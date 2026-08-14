Rutas de la cordillera con nieve: así están los tramos en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 14 de agosto
Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este viernes 14 de agosto.
Las rutas y pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes, tras iniciar la jornada con normalidad y sin grandes complicaciones.
De igual manera, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 14 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Hielo y nieve acumulada en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Heladas fuertes, placas de hielo y calzada húmeda por riego con sal. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y nieve en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo en sectores, calzada húmeda y visibilidad reducida por niebla/lloviznas en cotas altas. Cadenas obligatorias en tramo Chacabuco – Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y prohibido circular de noche por barro e hielo.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Ripio con barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o de tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con baja adherencia y posible formación de hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje vial. Formación de hielo, nieve en sectores de alta montaña y viento. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre calzada, baches profundos, barro e inestabilidad en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado, sectores con barro e hielo. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en Paso Pichachén. Tramos habilitados de ripio con barro, pozos y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Calzada húmeda, baches profundos y barro en banquinas. No transitar en horario nocturno.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la traza.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Tramos con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e acumulación de nieve/hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda circular en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 14 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Provincia
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada y Clima
|Requisito / Indicación
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Niebla espesa con visibilidad muy reducida, presencia de hielo sobre la calzada y baja adherencia en sectores. Operativo especial para organizar la salida de camiones acumulados.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Extremar precauciones.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada habilitada para todo tipo de vehículos. Bajas temperaturas con probabilidad de hielo en áreas sombrías.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Sin tránsito nocturno.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores poceados, barro y escarcha congelada matinal.
|Portación obligatoria de cadenas. Circulación recomendada con luz diurna.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Intransitable por acumulación de nieve e hielo en la traza de alta montaña (zona Batea Mahuida).
|No transitar hasta la rehabilitación vial.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo de ripio con barro, pozo y sectores con escarcha. Travesía lacustre mediante barcaza en Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva previa confirmada en barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación extrema de nieve en la cordillera.
|Cerrado por temporada invernal.
|Pérez Rosales
|Pasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Operativo sujeto a condiciones de viento e intensidad del clima para la navegación lacustre.
|Exclusivo para servicios de excursión turística programada.
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