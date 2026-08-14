Mundial del Alfajor 2026: cómo se elige al mejor del mundo

Argentina volverá a convertirse en la capital mundial del alfajor con la quinta edición del campeonato internacional dedicado a una de las golosinas más representativas del país. El Campeonato Mundial del Alfajor se realizará el 15, 16 y 17 de agosto, durante el fin de semana largo, con productores artesanales, pymes, grandes empresas y delegaciones internacionales.

La sede será BA Ferial, ubicado en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades se desarrollarán en el Pabellón 6, todos los días de 12 a 20.

La edición 2026 tendrá más de 120 marcas participantes y alrededor de 500 alfajores en competencia, que buscarán obtener medallas dentro de las 19 categorías oficiales. Los productos serán examinados mediante una cata a ciegas, por lo que los integrantes del jurado no conocerán la marca ni la procedencia de las muestras durante la evaluación.

El panel estará formado por más de 20 especialistas, entre ellos ingenieros y tecnólogos en alimentos, chocolatiers, pasteleros, profesionales del análisis sensorial y referentes de la industria alfajorera. Durante la degustación se analizarán aspectos como el sabor, el aroma, la textura de las tapas, la relación entre el relleno y la cobertura, la terminación y el equilibrio general de cada producto.

Más de 120 marcas buscarán el premio mayor

La competencia reunirá propuestas de la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda y otros destinos. Entre las marcas anunciadas se encuentran Chacra Los Retamos, ganadora del máximo reconocimiento en 2025; Entre Rieles, de la localidad bonaerense de Pérez; y los emprendimientos misioneros Regional y Mianna.

Regional competirá con un alfajor elaborado con fécula de mandioca, yerba mate, miel, dulce de leche y cobertura de merengue, una combinación inspirada en las principales producciones de las chacras de Misiones. El emprendimiento, encabezado por Nicolás Francisco Ostrorog, desarrolló una masa a base de mandioca en reemplazo de la harina de trigo y logró obtener el Registro Nacional de Producto Alimenticio para ampliar su comercialización.

Mianna también representará a Misiones con una línea de alfajores sin gluten, mientras que ambas marcas participarán con el acompañamiento del programa Origen Misiones, impulsado por la Agencia para el Desarrollo Económico de esa provincia.



Por su parte, Entre Rieles llegará con una producción artesanal de la provincia de Buenos Aires, mientras que Chacra Los Retamos regresará luego de haber conquistado el Mundial 2025 con un alfajor de harina de nuez, dulce de leche y cobertura de chocolate blanco.

La nómina incluye tanto emprendimientos regionales como empresas de mayor escala. Todas las muestras serán evaluadas sin identificación para que el tamaño, la popularidad o el origen de la marca no influyan en el resultado.

Los competidores podrán obtener medallas de oro, plata y bronce en las distintas categorías. Luego, entre los productos mejor calificados, se elegirá al ganador del título de Mejor Alfajor del Mundo 2026.

El campeonato contempla variedades tradicionales de dulce de leche y membrillo, alfajores de chocolate, coberturas especiales, preparaciones frutales, productos regionales, propuestas innovadoras y alternativas sin gluten.

Degustaciones, actividades y entradas

Además de la competencia técnica, el Mundial funcionará como una exposición abierta al público, con más de 100 puestos de productores en los que será posible probar y comprar alfajores de distintas regiones. La programación incluirá degustaciones, sorteos, catas guiadas, clases magistrales, presentaciones de nuevos productos, espectáculos musicales y actividades recreativas para niñas y niños.

También habrá un escenario profesional con charlas sobre innovación, procesos productivos, ingredientes, packaging, marketing, comercialización y desarrollo de nuevos mercados.

Uno de los espacios especiales será el Foro Internacional del Alfajor, destinado a fabricantes, proveedores, investigadores, empresas de maquinaria y representantes de los distintos eslabones de la cadena productiva. El evento fue creado en 2022 para reconocer la calidad de los productores y profesionalizar la evaluación del alfajor. Desde entonces, se convirtió en una plataforma de promoción para pequeñas empresas, proyectos regionales y marcas industriales.