matriz energética cada vez más eficiente y competitiva.

«Desde Genneia hemos construido ya casi 2 GW entre energía solar y eólica, y somos los principales players de energías renovables«, afirmó.

Si bien la compañía apuntó principalmente a abastecer la demanda local, aseguró que se sigue de cerca lo que ocurre también en materia de minería y de data centers.

Para Brito, se tratan de dos cuestiones que serán relevantes para el desarrollo de la Argentina que se viene y que necesariamente deberán estar acompañadas de inversiones energéticas.

Por último, en lo que respecta específicamente a los data centers, el presidente de Genneia precisó: «Que un data center esté energizado con renovables, y eventualmente funcionando además con backups como baterías, sería positivo no solo para el ecosistema sino para el desarrollo del país«.