«Delirios compartidos», el libro que reúne las obras de teatro de Ely Navarro

El teatro puede ser la vida. En algunos casos, como el de Ely Navarro, docente, actriz, dramaturga, directora y ahora, escritora, “potenciadora” de arte en sus diversas formas. Joven mujer, deliciosa, valiente, emprendedora, esta vez se trata de “Delirios compartidos”, un libro que reúne su dramaturgia, desde 2016 a la actualidad.

“Si bien estaba analizando en algún momento editar mis obras, el inicio de la pandemia, la cuarentena y todo lo demás, a hacerlo realidad”, reconoce Ely. Pero hubo algo más que la estimuló a hacerlo realidad. Su hermano, Héctor “Chakal” Navarro, baterista de La Estafa Dub, la animó a escribir y plasmar todo el material que había quedado guardado mientras pasara la cuarentena. Es el “verdadero artífice”, asegura.

Tras actuar y dirigir obras de otros, Ely Navarro decidió que era tiempo de construir su propia dramaturgia. Fue entonces que volvió a escribir como cuando lo hacía con su abuelo Isaac. “Teníamos un cuaderno y los fines de semana los intercambiábamos para que cada uno leyera como había estado su semana”, recuerda.

En hojas lisas volví a jugar, a soltar emociones, palabras, deseos, sueños, así nació “Sofía en sueños”, mi primera obra. De ahí en más los personajes del resto de mis obras no me dejaron dormir más, y hasta el día de hoy siguen naciendo para que les dé un lugar en el papel. Sin procedimiento de escritura alguno, solo la necesidad de decir.

En diálogo con RÍO NEGRO, esta inquieta artista, pampeana de nacimiento, dio detalles del libro editado por Editorial Autores de Argentina y que se puede adquirir a través de www.autoresdeargentina.com

P: ¿Cuál es la relevancia que tiene para vos este libro?

R: Es mi primer libro, así que más que importante saber que va a haber algo que perdure en el tiempo que hable de mí.

P: ¿Cómo lo sintetizarías?

R: Hay una frase que me representa. Una vez escuché que uno es lo que hace y yo soy teatro. Este libro da cuenta de esto.

P: ¿De qué está hecho el libro?

R: Es un compilado de obras de teatro que escribí y pude estrenar en la escena en mi rol de directora. Son once obras las que lo componen, de las cuales nueve se estrenaron en la escena neuquina y dos aún son inéditas.

P: ¿Qué podés adelantar sobre las obras inéditas?

R: Una es un infantil, la tercera parte de la trilogía “De Campamentos”, y la otra es la obra que iba a estrenar en abril del 2020 y la pandemia lo impidió.

P: ¿De qué manera es posible hacer teatro de manera virtual?

R: No creo que se pueda hacer, se genera un híbrido, como una alternativa a lo que es el teatro. El teatro es carne en escena, con público. Y detrás de pantalla es otra cosa.

Amo entrenar, disfruto mucho de los entrenamientos de boxeo y me apasiona. Me ayudó mucho en toda la cuarentena. Me salva la cabeza". Ely Navarro.

P: ¿Es posible tener clases de manera presencial?

R: Las clases son presenciales en general y se complica lograrlo de manera virtual, pero llegue a hacerlo en las materias que dicto en la Escuela Superior de Bellas Artes, donde estoy en el Profesorado de Teatro.

P: ¿Cómo fue la relación con la editorial al momento de publicar el libro?

R: Excelente, son más que profesionales y el acompañamiento fue alucinante desde el inicio.

P: ¿Tuviste que hacer correcciones o el proceso fue sencillo?

R: Fui haciendo correcciones hasta quedar conforme con el libro y fue un proceso de un año.

P: ¿Te sentís más actriz, más dramaturga, más docente?

R: Creo que todos estos roles hacen que sea quien soy. Todo me suma y me hace crecer. Imposible elegir una. Soy un poco de todo y todo es teatro.

P: La importancia de lo físico se te nota en las redes, para mí es impactante ¿Cómo lo vivís vos?

