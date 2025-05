Este viernes, en Neuquén: Zambayonny, el cronista de lo cotidiano

Salir de gira y encontrarte con tu nuevo disco en medio de la ruta no suele ser lo habitual. Sin embargo, a Zambayonny le pasó. Rumbo al sur, en medio de su gira acústica 2025 que hoy lo traerá a Neuquén, el cantautor al que ya nadie llama Diego Perdomo y casi todos conoce como Zamba se encontró con “El mejor de los mundos posibles”, su ¿vigésimo? disco. Quizás sea el mejor de los mundos posibles, de lo que sí estamos seguros es que el mejor de sus discos posibles.



Zambayonny vuelve a Neuquén para presentar, este viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, entradas disponibles a través de tuentrada.com) un show de guitarra desenchufada y voz que recorrerá su prolífico cancionero porque no por nada la gira se llama “Por todos lados”. Un nombre que remite a lo geográfico, pero también a lo discográfico.



Zambayonny propone un recorrido intenso por su extenso, variado y por demás original cancionero que comenzó allá lejos y hace bastante tiempo con lo que, en su momento, la periodista María Moreno llamó – con acierto y mucho ingenio – “romanticismo escatológico” y que , de un tiempo a esta parte, recorre otros modos (y no tanto) de la expresión, de la creación y la composición.



“Esta gira ya tiene varios meses” comenzó diciendo Zambayonny, en un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO. “Es una gira que llamo “Por todos lados”, donde canto canciones de todos mis discos, desde el comienzo hasta el final. Pero, resulta que como esta parte ya fue después del disco que acaba de salir, voy a agregar algunas canciones de este disco, pero el núcleo del show es la gira que estoy haciendo a nivel nacional desde hace bastante tiempo. Es una gira acústica que hago por todos lados. Pero bueno, como salió el disco recién, Santa Rosa (N. de la R.: tocó ayer jueves) y Neuquén tendrán algunas canciones a este disco”.



“El show nuestro siempre tiene muchos climas, hay una parte de humor, otra parte donde yo cuento historias, anécdotas, hay una parte más emotiva, hay una parte de personajes, voy cambiando de clima durante el show. El final es muy festivo, por supuesto, con la gente enfervorizada, cantando a los gritos”, anticipa el músico radicado en Bahía Blanca desde hace muchos años, al punto de considerarse un bahiense más.

La historia del disco



Editado el siete de mayo, “El mejor de los mundos posibles” es un disco largo: catorce canciones que dicen mucho y que muestran a Zambayonny en un plan más intimista y reflexivo, aunque sin perder aquella lucidez para expresar lo cotidiano. “Este disco me representa absolutamente, es el disco que quería sacar, es un disco largo, sí, con muchas canciones, con muchas ideas, con muchos climas musicales y yo le pedí (al productor Joan Berenguer) un sonido un poco más actual y que jugásemos con algunas cosas que tienen que ver con la atmósfera de la música, así que se divirtió bastante (risas)”.



Acerca del hecho fortuito de encontrarse con un disco nuevo en medio de la gira, dice que fueron cuestiones resueltas por la discográfica. “Este disco lo arranque hace bastante tiempo, dos años, porque todo el proceso, desde que elegí las canciones hasta que elegí la producción, la financiación, fue todo un trabajo que me gustaría que sea menos, pero bueno. Fue producido por Joan Berenguer en Barcelona, que es nuestro productor de los últimos discos, un arreglador catalán que me encanta, con el cual nos llevamos muy bien y que entiende lo que quiero. Fue grabado en Barcelona, las guitarras y los bajos, y los teclados, acá en Buenos Aires, las voces, los vientos, las baterías. Y en Montevideo participó también la murga Agarrate Catalina, que son amigos. La fecha de salida del disco se puso después de la gira y tiene más que ver con la discográfica, por eso me encontró en medio de la gira”.

Zambayonny, antes y después



Sobre las canciones que componen este último trabajo, Zambayonny asume que fueron parte de una búsqueda y una mirada atenta a la cotidianeidad que nos rodea porque allí se alojan las historias y los personajes que terminan habitando sus letras: “Siempre trato de observar y encontrar cosas que me parezcan atractivas para desarrollar. Si es un personaje que me divierte, que me parece bien, si me cuenta alguna historia, si veo alguna situación. Estoy bastante atento, siempre anotando cosas. Es la forma de trabajar que tuve siempre, porque yo hago muchas cosas a la vez”.



Zamba dice ya no ser (tan) aquel que fue en sus comienzos, cuando cantaba cosas tales como “Averiguá si cojo mucho”. “Hice discos de humor, claramente para café concert, que se grababan en vivo”, aclara por si acaso fuera necesario. “Después hice discos totalmente diferentes. En el 2011 saqué “Búfalo de Agua”, nominado a los Gardel, que perdimos con León Gieco, bien perdido como decimos siempre. Pero quiero decir, nosotros en el 2011 ya estábamos haciendo otra cosa que lo que habíamos hecho en el 2008 con el café concert y Salvando las distancias, que era un disco más de humor, más directo, porque la gente iba a ese espectáculo directamente a reírse. Eso fue en el 2008, no sé hace cuántos años ya, como 18. De todos modos, nunca perdimos en los repertorios una parte de humor. Claramente, mi forma de comunicarme tiene que ver con el estilo argentino también, que es que con una persona que conoces hace poco tiempo enseguida empatizás, porque tenemos una forma muy natural de conectarnos, y mis canciones tienen que ver con esa forma de hablar, que es muy nuestra, entonces enseguida la gente se siente cercana. Y yo también me siento cómodo ahí”.

