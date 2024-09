Entre la literatura y el teatro: Ely Navarro habla de su último libro y del regreso de «Casa Duarte»

“Una vez alguien me dijo ‘uno es lo que hace’, entonces… soy teatro”, escribió hace un tiempo Ely Navarro. Y tenía razón. Pero cuando lo escribió lo hizo para presentar un libro. Sobre teatro, sí, pero libro al fin. Sin saberlo (¿o acaso sí?), también se estaba refiriendo a ella como escritora. Al fin y al cabo, “Delirios compartidos”, aquel libro en cuestión, reunía toda su dramaturgia: textos escritos por ella para darle voz a otros.



Desde entonces, aquella Ely-teatro publicó dos libros más, además de incluir un cuento suyo en la antología Sentir Sororo Vol. 1:“Entre mares y amares, océanos de luz”, una novela; y el muy reciente “Algo de mi”, que reúne una variedad de textos muy personales, entre poesías, reflexiones y pequeñas piezas literarias, que Ely presentó el domingo pasado en la Feria Internacional del Libro de Neuquén.



Pero eso fue el fin de semana pasado porque este fin de semana ya es otra historia para Ely: vuelve a escena para despedir (por un rato, porque no vayan a creer que será por mucho) “Casa Duarte”, su primera experiencia como directora nada menos que de doce personajes en escena.



“Casa Duarte” ofrecerá tres funciones, este viernes y mañana sábado y el próximo sábado 28, en 10 Almas (Intendente Carro 206, Neuquén, siempre a las 21. Por entradas anticipadas, al 2994013632. Pero del teatro hablaremos después, antes volvamos al libro.

Ese objeto llamado libro



“Algo de mi” está hecho de textos (no todos, en realidad) que Ely Navarro fue escribiendo y compartiendo en sus redes sociales, de las que por supuesto siempre recibía devoluciones. Hasta que una de ellas fue más precisa. “Mandámelo a mí, a mi WhatsApp, porque yo lo quiero imprimir, yo lo necesito leer, porque si estuviera en un libro yo lo tendría ahí para leer”, dice Ely que le dijo su amiga Lili. Y Ely hizo un click.



“Y ahí fue como que me despertó, como que bueno, siempre que escribís en Facebook o Instagram la gente te responde, pero que se yo, no le había puesto tanta atención como cuando me lo dijo esta amiga. Fue como bueno, me quieren leer”, reflexiona la actriz y dramaturga neuquina en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



Entonces se puso a trabajar en la búsqueda de todos los textos que había publicado en redes y los que no también para ver, y saber, si podía armar un libro con todo eso. “Me puse a ver cuántos escritos tenía, yo me la paso escribiendo, tengo cuadernos, grabaciones en el celular, en la compu, en todos lados. Y me puse a juntar y tenía bocha de material, de hecho quedó mucho afuera también”.

Ely Navarro, en la reciente Feria del Libro de Neuquén, donde presentó «Algo de mi».



Cuando tuvo todo el material reunido fue a ver a su amigo Iván Moyano, de Ars, con la idea de hacer un libro chiquito, “como una Ely de bolsillo”, dice entre risas. ”Voy a ver a Iván y dice ‘¡uh, buenísimo! si nos apuramos llegamos a la feria del libro’. Y fue como ‘che, ¿qué? Así que nos pusimos a laburar en las correcciones y detalles, yo ya tenía esa imagen que quería que esté en el libro, que es una abejita sobre un Diente de león, que tiene mucho que ver con mi patio, con mi viejo, con los deseos que uno tiene cuando el Diente de león deja de florecer y te da la posibilidad de que lo soples. Y bueno, ya estaba todo”.



Todo, menos tiempo, claro. Y entre la desesperación de Ely y la calma de Iván, el tiempo pasó, el libro llegó y, en menos de dos meses, Ely pasó de ver qué onda con hacer un libro a estar sentada presentándolo en la globa principal de la Feria del Libro.



Entre los textos inlcuído en “Algo de mi” está el cuento con el que Ely participó de la antología “Sentir Sororo Vol. 1”, editado en 2023 por Carmesí Editora, de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. “Lo sumé acá porque me gustaba la idea que estén todos mis textos en un solo lugar y porque es un cuento hermoso, que para mí es muy significativo y tiene que ver con este libro”.

Otra Ely



¿Con qué se encontró Ely Navarro cuando revisitó aquellos textos dispersos en las redes y los otros que aun permanecían inéditos? “Me encontré con otra Ely”, responde. “Porque una cosa es escribir teatro donde vos les prestás tus palabras a los personajes, pero estás como atrás, o sea, estás escondida. Lo mismo con la novela, yo le presté recuerdos a la protagonista de la novela, pero no dice acá soy yo. Fue una forma también de abrir como un portal de sentimientos míos que un montón de gente no conoce porque siempre ven a la Ely que siempre está pum para arriba, divertida. Y hay textos que no son tan pum para arriba, son bastante más reflexivos. También es una forma de hacer varios duelos de gente muy querida que la vida se llevó. Según mi psicóloga, encontré esa forma de duelar”.



Ahora sí, digamos algo de “Casa Duarte”, la obra de Salomón Ortiz. Dice Ely: “Es una comedia desopilante que transcurre en un velorio. La gente no lo puede creer, todo lo que pasa en el velorio es increíble porque hay gente que va y te dice ‘uy, me hizo acordar mucho el velorio de mi suegra’. Y ahí soy yo la que no lo puede creer. Digo, no puede ser que esto pase en la vida real, pero sí, pasa”.