R: Creo que más que importarme en cuanto a lo estético tiene que ver con sentirme bien con lo que hago. Amo entrenar, disfruto mucho de los entrenamientos de boxeo y me apasiona. Me ayudó mucho en toda la cuarentena. Me salva la cabeza.

El teatro de Ely Navarro en sus propias palabras

Siempre escribí, desde chica, armaba guiones que luego representaba, supongo que como toda niña. Ahora, mirando a la distancia, además de saber que siempre tuve a mi familia aplaudiendo todo lo que hacía, era como obvio que iba a llegar a la dramaturgia, tarde o temprano. Si bien había escrito antes un texto que lo considero una creación colectiva, puesto que no hay solo textos míos, fue un infantil llamado "¿Jugamos un ratito?", muchos años después con "Sofía en sus sueños", algo se me disparo internamente, como si todas la palabras se hubieran liberado, es raro de explicar, pero ese unipersonal me abrió un nuevo universo.

En esta obra, el personaje de Sofía sufre de narcolepsia, que es un trastorno crónico del sueño que se provoca una somnolencia extrema, ataques repentinos de sueño; y yo, en la vida cotidiana sufro bastante de insomnio. Muchos hablan de este unipersonal como si fuera autobiográfica, sin embargo, es la que me permitió entender esto de escribir otras realidades paralelas. Sí, tengo algo de Sofía, pero no soy ella. Sofia nace son unos pianos en mi cabeza, y la imagen de una cajita de música con la bailarina adentro. Y una foto de mi abuela de la mano conmigo.

Muchas veces el hilo conductor de todas parece ser la comedia, el jugar con el tiempo, el amor, el desamor. Difícil encontrar un punto solo, pero también es el delirio, esas mezclas de personajes absurdos a veces en un universo paralelo, el de Ely". Ely Navarro



Después siguió "Como si fuera una leyenda", donde me animé a jugar, hay una mezcla de personajes que me parecía riquísimo juntar. Esta obra nace de una opera que se llama "Una furtiva lágrima" cantada por Luciano Pavarotti. Y empezó con unos gansgters, a los que se les sumaron unos hippies que son los que complican todo. Hay un chamán que es un personaje que me permití repetir en otra obra, al igual que un cartero de OCA.

Soy muy fanática de Quentin Tarantino, y siempre amé eso que el hace de repetir personajes, o los guiños de otras de sus películas en las nuevas, y casi sin darme cuenta, empecé a jugar con esto en mis obras. La idea de los universos que se comparten. Por ejemplo, "Como si fuera una leyenda" comparte edificio con "Despertame cuando tu mamá se vaya", y con "No todos los héroes son súper", en distintos pisos, lo que les permite a algunos personajes reaparecer, como el cartero de Oca que se equivoca de piso, porque el ascensor anda mal, y el chamán que va limpiando auras de piso en piso.

No todos los héroes son súper" surge en una noche de insomnio, entre dormida y no, la imagen de Superman abriendo la heladera, quejándose de que la cebolla dejo toda su gelatina light con olor, y ahí cerca de las 4 de la mañana cuaderno en mano y a darle vida". Ely Navarro.



"Despertame cuando tu mamá se vaya" nace en mi auto: de pronto, en un semáforo, Ana, y Manuel, un diálogo como si se estuvieran peleando adentro de mi auto, estacioné y empecé a escribir. Y mis abuelas, porque hay mucho de ellas en los personajes de Gloria y Teresa.

"No todos los héroes son súper" surge en una noche de insomnio, entre dormida y no, la imagen de Superman abriendo la heladera, quejándose de que la cebolla dejo toda su gelatina light con olor, y ahí cerca de las 4 de la mañana cuaderno en mano y a darle vida.

