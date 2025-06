Este sábado | Dante vuelve a Neuquén: «Tocar música es mi forma de vivir en este mundo»

Una banda prendida fuego, no importará cuándo digamos esto cuando se trata de la banda de Dante Spinetta. Porque si algo caracteriza a las bandas del kuryaki es que siempre están así, prendidas fuego. Y esta vez sí importa cuándo porque este sábado, Dante Spinetta y su banda estarán en Neuquén (ver aparte) para un show incendiario, donde el combustible será el funk. El funk como lo siente y entiende Dante Spinetta.



“Siempre la pasamos increíble con la banda, todos los shows son una magia mortal”, es lo primero que (nos) dice Dante desde su casa, Zoom mediante. Y es cierto lo que dice. De un tiempo a esta parte, Neuquén ha sido un destino recurrente en la hoja de ruta de sus giras. La de mañana sábado, a las 21, será su tercera visita en poco menos de cuatro años y la segunda consecutiva a la sala de Mood Live.



En octubre de 2021, se había presentado en el Cine Teatro Español con las originales Niguiri Sessions como excusa, aquel set intenso de funk intenso y muy groovero grabado en el restaurante de sushi del que el hijo de Luis Alberto es habitué. En agosto de 2023, regresó a la ciudad, para presentar, esta vez en Mood Live, la primera ronda de su Mesa Dulce.

«Starlight», la nueva canción de Dante, primer corte de su próximo disco



Ahora, regresa para una segunda vuelta. Si, como dice Dante, la mesa dulce es el mejor momento de la fiesta, el más esperado, ¿acaso no lo es más aún cuando la habilitan por segunda vez?



Editado en 2022, Mesa Dulce es, hasta ahora, el último disco de Dante, pero, no por mucho tiempo más: ya tiene casi listo su sucesor, que saldría en agosto y del que se conoce su primer corte, “Starlight”. Por eso, esta segunda vuelta de Mesa Dulce vendrá con música “vieja” y con algunos adelantos de lo que vendrá.

“Tocar música en vivo en este momento tan robótico que vivimos, poner el alma ahí y disfrutar con la gente buena música, de eso se trata este show”. Dante



“El disco fue cambiando de sonido en el vivo. Ya hace un par de años que lo venimos tocando, las versiones fueron cambiando, la lista de temas fue cambiando, sonamos súper ajustados, la banda está súper picante también. Hubo cambio de músicos, volvió Mati Rada, que era el guitarrista original”, dice Dante.

Dante en modo «Starlight». (Foto: prensa Dante)



Aunque el show siga girando en torno al concepto de Mesa Dulce, apunta que eso no es lo importante. O que no lo es tanto. Porque no se trata del mismo show aunque se trate del mismo disco porque ni siquiera es: Mesa Dulce ya no es el disco de entonces. “Sí, la lista de temas cambió, cambió bastante, desde aquel show a este, pero estar tocando en este momento del mundo, siento que se generan buenas energías también, en un momento tan difícil en el que estamos hay que hacer cosas que nos hagan bien y para mí se trata justamente es eso. Va más allá de los discos, es lo que hago siempre, es como mi forma de vivir, es celebrar la vida a través de la música y tener esa comunión con la gente, es el momento mágico que se da cuando tengo con el público cara a cara, y ves las caras y los sentimientos y toda la movida”.



Cuando Dante trajo por primera vez a Neuquén Mesa Dulce se trataba de la presentación del disco, el foco estaba puesto allí antes que en cualquier otra cosa. Ahora, no. “Estos son shows de tránsito”, dice Dante al respecto. “Son shows donde el repertorio cambió porque antes sí era una presentación más oficial de, bueno, ‘estoy presentando Mesa Dulce en todos lados’ y eso, ahora, de alguna manera, es Dante en vivo”.

Dante en modo «Starlight», II. (Foto: prensa Dante)



Pero no se trata solo de las canciones, también del sonido. Escuchar hoy a Dante también será espiar un poco lo que vendrá. “Hay un sonido diferente también, porque hay algunos cambios en la banda, pero no es que es un disco nuevo”, dice sobre Mesa Dulce. “Tocar música en vivo en este momento tan robótico que vivimos, poner el alma ahí y disfrutar con la gente buena música y pasarla bien, de eso se trata este show. No hay un tejido más profundo que ese, y para mí eso ya es profundo en sí, tiene toda la profundidad que necesitamos”.



Dante siempre habla de momentos, del mundo y de los personales. Lo hizo cuando hizo Mesa Dulce y lo hace ahora, que el disco tiene un largo recorrido transitado y de a poco comienza a dejarle lugar a lo nuevo. “ Creo que la diferencia es que estamos en otro momento, un momento de transición hacia el nuevo álbum que ya estoy ahí de terminarlo. O sea, estoy como todos los días adentro del estudio, estoy en medio… bueno… tengo mucha cara de dormido (risas) estoy desvelado, laburando. Hoy (martes) no fui a laburar al estudio, pero ayer, que fue feriado, fuimos, terminamos una mezcla, quedó increíble, y estoy como viviendo y poniendo toda mi energía para ese proyecto. Sin embargo, necesito tocar en vivo, lo necesito a nivel personal, el hecho de juntarme con los músicos y irme de gira un lugar mágico como en Neuquén, tocar y celebrar con la gente la música”.

