Javier Milei hablará en la Sociedad Rural de Palermo tras la crisis política en Paraguay por la renuncia de Santiago Peña

El presidente Javier Milei regresó de España y se prepara para encabezar este viernes, desde las 12:30, la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El evento tendrá lugar en el predio ferial de Palermo y contará con la presencia de los principales referentes de la cúpula agropecuaria, en un tramo clave marcado por el balance anual del sector y las proyecciones socioeconómicas de cara al próximo ciclo.

Javier Milei en la Sociedad Rural

Desde la Casa Rosada confirmaron formalmente la participación del mandatario en la actividad, luego de su intervención en la Cumbre Iberoamericana realizada en España. Se prevé que el jefe de Estado repase los lineamientos económicos de su administración ante los directivos de la entidad agraria.

El encuentro en Palermo coincide con un contexto regional convulsionado por la abrupta renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay. La baja de Peña se desató en medio de una profunda crisis financiera vinculada al caso Ueno Bank y ante la inminente avanzada de un juicio político en el Congreso paraguayo.

El desenlace político en el país vecino generó inmediatas repercusiones en las cancillerías sudamericanas. Por el momento, el gobierno argentino mantiene un seguimiento de los acontecimientos a través de las áreas correspondientes, sin emitir pronunciamientos oficiales ni declaraciones por parte del Presidente sobre la salida del exmandatario paraguayo.