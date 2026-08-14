Día del Niño 2026: cuotas, descuentos y qué regalos lideran las ventas este año

A pocos días del Día del Niño, que este año coincide con el fin de semana largo por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la industria apuesta a que la combinación de ambas fechas juegue a favor del consumo, extienda la ventana de compra y genere mayor movimiento en shoppings, jugueterías y plataformas digitales.

Entre los distintos canales de venta, el comercio electrónico llega bien posicionado. Durante el primer semestre de 2026 registró un crecimiento superior al 55% interanual, por encima de la inflación, con 645 millones de unidades vendidas y un ticket promedio de $134.519.

Sin embargo, detrás de ese volumen aparece un consumidor mucho más cauteloso, que compara precios, busca promociones y analiza las alternativas de financiación antes de concretar una compra.

Desde Interact, la asociación que nuclea a más de 100 agencias de marketing y publicidad digital, señalan al celular como el dispositivo dominante para este tipo de operaciones. Emmanuel Cristal, Growth Marketing Manager de Wego Digital Hub, destacó que durante el último Hot Sale el 93% de las operaciones se realizaron a través de teléfonos móviles.

«El consumidor del Día del Niño compra desde el celular de forma casi excluyente y financia antes que postergar: más de la mitad de las ventas online se pagan en 3 o 6 cuotas«, explicó Cristal, quien resumió el escenario actual con una frase: hoy se compra «con la calculadora en la mano».

Un consumidor que espera hasta último momento para encontrar mejores ofertas

La postergación de las compras no necesariamente responde a la improvisación. Para los especialistas, detrás de esa conducta existe una estrategia cada vez más planificada, en la que el consumidor espera hasta último momento para encontrar la combinación más conveniente.

May Pereyra, directora de Cuenta de la agencia Somos Chili, explicó que el comprador actual llega al mercado mucho más informado: compara valores, revisa promociones y evalúa distintas alternativas antes de decidir.

El cliente «compara precios y muchas veces concentra la compra en los últimos días para aprovechar la mejor combinación entre precio, financiación y descuentos«, señaló.

Esta conducta refleja un consumidor que demora la decisión con la expectativa de que las mejores oportunidades aparezcan sobre el cierre de las campañas comerciales.

La batalla por las cuotas sin interés

La fuerte competencia por captar a esos compradores hizo que las campañas de bancos y retailers comenzaran a fines de julio y se extiendan hasta el 19 o 20 de agosto, convirtiendo en la práctica al Día del Niño en una suerte de «Mes del Niño».

En este escenario, la financiación se consolidó como uno de los principales factores de decisión, incluso por encima del precio de lista. Actualmente conviven promociones con descuentos de hasta el 40% y planes de hasta 24 cuotas sin interés.

Los marketplaces también tienen un peso cada vez mayor: concentran el 47% de la facturación del comercio electrónico, un dato que confirma el avance de estas plataformas en los hábitos de compra.

Daniel Jejcic, CEO de avenida+, firma especializada en tiendas bancarias, explicó que el consumidor ya no analiza únicamente cuánto cuesta un producto. En la decisión entran también el valor final de la cuota, los beneficios ofrecidos por el banco, el costo del envío y los tiempos de entrega.

«El desafío para bancos y marketplaces es usar datos e inteligencia artificial para entender esa intención y mostrarle a cada persona una propuesta relevante, en lugar de obligarla a recorrer cientos de productos«, sostuvo Jejcic.

Juguetes versus pantallas: el desafío de recuperar el juego físico

Más allá de la coyuntura económica, este Día del Niño plantea otro desafío para las marcas: cómo recuperar el atractivo del juguete tradicional en un escenario dominado por las pantallas, los videojuegos y las múltiples formas de entretenimiento digital.

Para Pablo Marcovich, director de Samba, la estrategia no debería plantearse como una competencia directa entre ambos universos.

«Creemos que hay una oportunidad de comunicación enorme: no plantearlo como una batalla entre lo digital y lo físico, sino recuperar todo aquello que sucede cuando un chico juega, imagina, construye, se mueve o comparte con otros«, explicó.

Las marcas enfrentan así una doble tarea: generar ventas en el corto plazo y, al mismo tiempo, reconstruir el deseo por el juego físico. En ese contexto ganan terreno los regalos didácticos y aquellos considerados «con sentido».

Los bloques de construcción y los juegos de mesa se encuentran entre las categorías que muestran mayor crecimiento en ventas, impulsados por familias que buscan productos que, además de entretener, estimulen la creatividad, el aprendizaje y las actividades compartidas.