Dante en el Quilmes Rock, detrás, a su derecha, Matías Rada, de regreso a una de las guitarras de la banda. (Foto: Ignacio Arnedo/Prensa Dante)



La canción sigue siendo la misma, pero no tanto, aclara Dante. Tampoco lo es tanto la banda misma, ya que el guitarrista Matías Rada volvió a la estructura musical de Dante. El hijo del Negro Rada grabó las guitarras de Mesa Dulce, pero no fue parte de los vivos. Ahora sí y se nota. El trabajo de Rama Molina fue sobresaliente. Pero Rada es Rada.

Dante (y la guitarra) en el Quilmes Rock. El padrino del funk de acá es uno de los mejores guitarristas de su tiempo y de otros también. (Foto: Ignacio Arnedo/Prensa Dante)

“El sonido de la guitarra es tan importante y que está tan adelante en mi show, porque básicamente está compuesta con guitarra, con Mati tocando cambió mucho. Rama también es increíble, lo que estoy diciendo es que son diferentes, no es ni mejor ni peor, cambió el carácter. Estamos disfrutándolo mucho y creo que, al ser un show que está basado en cómo tocamos como banda, para mí es como la mejor banda que tuve. Realmente no me puedo imaginar un mejor momento en ese sentido, siento que tengo la mejor banda que tuve en mi vida, y ahí todos somos como parte de un motor, que trabajamos juntos. Creo que también los shows se terminan definiendo ahí con la gente, y la lista un poco también, yo soy muy de cambiar la lista durante el show, de golpe siento que no sé, que quiero tocar dos temas más, me doy vuelta en algún momento de la banda y digo chicos, vamos a contactar, y estamos acostumbrados a eso”.

P: Mencionaste el nuevo disco, ¿qué nos podés contar al respecto?

R: Mirá, es muy difícil hablar de un disco sin que lo hayas escuchado, porque es algo diferente también a Mesa Dulce. Tiene obviamente el funk que siempre está, pero también creo que tiene un approach diferente a nivel emocional, es un disco un poco más oscuro, creo. Y también creo que, no sé, cambió el mundo, siento que cambió el mundo y la energía que está flotando en el aire, y yo me veo afectado por eso, no me siento que vivo dentro de ninguna burbuja, por más que trato de que la música también me saque un poco de la realidad, o me lleve por otro lado. Me veo afectado por las energías del mundo.

Tiene obviamente el funk que siempre está, pero también creo que tiene un approach diferente a nivel emocional, es un disco un poco más oscuro, creo». Dante, sobre el próximo disco, pronto a salir

Siento que empecé haciendo un álbum y de golpe apareció como otro color en ese viaje del discoGrabé un montón de música, hace mucho que no grababa tanta música. Grabé diez temas, después grabé otros diez. Después seguí grabando, grabé veinte y pico de canciones que están todas buenas, con el mismo equipo de siempre, con Michael B. Nelson en los arreglos de Minneapolis, que fue muchos años en el arreglador de Prince; con Claudio Cardone en las cuerdas, que es una bestia. Con ellos y con la banda, se armó el disco que encontré, porque tenía varias posibilidades con tanta música, pero de golpe naturalmente salió algo que no esperaba que saliera y quedó un disco muy intenso, muy lindo también, con melodías muy lindas y con cosas nuevas que no quisiera quemarlas, porque prefiero que lo disfrutes realmente.

Creo que es un gran disco, no sé si es mi mejor álbum, no sé si es mi peor álbum, no importa. A lo que me refiero es que es el mejor álbum que podía hacer en este momento, y estoy muy feliz de eso. Di todo, y sigo dándolo todo porque me costó este álbum, porque arranqué haciendo un disco diferente, y de golpe me encontré en el camino metido en otro baile, en la sorpresa de la vida, de golpe manejando temas diferentes, qué pasó, y esto dónde salió, y bueno, me enfrenté contra un conjunto de emociones diferentes a lo que pensé, digamos, cuando arranqué tenía una idea y se me fue todo por otro lado.

Todo lo que hay que saber de «Starlight», el single del próximo disco de Dante

Grabado en La Diosa Salvaje por Saga Herrera y Bone 2B Wild Music Studio con las colaboraciones de Matías Méndez en bajo, Axel Introini en la batería y The Hornheads, “Starlight” es el primer single del próximo disco de Dante.

Y así lo contó el propio artista: “Starlight’ salió al otro día de un show, me di cuenta que necesitaba este beat, este ritmo para los conciertos. Me metí al estudio, agarre las máquinas y teclados para hacer la base de la canción, después llamé a la banda para grabar y sumamos a Michael B. Nelson desde Minneapolis para que haga los arreglos de vientos», contó.

Y agregó: “La canción está súper fresca y en vivo va a explotar”. “Starlight” es el primer adelanto del próximo material de Dante y el anticipo que empieza a darle forma a su sexto álbum de estudio.