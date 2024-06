Un funeral en una atípica casa velatoria a cargo de Inés Duarte, quien promete “hacer de tu velorio un éxito”. Pedro De la Puente ha muerto y será velado en la casa fúnebre más desquiciada, donde la dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes inesperados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con esa propuesta sube hoy a escena “Casa Duarte”, con dramaturgia de Salomón Ortiz y dirigida por Ely Navarro, en Neuquén.



La directora habló con RÍO NEGRO sobre esta propuesta. “Es bastante desopilante lo que va ocurriendo en la obra, todo ocurre en un velorio que es totalmente fuera de lo común, no solo por el caos familiar que se va a desarrollar a partir de muerte de Pedro, sino todo lo que generan la dueña de la sala velatoria y sus hijas. Y ahí es lo interesante el cruce constante de realidades y personajes inesperados que hacen que nunca frene la acción y la sorpresa”.



La obra llegó a la directora de la mano de Leandro Stepanchuc, encargado de la puesta en escena. “El vio la obra en Buenos Aires, donde se está presentando desde hace varios años y quedó fascinado. Pidió los derechos, fue a conocer al autor y comenzamos a trabajar”, cuenta Navarro”.



En febrero comenzaron los ensayos, con un elenco que forman doce actores: el propio Stepanchuc, Cintia Veliz, Natalia Barber, Daniel Sánchez, Cane Aiello, Ángela Gandini, Deanna Monsalves, Nancy Salinas, Fernanda D’Argenio, Myriam Radonich, Romina Ansaldi y Darío Abreu. “Le metimos dos ensayos por semana de 3 o 4 horas, para llegar al estreno listos para el encuentro con el público. Para mí como directora ha sido todo un desafío, ya que no conocía a gran parte del elenco. Los había visto en obras pero no había tenido la oportunidad de dirigirlos. Solo conocía a dos de las actrices (Cane Aiello y Angela Gandini) con quiénes trabaje en el 2019 en una de mis obras.



-¿Cómo fue la dinámica de fusionar doce actores/personajes?

– A partir de juegos pudimos encontrar lo que casa personaje quiere o debe comunicar en la escena. Hice un análisis profundo de lo que quería destacar y desde ahí empecé a jugar con cada uno.



-¿Cuáles fueron las marcaciones que tuviste que hacer como directora?

– Primero que nada, amo la comedia. Es un género que disfruto mucho, entiendo que es difícil hacer reír, emocionar y le tengo mucho respeto, así que me permitió el elenco encontrar la parte reflexiva de la comedia, y jugar a fondo desde ahí. Muchos no habían trabajado conmigo así que generar la confianza fue lo primordial para poder modelar lo que era necesario en la escena. Trabajamos mucho y eso es lo que hace que ahora estemos listos para lo que se viene.



¿Cómo es dirigir “con humor”?

-No sé si dirijo con humor; la verdad soy bastante seria al dirigir, tengo mis formas muy de profesora de teatro, pero también al haber transitado muchos años la escena, sé lo que le está pasando al actor, a la actriz cuando está ahí arriba y me lo tomo bastante en serio, a veces demasiado. Para mí el teatro es como para mucha gente ir a un lugar sagrado, donde uno está desarrollando la actuación, componiendo personajes que van a movilizar al público y todo eso tiene su trabajo minucioso, de concentración y respeto. Y por eso te digo que más allá de que la obra es una comedia el trabajo previo lleva poca risa, mucho esfuerzo y mucho análisis de la escena.



– ¿Cómo es dirigir junto con otro director?

-En realidad dirijo sola. Leandro me cedió el lugar y se dedicó a disfrutar como actor. No habíamos tenido la oportunidad de trabajar en ese cambio de rol. Él si me ha dirigido pero yo no a él, y somos amigos hace muchos años por lo que para mí es un placer trabajar con Leandro, y confío cuando me llegan sus propuestas. Es un actor muy versátil y la obra ha sido todo un desafío, tiene muchísimo texto y es el hilo que sostiene toda la obra. Pero un lujo haber desarrollado todo este proceso con él y todo el elenco.

Funciones de junio

Hoy: Bar Cultural 10 Almas, Intendente Carro y La Pampa de Neuquén, a las 20 y 22.30.

Sábado 8: 20 y 22.30.

Miércoles 12:a las 21.30

Miércoles 19:21.30

Sábado 22: en el Teatro Esquilo, de Allen. A las 21.30

Miércoles 26: Bar Cultural 10 Almas, de Neuquén, a las 21.30

Sábado 29: Teatro El Zaguán, de Plottier, a las -21

Reservas al 299 4 013 632