Quién es Pitty, la numeróloga que quedó mencionada en la carta del femicida de Villa Devoto

Una referencia escrita en una carta secuestrada durante la investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo puso inesperadamente el nombre de Pitty, la numeróloga, en el centro de la escena.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, Walter Verón, esposo de la víctima y principal acusado por el crimen, escribió en ese texto: “Esa Pitty le cambió toda su personalidad”. La carta fue encontrada y secuestrada por la Policía de la Ciudad en la vivienda ubicada en Pedro Morán al 5200, en el barrio porteño de Villa Devoto.

La mención abrió interrogantes acerca de quién es la mujer a la que hacía referencia Verón y, principalmente, qué relación mantenía con Romina Calvo.

Quién es Pitty, la numeróloga

Su nombre real es Verónica Asad, aunque desde hace años se hizo conocida públicamente como Pitty, la numeróloga. Construyó una extensa trayectoria vinculada con la numerología y ganó popularidad a partir de sus participaciones en programas de televisión, donde realizó predicciones y análisis sobre figuras del espectáculo.

Su actividad gira alrededor de la numerología, una práctica esotérica que atribuye significados a los números y busca relacionarlos con la personalidad, las experiencias y diferentes momentos de la vida.

Con el crecimiento de las redes sociales, Asad trasladó buena parte de su actividad a las plataformas digitales y consolidó allí una importante comunidad: actualmente reúne cerca de un millón de seguidores.

Su nombre también trascendió el ámbito del espectáculo. En 2023 quedó envuelta en una polémica luego de conocerse que había prestado servicios de coaching al Banco Nación durante la gestión de Silvina Batakis.

Pitty Velas, el emprendimiento que la vinculó con Romina Calvo

Además de su actividad como numeróloga, Asad desarrolló distintos proyectos comerciales. Uno de ellos es Pitty Velas, un emprendimiento dedicado a la comercialización de velas y esencias que se expandió mediante un sistema de franquicias.

Fue precisamente a través de ese negocio que Pitty conoció a Romina Calvo.

Según explicó la numeróloga en declaraciones a LN+, la víctima había participado anteriormente de algunos de sus cursos y talleres y, con el tiempo, manifestó su intención de ingresar al negocio de las franquicias.

“Ella vino interesada en querer comprarse una franquicia, pero no pudo porque no tenía el dinero. Como vi que trabajaba tan bien, le di una oportunidad”, relató Asad.

Según su versión, Calvo comenzó entonces a hacerse cargo de un local y a cumplir con los pagos acordados. El proyecto habría avanzado al punto de que, poco antes de su muerte, buscaba expandirse.

“Ella empezó a pagar todo como corresponde, a hacerse cargo del local. De hecho, hace un mes, señó otro local”, contó la numeróloga.

Qué dijo Pitty sobre la relación de Romina Calvo y Walter Verón

Asad aseguró que no conocía en profundidad la vida de pareja de Romina y sostuvo que tampoco sabía de una eventual situación de violencia dentro de la relación con Walter Verón.

De acuerdo con su relato, se enteró del crimen a través de uno de los hijos de la víctima.

“La verdad que el tipo es un asesino, un femicida. No se puede creer que todavía existan estas situaciones”, expresó al recordar el momento en el que recibió la noticia.

La numeróloga buscó así diferenciar el vínculo laboral y personal que mantenía con Calvo de lo que sucedía dentro de su relación de pareja.

La frase sobre Pitty encontrada en la carta del acusado

La aparición de su nombre en la carta atribuida a Verón cobró relevancia a partir de una frase concreta: “Esa Pitty le cambió toda su personalidad”.

La expresión forma parte del material secuestrado durante la investigación y aporta un nuevo elemento para reconstruir cómo describía el acusado los cambios que, según su propia mirada, había experimentado Romina antes del crimen.

Frente a esa referencia, Asad sostuvo que su relación con la víctima estaba vinculada principalmente con sus cursos, talleres y el emprendimiento de franquicias, y aseguró que desconocía lo que ocurría puertas adentro de la pareja.

Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer qué relevancia tiene la mención a Pitty dentro del conjunto de pruebas reunidas en la causa por el femicidio de Romina Calvo.ravés de uno de los hijos de Romina: “La verdad que el tipo es un asesino, un femicida. No se puede creer que todavía existan estas situaciones”, expresó la numeróloga al recordar aquel momento.

La referencia a Pitty que aparece en la carta de Verón es ahora uno de los elementos que forman parte de la investigación. La propia numeróloga explicó que su relación con Romina estaba vinculada a sus actividades y al negocio de las franquicias, y afirmó desconocer qué ocurría puertas adentro de la pareja.