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Rutas de la cordillera con nieve: así están los tramos en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 14 de agosto

Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este viernes 14 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Las rutas complicadas por la nieve. Foto gentileza

Las rutas complicadas por la nieve. Foto gentileza

Las rutas y pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes, tras iniciar la jornada con normalidad y sin grandes complicaciones.

De igual manera, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 14 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónHielo y nieve acumulada en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónHeladas fuertes, placas de hielo y calzada húmeda por riego con sal. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y nieve en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHielo en sectores, calzada húmeda y visibilidad reducida por niebla/lloviznas en cotas altas. Cadenas obligatorias en tramo Chacabuco – Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y prohibido circular de noche por barro e hielo.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónRipio con barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o de tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con baja adherencia y posible formación de hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Trabajos continuos de despeje vial. Formación de hielo, nieve en sectores de alta montaña y viento. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre calzada, baches profundos, barro e inestabilidad en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado, sectores con barro e hielo. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en Paso Pichachén. Tramos habilitados de ripio con barro, pozos y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTránsito pesado muy intenso. Calzada húmeda, baches profundos y barro en banquinas. No transitar en horario nocturno.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la traza.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTramos con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e acumulación de nieve/hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda circular en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 14 de agosto de 2026:

Paso FronterizoRuta de Acceso / ProvinciaEstadoHorario de InviernoCondiciones de Calzada y ClimaRequisito / Indicación
Pino HachadoRN 242 (Las Lajas, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución09:00 a 18:00 hsNiebla espesa con visibilidad muy reducida, presencia de hielo sobre la calzada y baja adherencia en sectores. Operativo especial para organizar la salida de camiones acumulados.Portación obligatoria de cadenas físicas. Extremar precauciones.
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada habilitada para todo tipo de vehículos. Bajas temperaturas con probabilidad de hielo en áreas sombrías.Portación obligatoria de cadenas físicas. Sin tránsito nocturno.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con sectores poceados, barro y escarcha congelada matinal.Portación obligatoria de cadenas. Circulación recomendada con luz diurna.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)INHABILITADOEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Intransitable por acumulación de nieve e hielo en la traza de alta montaña (zona Batea Mahuida).No transitar hasta la rehabilitación vial.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsTramo de ripio con barro, pozo y sectores con escarcha. Travesía lacustre mediante barcaza en Lago Pirihueico.Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva previa confirmada en barcaza.
PichachénRP 6 (El Cholar, Neuquén)INHABILITADOCerradoInhabilitado por veda invernal debido a la acumulación extrema de nieve en la cordillera.Cerrado por temporada invernal.
Pérez RosalesPasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsOperativo sujeto a condiciones de viento e intensidad del clima para la navegación lacustre.Exclusivo para servicios de excursión turística programada.

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Temas

Chile

Invierno 2026

Neuquén

Nieve

Paso Cardenal Samoré

Pasos fronterizos

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este viernes, tras iniciar la jornada con normalidad y sin grandes complicaciones.

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