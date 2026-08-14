Así son los nuevos refugios modulares que instalaron en Parques Nacionales: rápidos, sustentables y de bajo impacto

Las casas modulares chinas viven un fuerte crecimiento en Argentina y cada vez aparecen más proyectos que apuestan por este sistema de construcción rápida y sustentable. En ese contexto, la Administración de Parques Nacionales comenzó a instalar refugios y módulos sanitarios desarrollados con la misma tecnología en distintas áreas protegidas del país.

La iniciativa forma parte del Proyecto Paisajes, un programa que busca fortalecer la infraestructura de los Parques Nacionales con construcciones adaptadas a entornos remotos, donde una obra tradicional resulta más compleja, costosa o puede generar un mayor impacto ambiental.

Segú­n supo la Agencia Noticias Argentinas, los nuevos espacios permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los guardaparques, reforzar las tareas de conservación y ampliar los servicios disponibles para quienes visitan algunos de los destinos naturales más importantes de Argentina.

Las claves del proyecto

Incorpora refugios habitacionales y módulos sanitarios en áreas protegidas.

y módulos sanitarios en áreas protegidas. Utiliza construcción modular , similar a la de las casas prefabricadas que ganaron popularidad en los últimos años.

, similar a la de las casas prefabricadas que ganaron popularidad en los últimos años. Muchos funcionan con paneles solares y sistemas de captación de agua.

y sistemas de captación de agua. Se montan rápidamente y generan una intervención mínima sobre el ambiente.

Beneficiarán tanto a guardaparques como a visitantes.

Cómo son los nuevos refugios

Los nuevos refugios fueron desarrollados mediante un sistema de construcción modular e industrializada, que permite fabricar gran parte de la estructura fuera del lugar donde será instalada y completar el montaje en poco tiempo.

Las construcciones se apoyan sobre estructuras elevadas para evitar modificar el terreno y utilizan un sistema de montaje en seco, sin las obras húmedas tradicionales. Gracias a este método, el impacto ambiental es menor y las instalaciones pueden retirarse al finalizar su vida útil sin dejar alteraciones permanentes.

Además, muchos de los módulos incorporan paneles solares para generar electricidad y sistemas de captación de agua desde fuentes naturales, lo que les permite funcionar de manera autónoma en sectores alejados.

El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Mundial y del programa PROGREEN, orientado a promover infraestructura resiliente y sustentable.

En qué Parques Nacionales ya fueron instalados

Las nuevas estructuras comenzaron a distribuirse en distintas regiones del país.

Parque Nacional Talampaya (La Rioja): un refugio habitacional.

Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos (Salta): un módulo sanitario accesible.

Parque Nacional Lanín (Neuquén): dos refugios habitacionales y un módulo sanitario accesible.

Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro): un módulo sanitario accesible.

Parque Nacional Los Alerces (Chubut): dos módulos sanitarios, uno de ellos accesible.

Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz): un módulo sanitario en el sector Lago Roca.

Estas obras se suman a las primeras instalaciones realizadas meses atrás en la Reserva Nacional Pizarro, en Salta, y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires.

Qué beneficios tendrán para el turismo

Aunque la prioridad es fortalecer el trabajo de los guardaparques y de los equipos técnicos, la nueva infraestructura también mejorará la experiencia de quienes recorren las áreas protegidas.

Los nuevos sanitarios ampliarán los servicios disponibles para el público, mientras que los refugios permitirán sostener una mayor presencia del personal en sectores alejados, facilitando las tareas de asistencia, conservación y control.

En el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, por ejemplo, uno de los primeros en incorporar este tipo de infraestructura, un refugio habitacional permitió ampliar el alojamiento destinado a grupos escolares y delegaciones educativas, fortaleciendo las actividades de educación ambiental y el turismo de naturaleza.

Con este plan, la Administración de Parques Nacionales apuesta por una infraestructura moderna, sustentable y adaptable a distintos paisajes. El objetivo es combinar rapidez de construcción, bajo impacto ambiental y mejores condiciones para proteger los ecosistemas sin dejar de mejorar los servicios para miles de visitantes cada año.