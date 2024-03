Lucía Puenzo: «No se está haciendo más cine en Argentina»

Luego de su paso por San Sebastián y otros festivales, Los impactados llegó al cine. La película muestra la vida de Ada, quien es impactada por un rayo durante una tormenta en el campo, hecho que la reconfigura física y psíquicamente, por lo que emprenderá en el camino de la electrofilia en un viaje sin retorno.



En diálogo con Noticias Argentinas, la directora Lucía Puenzo contó que la creación de esta cinta comenzó cuando su amiga, la artista plástica Lorena Ventimiglia, le acercó una primera versión de esta historia. “Ella estaba sumergida en eso. Había escrito una primera versión en la que estaba la idea de este grupo de impactados y su camino hacia la electrofilia. Me propuso escribirlo juntas; ella es una de las dos directoras de arte de la película”, explicó.



Rápidamente, aceptó la propuesta y comenzaron a indagar en la materia: “Llegamos a grupos de impactados, sobrevivientes de impactos, a médicos ceraunópatas, que era una especialidad que yo ni siquiera sabía que existía. Estos médicos estudiaban el camino hacia la electrofilia con terapias electroconvulsivas, que es parte de la experimentación que a veces se hace en muchísimas instituciones y hospitales en todo el mundo”.

Aunque la historia parezca sacada de la ciencia ficción, la película se basa en hechos reales. La protagonista es una joven con menopausia precoz que, tras el impacto de un rayo, este cuadro clínico se revierte. Al respecto, la cineasta explicó que “hay toquecitos que no revelaré que sí son de la ciencia ficción, pero son algunos elementos sobrenaturales en un contexto en el que incluso cosas que parecen ficcionales son reales”.

“Todos los impactados tenían esa mezcla tan extraña de ser información médica, científica, que además tenía una enorme fuerza poética de lo que estaba contando. La idea de la marca del Lichtenberg, ese surco eléctrico que hace que cuando despiertes no encuentres los mismos caminos sinápticos que te hacen ser quien sos. Hay tantas historias locas. Esa idea siempre me pareció la puerta de entrada a esta película”, agregó.

La actriz chilena Mariana di Girolamo como Ada en Los impactados (2023)



A su vez, contó que tenía en claro no hacer una cinta meramente informativa, sino que quería retratar la vida de Ada y todo este despertar una vez que es interceptada por el rayo: “Tenía en claro que era la película de una mujer joven que se transformaba en otra, en este monstruo extraño que no conocía y que tenía que, de alguna manera, reconfigurarse y reinventar quién era”.

También confesó que hay un componente romántico en esta historia, que ayuda a formar a la protagonista en este nuevo camino: “Es una historia de amor muy efímera: el encuentro de alguien con mucha pulsión de muerte y alguien con mucha pulsión vital”.

El personaje es interpretado por la actriz chilena Mariana di Girolamo, con quien ya había trabajado en la serie de Amazon La Jauría.



“Es una actriz que conozco mucho. Es excepcional, parece contener cosas contrapuestas: es muy sexual y asexuada, muy angelical pero muy insondable… hay veces que no la podés leer. Y un poco todo eso buscaba en el personaje de Ada, toda esta complejidad en un mismo cuerpo”, señaló.

Y agregó: “Y también la valentía que ella tiene para arrojarse literalmente en esa desnudez que tiene la película, que tiene mucha exposición tanto físicamente en las escenas de sexo que son muy descarnadas, y también la valentía de ir hacia cuerdas emocionales que son intensas y que ella se le anima”.



«Los impactados», de los cines a Netflix

Además de su recorrido por festivales y la pantalla grande, Los impactados llegará a Netflix a principios de abril. En ese sentido, Lucía habló sobre la importancia de que una producción sea comprada por una plataforma internacional en momentos críticos para la realización de cintas y series en el país.

“Todos los que somos directores, productores y guionistas de nuestras películas estamos entendiendo los últimos años cómo es hacer películas hoy. Cada vez va cambiando, porque la situación actual en la Argentina, oscurísima, inédita, nunca vista, no es la misma situación que cuando el INCAA todavía funcionaba. Hoy tenemos un INCAA desfinanciado, acéfalo y detenido que probablemente en los próximos años, con lo oscuro que viene el panorama, tal vez no puedan financiarse películas con ningún apoyo estatal”, advirtió.

Y explicó: “La verdad que el cine argentino existe porque hubo una ley de cine, protegida, porque hubo una industria protegida y que se retroalimenta a sí misma. Entonces, parte de la información que hay es que la gente no entienda que realmente era una industria que le daba de comer a muchísimas familias. Hablo en pasado porque probablemente es algo que se detenga en los próximos años”.



En el caso de Los impactados, Puenzo contó que se trató de una producción independiente, que en un principio sólo contaba con el apoyo del INCAA y de su propio financiamiento junto a sus hermanos.

“Estábamos apostando a que la película encontrara ventas internacionales y que la comprara una plataforma. Esa ecuación salió bien: se está vendiendo mucho afuera y fue comprada por Netflix. Pero es un riesgo enorme. Entonces desde ese lugar, sin un financiamiento estatal, las opciones son muy pocas. Y por eso hoy en la Argentina las únicas dos películas que se están filmando realmente hoy las financian plataformas. No se está haciendo más cine”, agregó al respecto.

Por último, criticó la propuesta de recortes en la cultura que impulsa el Gobierno de Javier Milei al opinar que “es inédito lo que estamos viviendo; es oscuro y riesgoso dejar cáscaras de organismos desfinanciados que están abiertos simbólicamente porque no pueden producir, como el ENERC”.

Además, habló sobre la demonización del arte y la cultura: “Es más que eso, es salir a desinformar cómo se financia la cultura en nuestro país. Es muy injusto porque el arte no ha traído más que alegrías y es una parte importante de nuestra sociedad”.

“Creo que es una distracción para, mientras tanto, hacer otras cosas mucho más graves. Entonces, desde nuestro lado, mi sensación es que hay que prestar atención, que nosotros tenemos que ponernos creativos para no dejar que mientras ocurren estas distracciones de elegir enemigos simbólicos casi como si fueran twitteros del otro lado, están destrozando el país por muchas décadas para adelante”, concluyó al respecto.

Los próximos proyectos de Lucía Puenzo

A la par del estreno de Los impactados, la directora se encuentra en pleno rodaje en México para una serie de Paramount titulada Futuro Desierto y que se centrará en un futuro distópico donde reinará la inteligencia artificial, los androides y genoides antropomórficos. “Estrenaremos pronto”, confirmó.

Posteriormente, en julio filmará una serie original de Netflix, también en México; en enero del próximo año grabará Pepita la pistolera junto a Luisana Lopilato y luego, una película en Estados Unidos.

“Pero todo fuera de la Argentina, que es una pena. Siempre quiero traerlo a la conversación para decir que yo quiero vivir en Buenos Aires, tengo una hija que va a escuela pública. Y está muy difícil traernos películas y series para la Argentina… creo que es parte de la pelea que hay que dar”, sentenció la cineasta.