La trilogía de obras infantiles nacen a partir de un cuento que inventé, que se llama "La casa de las mil puertas", que le contaba de pequeño a mi sobrino Rocco, quien ahora tiene 17 años, y un día él me dijo "tenés que escribir este cuento", y un día se volvió obra. Rodrigo, el personaje principal, esta inspirado en ese pequeño sobrino y Franchesca, hija de mis amigos, que también conoció este cuento y gracias a ella nació Alma otro de los personajes. Hace poco escribí la precuela, que es como se conocen Alma y Rodrigo. Hay otros dos personajes en la trilogía: uno es Juan Manuel, y en la segunda a aparece Juanito, que en "Despertame..." es Jhony maldad, está inspirado en un texto de una película de Miguel Angel Lamata. “De pequeño me decían Juanito el malo, pero ahora soy Jhony maldad”.

Es intenso no poder dormir, no poder dejar de escribir o estar siempre imaginando nuevas escenas, que es algo con lo que actualmente convivo, pero un día un poco aturdida de tanto escribir y pensar, compré una revista de decoración para centrar mi atención en otra cosa, y ahí nació "Esa casa o Hyde Park's House", en una de sus páginas vi a Richard presentándonos su casa, su esposa Lidia enemiga de Marta Minujin, y dos empleadas domesticas chilenas que le van a dar color a todo lo que ocurre en esa casa.

Un día voy a un taller para cambiar las lámparas de luz baja del auto, y cuando voy a entrar veo a un mecánico cantando “La tonta” de Jimena Barón, así nace "Como el Ringo. Y como le había prometido a un amigo escribirle una obra, Bruno Godoy, aparece la idea de este mecánico que siempre soñó ser como el Ringo Bonavena. Yo soy muy fanática del Ringo, así que se paso siento que lo homenajeo un poco.

"NO ME GUSTAN LAS PELÍCULAS DE DISNEY", nació en un viaje a Ámsterdam, estaba en el hotel, y leí una noticia que me dejó medio impactada, de una pareja que están cenando, y bebiendo, y uno se atraganta con carne, y muere, su compañero estaba tan ebrio que no puede ayudar y le da un paro cardiaco. Como una muerte de película. Y ahí en estos paisajes, con este tinte dramático, nacen Paula, Nico y Mauro. Y un trio amoroso complejo.

PARALELOS, es la que más me vuela la cabeza, porque habla de un grupo de personas que viajan por el tiempo, mundos paralelos, tratando de comprender que le paso a nuestro mundo, ya que no existe más. La obra la íbamos a estrenar en mayo del 2020, “Si el mundo no termina antes” decía la gacetilla, y el mundo se frenó, leerla hoy me da vértigo, tiene otro peso ahora.

Muchas veces el hilo conductor de todas parece ser la comedia, el jugar con el tiempo, el amor, el desamor. Difícil encontrar un punto solo, pero también es el delirio, esas mezclas de personajes absurdos a veces en un universo paralelo, el de Ely.

Hoy sigo escribiendo, en la cuarentena se intensifico todo, hay varios libros mas para editar. Hasta ahora están a la espera unas 33 obras. Veremos que pasa con eso.

Quién es Ely Navarro

Pampeana de 25 de Mayo, Ely Navarro (1975) vive en Neuquén desde 1984. Es actriz, y Profesora de Arte Dramático, egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén.

Fue parte de distintos elencos, entre ellos, “Los mandingas”, “La comitiva feliz”, “Alicia Pifarré, por la vida”, “Crash teatro”, “Sur–menage”. Junto a Sur–Menage y bajo la dirección de Gustavo Lioy, estrenó “Niní, un homenaje a Niní Marshall”, obra que marcó un antes y un después en su carrera como actriz.

En 2012 se plantea el desafío de comenzar a dirigir, y estrena “Las mujeres entre los hielos”, de Agustina Muñoz; luego, seguirá con “Herida”, de Bernardo Cappa; y “Faros de color”, de Javier Daulte.

En 2015, estrena “Sofía en sueños”, obra que marcará su inicio en la dramaturgia. A partir del 2016 estrena las siguientes obras, que escribió y dirigió:

“Como si fuera una leyenda” (2016), “Despertame cuando tu mamá se vaya” (2017), “No todos los héroes son súper” (2019), “Como el Ringo” (2019) y “No me gustan las películas de Disney” (2019), entre otras.